Goya, Motherwell és a horror cuccai

A San Sebastián-i San Telmo Múzeum legújabb beszerzései közül kiemelkedik a sorozat egyik kiadása A háború katasztrófái Goya 1810 és 1823 között datált, nyolcvan nyomatból áll, és, mint ismeretes, annyi nyers epizódnak szentelte, amelyet Napóleon spanyolországi inváziója hagyott hátra.

Az évtizedek múlásával ezek a kompozíciók meghaladták első dokumentumértéküket, és a háborúk által okozott emberi szenvedés és erőszak emblémájává váltak, a legközelebbi háborúk által is, ezért ez a San Sebastian-i központ kívánta először bemutatni ezt a Goya szabad és kritikus szemléletét annyira reprezentáló csoportot, párosítva Robert Motherwell munkásságával. Ibériaaki erre az alkalomra utazott a Guggenheim Bilbaóból.

Ez az amerikai szerző még alig töltötte be a huszonévest, amikor kitört a spanyol polgárháború, de a háborúval kapcsolatos hírek, amelyekhez hozzájutott, rányomták a bélyegét, és 1948-tól, mindössze hét évvel művészi pályafutása megkezdése után, az egyik leghíresebb sorozatát készítette el erről a témáról: Elégiák a Spanyol Köztársasághoz. A munka Ibéria Tíz év telt el, és első spanyolországi látogatása után, ugyanabban az évben, 1958-ban, és akkori feleségével, Helen Frankenthalerrel tette meg: belemerül az általa észlelt sötétségbe és komor légkörbe; Valójában ez a fekete tónus az alapja ennek a darabnak, amelyet csak az egyik végén egy kis fehér felület árnyal, amely a háttérben kiemeli az anyag többi részének sűrű józanságát.

Ez a mű az áthatolhatatlanság és szinte fulladás érzését kelti, bár Motherwell nagy gondot fordított a képi felület kezelésére, igyekezett elérni, hogy a sötétség súlyát számos, egymáshoz közeledő és szétváló ecsetvonásokkal érjék el; sőt időnként káoszt idézve. Röviden, az amerikai egy kényes kérdést a formális merészség birodalmába emelt.

Miközben tervezgettem Ibériatudjuk, hogy Motherwell megkapta a hatását a fekete festékek: Absztrakt nyelvezetéből úgy döntött, hogy emlékként is felidézi a háború által keltett érzelmeket. Stílusát tekintve ez a kép nyilvánvalóan ellenpontot kínál Goyáéhoz; Ami a kifejező intenzitását illeti, nem az volt a cél, hogy az legyen.

A kiállítás útvonala – amelyhez dokumentáció is tartozik: fényképek, audiovizuális anyagok, egy kötet a Encyclopédie és a „The New American Painting” című kiállítási katalógus, amely pontosan 1958-ban volt látható a madridi Modern Művészetek Múzeumában – ezért egy lehetséges tanulmányt javasol a festészet hatásáról. Katasztrófák a kortárs művészetben, és María Bolaños kurátora. A kiabálástól a hallgatásig és a tintafeketétől az olajéig visz minket.

MINDEZEK MEGTÖRTÉNTEK

A kiállítás azzal kezdődik, hogy bemutatjuk a Goya-sorozatot, amelyet a fuendetodosi férfi egy nehéz személyes pillanatban, betegséggel és keserűséggel vitt véghez. Úgy döntött, hogy nem a hősökre vagy a csatákra figyel, hanem a kegyetlenség végtelen formáira, amelyek addig a pillanatig a háborúkban láthatók voltak, de a művészetben nem, és amelyek lényegében a névtelenek szenvednek. Goya tudatában volt, milyen veszélyekkel járhat a napvilágra kerülése, ezért nem publikált A háború katasztrófáiamelyeket csak halála után, 1863-ban adtak ki.

Ő maga garantálta a leírtak valódiságát (láttamírta), és valóban tudjuk, hogy látta egyik tanítványát éhen halni, vagy fiatalokat, amint francia katonák holttesteit hurcolták Zaragozába. Ezeknek a kompozícióknak egy másik zavaró aspektusa az egyének csoportjai, akik nem lépnek közbe, és nem néznek félre, egy kellemetlen hely, amely közvetve kapcsolódik ahhoz a helyhez, amelyet a néző ma elfoglal.

Ha ragaszkodunk az ábrázolás részleteihez, nem tudjuk abbahagyni az alig testnek számító testek szemlélését: fákra felfüggesztett feldarabolt alakok, csonkolt végtagok, megszentségtelenített vagy felkarolt holttestek, tüzek, kasztrálások, fájdalmasan gondozott, súlyosan megsérült emberek, megerőszakolt és kétségbeesetten védekező nők. A művészet korábban soha nem foglalkozott ilyen durvasággal ezzel a kérdéssel, a nemi erőszak kérdésével, és később sem fogja ezt sokszor megtenni.

E jelenetek erőszakosságának világos technikai fordítása van, energikus vonások, cikcakk vagy karcolások formájában. A bemutatott traumának megvan a visszhangja a művészi erőszakban.

Goya vad metszeteivel ellentétben a Motherwellben egy fekete sivatagot találunk, amely szintén nem mentes a véletlenszerű textúráktól: ecsetvonásoktól, kalligrafikus vonalaktól vagy fröccsenésektől, ragasztva vagy hígítva, amelyek időnként mázzá, fóliává és köddé válnak. Ibéria Ez egy nagy színmezőként bemutatott, ünnepélyes gravitációjú kompozíció, amely a figyelemelterelés nélküli meditációt hivatott elősegíteni, esetleg rituális térben, például sírban vagy templomban.

Mindkét kompozíció színezett vagy feketeségbe merül; Goya esetében az újrateremtésből és a saját szellemeiből, Motherwell esetében pedig egy másik történelmi idő megfigyeléséből és talán egy metafizikai pesszimizmusból származik.

A San Telmo-i kiállítás részeként néhány rejtélyes spanyol metszet is található, amelyek címe Hangsúlyos szeszélyekamelyeket a társadalom allegóriáinak tekinthetünk a liberális üldöztetés idején, Fernando VII. uralkodása alatt. Az egyedek állatiassá válnak, és néha megpiszkálják áldozataikat; Az egyik jelenetben egy akkoriban híres olasz szatirikus költeményből vett idézetet olvashatunk: Nyomorult emberiség / ez a te hibád.

„Fekete Goya, fekete Motherwell. Nyolcvan katasztrófa és egy szakadék”

SAN TELMO MÚZEUM

Plaza Zuloaga, 1

San Sebastian

2026. május 16-tól szeptember 27-ig