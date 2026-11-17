Az Xbox összeállt a slágergyáros DJ Khaleddel, hogy a játékrajongóknak személyre szabott orvosi jegyzeteket kínáljanak a játékra való kilépéshez. Grand Theft Auto 6.

A Grand Theft Auto 6 végül ezen a héten (november 19-én) indul, és várhatóan több tízezer dolgozó fog elmenni a munkából, hogy a lehető leghamarabb játsszon, és további ezrek foglalják le a munkaszüneti napot.

Ezt a felhajtást kihasználva az Xbox felvette DJ Khaledet, más néven Doctor Xbox-ot, hogy segítsen a játékosoknak megszabadulni csütörtökön.

„Kiterjedt kutatás (és sok játék) után arra a következtetésre jutottam: a G-vitamin hiányának súlyos esete van világszerte. És azért vagyok itt, hogy elmondjam, a gyógymód egyszerű. Vegyük. A. nap. Szabadság” – írta Khaled egy blogbejegyzés. „Így van. Egy nagy hét következik a játékban, és nem szeretném, ha valaki egyetlen pillanatról is lemaradna. Vannak játszható játékok, felfedeznivaló világok, megnyilvánuló eredmények és ünnepelhető győzelmek. Ez nem az a hét, amikor e-mailek, találkozók vagy valaki olyasmit kér, ami nem játék.”

Egy nagy hét következik a játékban, és világszerte súlyos G-vitamin-hiányos eset van. Szerencsére Dr. XBOX-nak megvan a gyógymódja – ideje kivenni a napot és játszani az XBOX-szal.https://t.co/MpwW4SM87V — XBOX Wire (@XBOXWire) 2026. november 16

A váratlan együttműködés részeként a játékosok a dedikált weboldal hogy készítsenek egy saját orvosi feljegyzést, felmentve őket a munkából november 19-én. „Így van. Saját receptje több játékhoz. Tedd a hűtődre. Mutasd meg a főnöködnek. Küldd el a csoportos csevegésedre. Tudasd az emberekkel, hogy Dr. Xbox beszélt” – írta Khaled.

Az Xbox azonban egy felelősségkizárást tett hozzá, amely szerint az orvosi megjegyzés nem valós, és a vállalat „nem felelős azért, ha a munkaadójának nincs humorérzéke”.

Szeptemberben az Xbox stratégiai igazgatója, Matthew Ball visszautasította azokat az állításokat, amelyek miatt a vállalat aggódik. Grand Theft Auto 6 Előrendelések a játékfejlesztők után, a Rockstar szerint a cím „játszik a legjobban” PlayStation konzolokon. „A cím rekordokat döntöget az Xbox számára (és) arra számítunk, hogy ősz folyamán még több rekord fog megdőlni. Belső elemzésünk szerint az előrendelések aránya megegyezik a konzolpiacon való részesedésünkkel” – mondta.