Na Hong-jin 'Remény': első reakciók a premierről

Na Hong-jin dél-koreai filmrendező bemutatta legújabb játékfilmjét, a sci-fi lény című filmet Reménya Cannes-i Filmfesztiválon és szinte közvetlenül a premier után a film potenciális műfaji klasszikusként keltett feltűnést.

Na olyan műfaji kedvencekről tette le a nevét, mint a horror A Jajgatásaz akcióthrillerek Az üldöző és A Sárga-tenger és így nagy az érdeklődés a filmrendező következő nagyjátékprojektje iránt. A felhajtás csak fokozódott, amikor a film bekerült a fő versenybe Cannes-ban, és a felkapott indie forgalmazó, a Neon megvásárolta a fesztivál kezdete előtt. És a zsongás körülötte Remény Ezt követően felturbózott a közösségi média cannes-i premierjére adott korai reakciója és a Neon által vasárnap kiadott egy pofa kedvcsináló.

Remény egy epikus sci-fi film, amely az Észak- és Dél-Korea közötti demilitarizált zónában játszódik. A cselekmény összefoglalója így szól: „A távoli dél-koreai Hope Harbor faluban Bum-seok (Hwang Jungmin) rendőrfőnököt és Sung-ae (Hoyeon) rendőrfőnököt hívják, hogy találjanak egy titokzatos lényt, amely pusztítást végzett a faluban. A közeli erdőben vadászok csoportja, köztük Sung-Sungki (Zo In) elindult, hogy felkutassák magukat. minden nem az, aminek látszik, és a felfogások félrevezetőek lehetnek, ami a tudatlansággal kezdődik, és elülteti a katasztrófa magját, és az emberi konfliktusokon keresztül kozmikus méretű tragédiává nő.

A szereplők között szerepel a hollywoodi sztárok, Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander és Michael Fassbender is.

at ReményCannes-i premier, A hollywoodi riporter”A tudósítója azt írta, hogy a fesztivál közönsége „éljenzett és tapsolt a film három kiemelkedő díszlete alatt – talán elnémítva a visszhangot a 2 óra 40 perces epika végén”. A film ezután hatperces tapsot kapott, amikor elkészült.

THRA film főkritikusa, David Rooney méltatta a filmet cannes-i kritikájában. „Nagyszerű érzés egy film első képkockáiból tudni, hogy egy biztos műfaji szerző kezében vagy” – írja Rooney. „A ritka akcióthriller, amely szinte teljes egészében fényes nappal játszódik, a Hope azonnal magával ragad virtuóz kameramunkájával, lüktető partitúrájával, adrenalizált lépteivel és élesen megrajzolt karaktereivel.”

Rooney nézete megegyezik néhány más szakmai kritikus véleményével, akik láttak Remény Franciaországban, de voltak ellenzői, és a film jelenleg mindössze 12 kritika alapján 75 százalékos Rotten Tomatoes besorolással rendelkezik. Magától értetődik, hogy még korai, és több teljes értékelést Remény várhatóak.

Azonban a reakció a közösségi médiában az emberektől, akik látták Remény Cannes-ban a féktelen ámulattól az őszinte megdöbbenésig terjednek, ez a helyzet valószínűleg csak érdeklődést kelt Na filmje iránt.

Lásd a korai reakciót Remény alatt.

Egy hisztérikusan szórakoztató cannes-i éjszakáról arra ébredtem, hogy Na Hong-Jin batshit HOPE-jára gondolt, és annak puszta létezésére a fesztivál versenyében. A maga abszurditásában számomra az egész utat igazolta. – Sean Fennessey (@SeanFennessey) 2026. május 18

A Na Hong-jin's HOPE egy teljesen labda a falig tartó, őrült, adrenalint pumpáló izgalom az első órás nyitóakció díszletétől egészen a közel háromórás futam végéig. A produkciós tervezés, a vizuális effektusok, a mutatványok és a hangmunka léptéke… pic.twitter.com/VtCTw4j7fr – Matt Neglia @Cannes (@NextBestPicture) 2026. május 17

Azt kell hinnem, hogy a CGI in Hope nem volt teljes, és a hivatalos kiadáskor javítani fogják. Az első felének VFX-jei megdöbbentően rosszak, a határvonalon védhetetlenek; a második félidőben látványosan javul. Kíváncsi vagyok, foglalkoznak-e ezzel a holnapi sajtótájékoztatón. – Brandon Lewis @ Cannes (@blewis1103) 2026. május 18

A HOPE egy órás üldözési jelenettel kezdődik, ami annyira baromi vad, és a könyörtelen akció, az őrült sci-fi, a gore és az ostoba humor őrült keverékévé válik. Tonálisan mindenütt, gyakran zavarba ejtő (csak várja meg, amíg meglátja a „karaktereket”, Michael Fassbendert és Aliciát… pic.twitter.com/RtytiTAM7w – FilmLand Empire (@FilmLandEmpire) 2026. május 17

#Cannes26 „Remény” (Na Hong-Jin). Le premier gros choc de Cannes. Une bizonyose vision de l'enfer pour un film d'horreur mené au rythme d'un cheval au galop qui met KO tout le reste de la compétition. Un opus de près de trois heures sans une minute de trop, une dinguerie absolue… pic.twitter.com/ueVMaysPbc – Pascal Gavillet (@PascalGavillet) 2026. május 17

