Rod Stewart azt mondta, hogy „valószínűleg ez lesz” a következő, 2027-es brit turnéja után

Rod Stewart azt mondta, hogy „valószínűleg ez lesz” az úton, miután 2027-ben befejez egy brit turnéját.

A veterán rocker januárban töltötte be a 81. életévét, és több mint 60 éve folyamatosan turnézik, többek között a Faces-nél és a Jeff Beck Groupnál eltöltött évek alatt, és 2024 óta lép fel a One Last Time búcsúturnéján, beleértve a Glastonbury-i turnét is tavaly nyáron.

Idén több mint 20 randevúja maradt az Egyesült Államokban, és egy új interjúban tovább TalkSportelőretekintett a következő évre, utalva arra, hogy fontolgatja, hogy egy nappal az utolsó brit futam után hívja ezt.

„Aztán jövőre az Egyesült Királyságban turnézok, megcsinálom a The O2-t, és azt hiszem, valószínűleg ez lesz” – mondta. – Valami újat kell csinálnom, talán gyakrabban kell elmennem a műsorodba.

2027-re még nem jelentett be dátumot.

2024-ben Stewart azt mondta, hogy végzett a „nagyszabású világkörüli turnékkal”, mondván, hogy a 2025-ös aréna fellépése lesz az utolsó, bár akkor hozzátette, hogy „nem akar visszavonulni”.

„Szeretem, amit csinálok, és azt csinálom, amit szeretek” – mondta akkor. „Fitt vagyok, teli fejem van, és 79 évesen vidám idős koromban 18 másodperc alatt tudok 100 métert lefutni.”

Azt is bevallotta, hogy úgy gondolta, hogy „a napjai meg vannak számlálva”, amikor 2025-ben közeledik a 80. születésnapjához. „Tudom, hogy a napjaim meg vannak számlálva, de nincs félelem” – mondta.

„Valamikor mindannyiunknak tovább kell adnunk, tehát mindannyian ugyanabban a kosárban vagyunk. Amennyire csak lehet, jól fogom érezni magam az elmúlt néhány évben. Mondok néhányat – valószínűleg további 15-öt. Meg tudom csinálni ezt a könnyű társat, könnyen.”

Stewart emlékezetesen játszott a legendák játékgépén vasárnap délután a 2025-ös Glastonbury Pyramid Stage-jén, ahol csatlakozott hozzá Ronnie Wood, Mick Hucknall és Lulu. Julia Migenes részt vett a show-n, és négy csillaggal jutalmazta, megjegyezve: „Lehet, hogy idén a döbbenetes hőség vagy egy erősebb vasárnapi másnaposság, de a tömeg nem olyan tomboló, mint a legendákért, annak ellenére, hogy sok pompás paróka és spandex. Ennek ellenére a férfi hangja a helyén van, és tudja, hogyan kell elbűvölni, miközben ad neked.”

Az újraegyesülésük után Wood később azt mondta, hogy a régóta ígért új Faces album előrehaladása megtorpant, mivel nehéz volt megállapítani az időket.