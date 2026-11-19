Egy évtizeddel azután, hogy a Kulturális Minisztérium Velázquez-díjat adományozott Marta Minujínnak úttörő az új művészi magatartásokban, valamint a művészet és a média intézményes kereteinek túlcsordulásábana Reina Sofia Múzeum egy kiállítást kínál az argentin szerzőnek, amely áttekinti pályafutását a hatvanas évektől, mint a történések, installációk és részvételi művészetek alapvető alakja a latin-amerikai szférában és azon túl.

Ez a kiállítás valójában a madridi központ és Tate Liverpool koprodukciójaként jelenik meg; A projekt később Angliába utazik, előtte pedig a Copenhagen Contemporarynél állt meg. Alkotásai jellegéből adódóan Minujín pályafutásának ez a vizsgálata szükségszerűen dokumentarista (fotós), és megelőzi annak bemutatását, ami e kiállítás sztárdarabja: a magával ragadó installáció rekonstrukciója – ebben az esetben szinte bármilyen név nem illik – A Menesundaamelyet a művész 1965-ben hozott létre a néhai Rubén Santantonínnal együtt, és amelyet azóta több alkalommal újraalkottak, utoljára 2015-ben.

Eleinte a mű a Buenos Aires-i Torcuato Di Tella Intézetben, a jelenlegi ilyen nevű egyetem elődjében helyezkedett el, és kiterjedt sorokat gyűjtött össze; heves kritika is. Természetéből adódóan és a nyilvánosság okozta elhasználódása miatt csak két hétig volt nyitva, de visszhangja széles volt: úgy vélik, hogy Minujín, aki abban a 65-ben még csak huszonkét éves volt, hozzájárult ahhoz, hogy az alkotás és a néző – teremtés és élet, tehát alkotás és élet, tehát – a meglepetéstől, a jó közérzet megszakadásától, a talpa alá vetett talajtól létfontosságú átalakulások szülessenek. Ha egyszer belépünk ebbe a műbe néhány meredek lépcsőn, lehetetlen, hogy csupán szemlélődő szerepünk legyen, vagy hogy lehetőleg egyedül, érzések ismerete nélkül menjünk végig rajta.

La Plata szlengjében, menesunda Zavart, keveredést jelent, de valamilyen kínos helyzetre is szokták utalni. Mindkét jelentés alkalmas erre a labirintusra, amelyben a villogó neonfényekkel ellátott alagúton áthaladva puha talajon sétálunk, párat fedezünk fel az ágyban, behatolunk néhány hangzatos belekbe, egy rejtélyt vizsgálhatunk egy szabadulószoba stílusában, vagy próbára tesszük a szaglásunkat. Minujín ezért a szabadság ünnepét és a tapasztalatok sűrítését javasolja, ezt a felfogást mindig is gyakorlata középpontjába helyezte, és amely az elmúlt években kihívást jelent a mindenható képernyő-effektussal szemben.

A kiállítás többi része, mint mondtuk, az általa 1963 és 1986 között végzett performanszok és akcióművészet retrospektívájaként készült; az a szakasz, amelyben legemblematikusabb ötleteit kidolgozta, bár Minujín ma is aktívan tevékenykedik, a humorra és arra a vágyra alapozva, hogy új útjait a múltbeli gondokkal szembesítse.

Párizsban, Buenos Airesben és New Yorkban tanult (ösztöndíjas), eleinte az új realizmus és Arman, az eltévedt felhalmozások építője hatott rá. Amikor még csak húsz éves volt, egy Christóval és más művészekkel folytatott, dokumentált akcióban úgy döntött, hogy addig a pillanatig elégeti a produkcióját – vagyis azt, amelyikben anyagi tárgyak voltak gyümölcsként -, és nevetve fejezi be a manővert.

Miután 1964-ben elnyerte a Nemzeti Díjat a fent említett Torcuato Di Tella Intézettől – amelynek zsűrijében nem más, mint Clement Greenberg, Pierre Restany és Romero Brest – mutatta be a televíziós műsorban. A csengő tégely a kihívó A kavalkád: élő festmény készítése előadók és állatok kíséretében. Az adást megszakították, de a nő nem hagyta abba a nevetést „munka közben”, és így folytatta.

