„Majdnem egy évtizeden át bűnösként kezeltek”

Hosszas jogi vita után egy spanyol bíróság több mint 55 millió euró (48 millió font) visszafizetésére kötelezte az ország adóhatóságát Shakirának, miután úgy ítélte meg, hogy jogtalanul szabott ki hatalmas bírságot.

A nemzeti legfelsőbb bíróság arra kötelezte a Pénzügyminisztériumot, hogy fizesse vissza az összeget és a kamatokat a kolumbiai énekesnőnek, aki nemrégiben történelmi jelentőségű ingyenes koncertet adott több mint kétmillió rajongónak a Copacabana Beachen.

A bíróság szerint az adóhatóságok nem tudták bizonyítani, hogy 2011-ben 183 napot töltött Spanyolországban, ami a minimális napok száma ahhoz, hogy a lakosok ott személyi jövedelemadót fizessenek.

A sajtónak adott nyilatkozatában Shakira kijelentette, hogy a bíróság „végre felállította a rekordot”, miután nyolc évet töltött „brutális nyilvános célzásokkal, a hírnevem rombolására szervezett kampányokkal, és álmatlan éjszakákkal, amelyek végső soron az egészségemre és a családom jólétére is hatással voltak”.

„Soha nem volt csalás, és maga az Adminisztráció sem tudta bizonyítani az ellenkezőjét, egyszerűen azért, mert nem volt igaz” – folytatta. „Mégis csaknem egy évtizeden át bűnösként kezeltek.

„A folyamat minden lépését kiszivárogtatták, eltorzították és felerősítették, a nevemmel és a nyilvános képpel fenyegető üzenetet küldve a többi adófizetőnek. Ma ez a narratíva összeomlik, és ezt a bírósági ítélet teljes erejével teszi.”

Ezt követően jogi győzelmét annak szentelte, hogy „közönséges polgárok ezrei” bizonyítsák ártatlanságukat „gazdasági és érzelmi tönkretétel árán”.

Shakira több mint egy évtizedig élt együtt a korábbi Barcelona és Spanyolország labdarúgójával, Gerard Pique-vel, miután állítólag 2010-ben találkoztak a Waka Waka, a dél-afrikai világbajnokság hivatalos dalának klipjének forgatása közben.

A Legfelsőbb Bíróság kijelentette, hogy a bírságok jogellenesek, mert arra a feltételezésre támaszkodtak, hogy a 2011-es pénzügyi évben Spanyolország volt az adóügyi illetősége, „ez a tény nem bizonyított”.

A bíróság kifejtette, hogy ebben a pénzügyi évben 163 napot töltött Spanyolországban, ami körülbelül 20 nappal elmaradt attól a küszöbértéktől, amely alapján adózási szempontból belföldi illetőségűnek minősítették.

Az ügy nem érinti a 2011 utáni adóéveket.

A vita egyike volt azoknak a vitáknak, amelyekben Shakira és a spanyol adóhivatal is részt vett, beleértve a 2018-ban létrejött külön egyezséget egy szélesebb csalási ügy tárgyalásának elkerülése érdekében. Az első vádak még 2021-ben érte, amikor a barcelonai ügyészek azt állították, hogy adót kellett volna fizetnie, mivel 2012 és 2014 között jelentős ideig Spanyolországban élt.

A vádak második hulláma 2023 szeptemberében érkezett. A kolumbiai popikont ismét adócsalás miatt vádolták meg Spanyolországban – ezúttal az ügyészek azt állították, hogy 2018-ban nem fizetett be 6,7 millió euró (5,8 millió font) adót a jövedelme után.

2023 novemberében Shakira megállapodott a spanyol hatóságokkal, miután beleegyezett, hogy kifizesse a hatalmas adósságot, hogy elkerülje az esetleges börtönbüntetést.

