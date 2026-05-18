Na Hong-jin 'Remény': első reakciók a premierről

Na Hong-jin dél-koreai filmrendező bemutatta legújabb játékfilmjét, a sci-fi lény című filmet Reménya Cannes-i Filmfesztiválon és szinte közvetlenül a premier után a film potenciális műfaji klasszikusként keltett feltűnést.
Na olyan műfaji kedvencekről tette le a nevét, mint a horror A Jajgatásaz akcióthrillerek Az üldöző és A Sárga-tenger és így nagy az érdeklődés a filmrendező következő nagyjátékprojektje iránt. A felhajtás csak fokozódott, amikor a film bekerült a fő versenybe Cannes-ban, és a felkapott indie forgalmazó, a Neon megvásárolta a fesztivál kezdete előtt. És a zsongás körülötte Remény Ezt követően felturbózott a közösségi média cannes-i premierjére adott korai reakciója és a Neon által vasárnap kiadott egy pofa kedvcsináló.
Remény egy epikus sci-fi film, amely az Észak- és Dél-Korea közötti demilitarizált zónában játszódik. A cselekmény összefoglalója így szól: „A távoli dél-koreai Hope Harbor faluban Bum-seok (Hwang Jungmin) rendőrfőnököt és Sung-ae (Hoyeon) rendőrfőnököt hívják, hogy találjanak egy titokzatos lényt, amely pusztítást végzett a faluban. A közeli erdőben vadászok csoportja, köztük Sung-Sungki (Zo In) elindult, hogy felkutassák magukat. minden nem az, aminek látszik, és a felfogások félrevezetőek lehetnek, ami a tudatlansággal kezdődik, és elülteti a katasztrófa magját, és az emberi konfliktusokon keresztül kozmikus méretű tragédiává nő.
A szereplők között szerepel a hollywoodi sztárok, Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander és Michael Fassbender is.
at ReményCannes-i premier, A hollywoodi riporter”A tudósítója azt írta, hogy a fesztivál közönsége „éljenzett és tapsolt a film három kiemelkedő díszlete alatt – talán elnémítva a visszhangot a 2 óra 40 perces epika végén”. A film ezután hatperces tapsot kapott, amikor elkészült.
THRA film főkritikusa, David Rooney méltatta a filmet cannes-i kritikájában. „Nagyszerű érzés egy film első képkockáiból tudni, hogy egy biztos műfaji szerző kezében vagy” – írja Rooney. „A ritka akcióthriller, amely szinte teljes egészében fényes nappal játszódik, a Hope azonnal magával ragad virtuóz kameramunkájával, lüktető partitúrájával, adrenalizált lépteivel és élesen megrajzolt karaktereivel.”
Rooney nézete megegyezik néhány más szakmai kritikus véleményével, akik láttak Remény Franciaországban, de voltak ellenzői, és a film jelenleg mindössze 12 kritika alapján 75 százalékos Rotten Tomatoes besorolással rendelkezik. Magától értetődik, hogy még korai, és több teljes értékelést Remény várhatóak.
Azonban a reakció a közösségi médiában az emberektől, akik látták Remény Cannes-ban a féktelen ámulattól az őszinte megdöbbenésig terjednek, ez a helyzet valószínűleg csak érdeklődést kelt Na filmje iránt.
Lásd a korai reakciót Remény alatt.