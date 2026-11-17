2005. október 14-én Daniel Craiget bejelentették a következő James Bondnak motorcsónakon keresztül.

Igen, valóban – a 007-es színészt a Royal Marine Rigid Raider Speedboats konvoj kísérte el a londoni Temze folyón tartott sajtótájékoztatóra, ahol újságírók hordája többnyire szőke hajáról és Sienna Millerrel való pletykák szerint való kapcsolatáról kérdezte.

Az Amazon MGM Studios Robert Pattinson bejelentése nem lehetett további eltérés a hétfői nagy bejárattól. A 40 éves férfi egy 25 másodperces közösségimédia-videón bújt elő az árnyékból: szmokingban, szemekkel egyenesen előre, fegyverrel a kezében. Egyszerűnek, mégis hatékonynak tűnik – a bejegyzés írásakor több mint 1,2 millió lájkot halmozott fel X-en.

Bond új korszaka érkezett. Sima, éles, és tagadhatatlanul éles.

Figyeld a Bond-ish vírusos rajongói kameráit Tan karakter, Neil, a filmzene a legújabb, elbűvölő Bond-témakeverékkel, és ütős X-bejegyzésekkel vádolja a sztárt az övék munka. „Ha most van munkád, az azért van, mert Robert Pattinson nem akarta” – olvasható az egyik bejegyzésben, amely több mint 180 000 kedvelést kapott.

Daniel Craig Bondként jelenik meg egy motorcsónakon a Temzén 2005-ben. Getty jóvoltából

Nincs sapka, Pattinson idén viharos formában van A dráma, Az Odüsszeia, Primetime és a közelgő 3. dűne. Szereposztási bejelentése az első Bond őrjöngő popkulturális légkörünkben, ahol a kattintások a királyok, és mindenki (gyakran közepes) véleménye azonnal eljut a tömegekhez. Csak illik, hogy a castingjára adott reakció a lehető leg2026-ban legyen. Végül is Pattinson Z generáció (vagy legalábbis ő mondja).

Az arcát az összes nagyobb brit híroldalon befestették, köztük a BBC és a Sky News is, akik élő blogszálat indítottak, hogy összeszedjék a beérkező reakciókat. Az interneten a színészt azonnal megvádolták azzal a „kapzsisággal, amiről a Bibliában beszélnek”, amikor elkapta a DC szuperhősét, Batmant és Ian Fleming ikonikus MI6-ügynökét.

És miután az utolsó Bond-képernyőteszteken Jack Lowdent, Josh O'Connort, Callum Turnert és Nicholas Houltot megzavarta, a híres londoni Piccadilly Circusban a brit közönséget is megmozgatta. Hétfőn az Amazon fizetőeszközei megtalálták a szükséges számú fontot ahhoz, hogy lássák, ahogy Pattinson vésett arccsontja egy magas, digitális sügérre emelkedik, miközben az Erósz-szobrot nézi.

A botrány és a szörnyű PR egy újabb annus borzalmas időszakát átvészelve a királyi család az ikonikus pillanatban izmosodott X-re és Pattinsonra. „Üdvözöljük Őfelsége titkosszolgálatában, Bond úr” – írta Károly király csapata. Még a 2012-es londoni olimpiai ceremónia Hírességek Csarnokába tartozó csapatuk ellenére is nehéz elképzelni, hogy a néhai II. Erzsébet ilyen nyilvánosan kinyilvánítsa a hitét Craig Bond hivatali idejében. A királyi posztot 5,4 millió alkalommal nézték meg, ami 5,3 millióval több, mint Károly király hétfői látogatása az angol tartományi városban, Prestonban. Érdekes tény: Pattinson lesz az első Bond, aki király alatt szolgál.

Nem csak a botrányoktól sújtott királyi család próbálta meglovagolni a Bond-lelkesedést – a Trump-adminisztráció sújtotta apparátusai is igyekeztek beszállni a mókába. Robert F. Kennedy Jr., aki mindig tönkre akart tenni egy jó hírt, a hivatalos kormányzati X-fiókját használta arra, hogy a Twitteren közzétegye a mesterséges intelligencia által generált képet, amint egy répát tart, mint egy fegyvert, ami Pattinson imázsának játéka. A frankenstein fotón a kifejezetten vicces legenda szerepelt: „Food. Real Food.”

A Szürkület Stans azt állítja, hogy kis szerepet játszott Pattinson sztratoszférikus sztársággá emelkedésében, és sok nő a közösségi médiában megjegyezte, hogy korai befektetést fektettek a karrierjébe. Őszintén szólva ezzel ettek: A vámpír és (Pattinson saját bevallása szerint) komikusan merengő Edward Cullent a rajongók szerte a világon imádták, de Pattinson évekre volt attól, hogy megszilárdítsa hírnevét, mint egy generációban egyszeri tehetség és filmtestvér, olyan előadásokkal, mint: Jó időt, A világítótorony és Halj meg szerelmem. Nézz rá most.

Valójában, Szürkület akár Pattinson Bond szerepét is megjósolhatta volna: Körülbelül félúton Szürkületa szeretett filmes saga első része, Swan középiskolás baráti társasága a közelgő bál témáját tárgyalja, amelyről kiderül, hogy Monte Carlo. „Szerencsejáték, szmoking és Bond, James Bond” – viccelődik Eric (Justin Chon) a jelenetben. Egy döbbent Angela (Christian Serratos) ezt mondja: „Istenem”, miközben a kamera egy mosolygó Pattinsonra vág, aki Edwardként parkol le.

Míg a Google azzal köszönti a hírt, hogy a Pattinson nevével kapcsolatos keresési találatok között egy funky grafikát is beiktat – fényképeit megrázzák, nem keverik, és citromhéjjal tálalják –, számos focival kapcsolatos X-fiók került be a hírekbe, biztosítva, hogy mindenki tudja, hogy Pattinson Arsenal-rajongó. Lehet, hogy idén már nemzedéki futásban lesz szakmailag, de ne felejtsük el, hogy labdarúgócsapata 2004 óta az első Premier League-címét szerezte meg. Akárcsak Gooners társai (ez Arsenal-szurkoló, ha valaki vigyorog) New York polgármestere, Zohran Mamdani, Odüsszeia A rendező Christopher Nolan és a színésztárs, Anne Hathaway, Pattinson most nagyot nyer az életben és a pályán.