A „narancsízű esküvő” a családról szól, és arról, hogy „hogyan áramlanak az érzelmek tagjai között” – mondja Christophe Honoré (Exkluzív Cannes-i klip)

A család lehet szerető, bosszantó, bonyolult – és lehet a fentiek mindegyike, egyszerre. És ez traumát okozhat. Christophe Honoré francia író-rendező (Marcello Mio, A Szeretett) új film, Narancs ízű esküvő (Mariage au goût d'orange), visszarepít minket az időben, hogy felfedezzünk egy francia családot annak minden dimenziójában.

És ezt egy olyan együttessel teszi, amely tele van bejáratott és feltörekvő francia nevekkel. Adèle Exarchopoulos, Malou Khebizi, Paul Kircher, Vincent Lacoste, Nadia Tereszkiewicz, Alban Lenoir, Myriem Akheddiou és Noée Abita szerepel a filmben. A szereplők között szerepel még Xavier Lacaille, Saadia Bentaïeb, Victoire Du Bois, Jules Sagot, Joann Brezot, Prune Bozo, Ji-Min Park és Andranic Manet.

„A Puig családnak hét gyermeke van. És ma van a legfiatalabbik esküvője: Jacques. 1978 márciusa van Nantes külvárosában. Az apa nem vesz részt az esküvőn; száműzték a családból. A testvérek azonban mind ott vannak, örülnek az újraegyesülésnek. Jacques feleségül veszi őket, Martine-t. gyerekkor?

Narancs ízű esküvőamihez THR exkluzív klippel debütálhat, világpremier a Cannes-i Filmfesztivál Cannes-i Premiere programjában május 20-án, szerdán.

Honoré írta és rendezte a filmet, Jeanne Lapoirie az operatőr, Chantal Hymans pedig a vágásért felelt. Az értékesítést a Pyramide International végzi.

„Úgy érzem, mintha egész életemben ismerném ezt a filmet. Mint egy régi barát, akinek az arca és a hangja ismerős számomra. Már a forgatás előtt is ott volt, minden könyvben, amit írtam, minden filmben, amit készítettem. Nem úgy érzem, hogy én rendeztem, hanem inkább felfedtem” – jegyzi meg Honoré a rendező közleményében. „Az érzelmek egyik emberről a másikra szállnak át, változnak, átalakulnak, összekapcsolódnak, amennyire törnek.”

Mennyire önéletrajzi a film? „Igaz, hogy jól ismerem ezt a családot. Nincs ebben a filmben egyetlen olyan szereplő sem, akinek ne tudnám a születési dátumát – és vannak olyanok is, akiknek a halálozási dátumát sem tudom” – mondja a szerző. THR. „De még mindig tétovázom, hogy önéletrajzinak nevezzem-e ezt a filmet. Először is, mert ez a film nem rólam szól, hanem emberek egy csoportjáról, akikről nem állítom, hogy tudom a teljes igazságot. Másodszor azért, mert írtam egy forgatókönyvet, amely egyetlen nap leforgása alatt lehetővé teszi, hogy ezek az emberek olyan életet éljenek, amely elkerüli az emlékeimet.”

Honoré korábban Lacoste-val és Kircherrel dolgozott, és egy feltörekvő és ismert tehetségekkel teli szereplőgárdát hozott létre. „Ez volt a projekt egyik kezdeti célja: összeállítani egy csapat fiatal színészt, akiket megismerhetek” – magyarázza. „Igyekeztem egy nagyon különböző emberből álló csoportot összehozni, akiket bizonyos értelemben egyesített az irántuk érzett vonzalom. A forgatás előtt egy kicsit együtt próbáltunk. Elmeséltem nekik a családom történetét. Társas táncokat tanítottam nekik: Paso Doble, Tango…”

Christophe Honoré Leolo Victor Pujebet jóvoltából

De a forgatás alatt Honoré megengedte nekik, hogy kövessék a szívüket és az ösztöneiket. „A forgatáson hagytam, hogy éljék a saját életüket” – mondja THR. „Úgy döntöttem, bármit is tesznek, most többet tudnak a karaktereikről, mint én.”

A család visszatérő téma a szerzői filmekben, és egy általános gondolatot közvetít, Narancs ízű esküvőúgy néz ki, hogy megragadjon egy hangulatot és egy tágabb elképzelést közvetítsen. „Azt szerettem volna, hogy a hangsúly azon álljon, hogyan áramlanak az érzelmek egy csoport tagjai között – hogyan veszi át az egész csoport egy szereplő gyászát. Ugyanez vonatkozik a szerelemre és az erőszakra is” – mondja Honoré. „Folyamatosan az érdekelt, hogy a szereplők hogyan szövik és szövik újra az őket összekötő kötelékeket. Ezt a családot tragédia jellemzi. Gyermekkoruk előrevetíti felnőtt életük katasztrófáit, de mindennek ellenére kitartanak, bátrak és bátrak, együtt. Amikor elszakadnak egymástól, akkor csap rájuk a sors.”

Ha kíváncsi arra, hogy honnan származik a film címe, akkor ez egy amerikai italra utal, amelyből feltűnést kelt Narancs ízű esküvő és amelynek márkája ma is ismert. A filmben szó esik Claude François francia énekes haláláról is. Mind az ital, mind az énekes okkal van ott.

„Úgy történt, hogy Jacques nagybátyám esküvőjének délutánján hallottuk Claude François halálhírét” – meséli Honoré. THR. „Azóta is, valahányszor meghallom valamelyik dalát – vagy megiszok a filmben említett narancsízű italt – az egész gyermekkorom a családon belül visszaköszön. Akkor még nem vettem észre, de a család már az eltűnés szélén állt. Claude François dalai sok francia család életének részei; ez a film egy vigasztalás és egyben egyetemes emlék. egy világ, amely eltűnt.”

Mindezek ellenére minden bizonnyal szeretne egy bepillantást nyerni a filmbe és szereplőibe, hogy először vizuálisan és hangosan érezhesse ezt a nagy családi ügyet. Tehát nézzen meg egy exkluzív klipet Narancs ízű esküvő alatt. Itt jön Adèle Exarchopoulos. És itt jön a menyasszony!