Hivatalos, Na Hong-jin HOPE című filmje a leghangosabb és legtökéletesebb reakciókat adja a filmek közül. #Cannes2026. Ez valóban olyan érzés, mint egy abszurd éjféli vetítés, amely végig-menjen. Éppen ezért, amikor a film a végére ért, annyira értetlen voltam, hogy… pic.twitter.com/sxixZZpsZ3 – Luke Hearfield @ Cannes (@LukeHearfield) 2026. május 18

A HOPE első órája egy akciómozi teljes erővel, a Mad Max: Fury Road óta nem látott látvánnyal, néhány pompás Spielberg-izmussal. A közepén megereszkedik, ismétlődővé válik, de az utolsó hajsza visszahozza a filmet. Vékony cselekmény.. masszív mozi. Cannes… pic.twitter.com/3bfmfAW9gH — Saulo Ferreira @ Cannes (@saulocferreira) 2026. május 17

A REMÉNY szabályai! Spielbergi sci-fi akcióthriller koreai sötét vígjátékon keresztül, amely egy órás akciójelenettel kezdődik, amely egy elragadó lényhez vezet. Egy kis Világok háborúja, Aliens és Ragadozó. Jung Ho-yeonnak minden idők egyik nagyszerű karakter-introja van. Egy robbanás! pic.twitter.com/C1DRj51S54 — Karl Delossantos @ Cannes (@karl_delo) 2026. május 17

A Na Hong-jin's Hope egy vadul szórakoztató sci-fi lény, hosszú idő óta látott két legizgalmasabb és legzsigeribb akciójelenettel. Maga a narratíva nem sok, egy bizarr, végtelennel kiegészítve, de ebben a pillanatban ez a fiú szórakoztató dolog pic.twitter.com/PcEY9gorpy – Brian Rowe, Cannes (@mrbrianrowe) 2026. május 17

A HOPE földet ér, és nem hagy fel egy 45 perces akciósorozatra, amelytől eláll a lélegzete.

A koreai Kaiju-film beállításai a „WTF I am watching?” súlyos eseté válik.

Hibás, de szórakoztató és rohadt, ha nem ez volt a legszórakoztatóbb óra #Cannes eddig pic.twitter.com/RJoroAIsd0 — Dallas King (@DallasKing1138) 2026. május 17

Na Hong-jin HOPE kibaszott sziklák. Nem sok a tiszta lényeg, csak egy szuper jól sikerült akció/szörnyfilm. A Házigazda találkozik Eddingtonnal, vagy ha egy Resident Evil valamiért az Arany Pálmáért pályázott. Michael Abels zenéje rip. Némi VFX ropogós (befejezetlen?). Furcsa következtetés. pic.twitter.com/MxgwwCbHCe — Cody @ Cannes (@codymonster91) 2026. május 17

REMÉNY: A legnagyobb rejtély itt #Cannes Idén így sikerült bejutnia a döcögős CGI-nek és az esztelen cselekvőnek a gőzerővel teli tömege a Palme versenybe, amikor annyi értékesebb lehetőség állt rendelkezésre. Na Hong-jin idegen megszállók menazsériája ámokfutásba torkollik egy koreai DMZ határvárosban, és… pic.twitter.com/qDw6UMSHuC — Peter Howell 🖊 (@peterhowellfilm) 2026. május 18

Na Hong-jin HOPE-ja fergeteges volt és nagyon szórakoztató volt, különösen a hosszan tartó nyitásban. Először arra gondoltam, hogy ez az idei SÎRAT, hanem a Jurassic Park-Alien-A Quiet Place útján? A baaad CGI szerencsétlen, és a film vágást igényel. De még mindig megadta azt a hangulatváltást, amire szükségem volt. #Cannes — Tomris Laffly (@TomiLaffly) 2026. május 18

A HOPE felvillanyozó és őrült színházi élmény. Mintha az RRR sci-fivel megtűzdelt és repülőgép-üzemanyaggal fáklyázott crack kokainon lenne. A látvány minden szempontból érthetetlen. Valahogy a Világok háborúja, a Dune és az Alien egybe csomagolva. Imádtam minden másodpercét. pic.twitter.com/IPRJ9SUKCo — Danny Jarabek @ #Cannes2026 (@dtjcinema) 2026. május 17

A REMÉNY EPICCCCCC! Látványvezérelt mozi hatalmas léptékben, így a legjobb akciófilm a FURY ROAD óta. 2 óra 40 perc tiszta kibaszott adrenalin. Ha szereted a kaiju filmeket és A GAZDASÁGOT, akkor ezt is ugyanúgy fogod szeretni, mint én. #Cannes2026 pic.twitter.com/E854in2Iid — Sean Boelman @ #Cannes2026 (@bigtunaonfilm) 2026. május 17

HOPE de Na Hong-jin kivételes. Je n'avais plus vécu ça en salle depuis FURY ROAD. N'en lisez pas trop, mais il s'agit de la rencontre entre FURY ROAD, PREDATOR, L'ATTAQUE DES TITANS et THE HOST. Il faut avoir du cran pour ça en compet. #cannes26 pic.twitter.com/4o30IlGeKU – Thomas Gerber (@Th_Gerber) 2026. május 17

Még mindig próbálom feldolgozni Hope-ot. Alapvetően őrült, vadul szórakoztató akciódíszletdarabok megállás nélküli özöne, de egy olyan történet szolgálatában áll, amelyben olyan karakterek szerepelnek, akikről semmit sem tudunk. Na Hong-jin célja a The Host vagy a Mad Max: Fury Road elkészítése, de ez inkább Transformersnek tűnt. pic.twitter.com/APeO9NBu2r — Ryan Casselman 🔜Cannes26 (@ryan_casselman) 2026. május 18