A média által gyakorolt ​​vagy gyakorolni kívánt hatalomról folyó heves vita összefüggésében Minujín sajtóhíreket olvasott a River Plate mellett. Aztán betakarta magát velük, és a vízbe ugrott: a hír eltűnt, elázott; Ez volt az egyik azon alkalmak közül, amikor aktuális kérdésekben foglalt állást, a kritikát nem kerülve, hanem a röpirat elől menekülve.

Általában jól körülvéve, Allan Kaprow-val és Wolf Vostell-lel együtt fogant Egyidejűség az egyidejűségbenamelyet eredetileg egyidejűleg New Yorkban, Berlinben és Buenos Airesben hajtottak volna végre, de végül csak az argentin fővárosban hajthatták végre. Hatvan ismert emberrel készített interjút, elölről és profilból – mint egy rendőrségi aktát – fényképezte le őket, végül a beszélgetéseket a mindennapi életben más híres személyek filmjeivel váltogatva közvetítette; így megkérdőjeleződött, mit értünk alatta népszerű és mi választja el rutinunktól, és hívta fel figyelmünket arra, hogy a kortárs miben rejlik az egyidejű töredezettség szempontjából.

Hangsúlyozva a médiával kapcsolatos kutatásait, más mérnökökkel és művészekkel, köztük Rauschenberggel együttműködve 1967-ben Minuphone: egy (rongált) New York-i telefonfülkét interaktív eszközzé alakított át, amelyben egészen más élményt élhet át, mint a beszélgetés, amely magában foglalta a szagot vagy a zöld vízfüggöny lehullását. A hívásból pszichedelikus utazás lett.

Következő lépései egy kétszáz matracból készült puha szobor formáját öltötték, amelyen különféle tevékenységek zajlottak (Soft Gallery); egy vitatott látogatás a Sotheby's-nél, egy akció során testfestéskérdezze meg a szolidaritási pályázat résztvevőit, hogy valóban tisztában voltak-e a nicaraguai földrengés következményeivel, amelyek enyhítéséhez hozzájárulnának; vagy Picasso előtti tiszteletadás, amely tizenöt ember elrablását jelenti egy koktélparti során a MoMA-ban. Meglepetésből más helyekre küldték őket; Korábban erre a célra kiválasztották őket, és az akciót lehívták Emberrablás.

Hasonlóképpen Minujín beoltotta az önkénteseket a kudarc ellen; utcai fülkéket rendezett be, ahol a művészek úgy dolgozhattak, hogy közben a közönség figyeli őket (Espi-Art), bemutatta a grapefruitokat egy kiállításon, hogy a napok múlásával elrohadjanak, újra összekapcsolva a művészetet és az életet (Grapefruit); és mindenekelőtt mindenféle univerzális mítosz reprodukcióját buktatta meg, egy még folyamatban lévő körforgásban. Buenos Airesben fekvő obeliszkje a város bukott férfiasságára utalt, és egy másik változat szerint édes kenyér másolataival borította be, amelyeket valódi élelmiszerre lehetett cserélni. A dublini James Joyce-torony is ehetővé tette; Még nem kell reprodukálnia a Szabadság-szobrot hamburgerrel.

Carlos Gardel meghalt, valószínűleg megégett egy repülőgép-balesetben; Fémszövetből faragta, hogy megégjen (és újra mitologizáljon); és az argentin diktatúra idején betiltott könyvekkel megkomponált egy Parthenont, amelyet később terjeszthet. Ugyanezt a projektet megismételte Berlinben, megemlékezve az 1933. májusi náci könyvégetésről.

Argentína magas külső adósságával kapcsolatban és egy jól emlékezetes akcióban Minujín kalászok formájában kifizette Warholnak, mint az Egyesült Államok képviselőjének, majd aláírta és átadta a nyilvánosságnak, aki némi vonakodással elfogadta azokat.

Ezt követően a „filológiai” rekonstrukció A Menesunda (Minujín esetében minden a hatvanas években történt), a kiállítás csúcspontja a Reina Sofia gyűjteményében található művész darabjainak kiállítása: az installáció dokumentumfelvételének vetítése; sorozatából két erotikus jellegű pop-szerigráfia Fagyasztott szex; és szerelem első látásraaz egyik matrac, amelyben minden konvenció (a testről, pihenésről vagy erotikáról) rugalmassá és változtathatóvá válik.

„La Menesunda Marta Minujín szerint”

NEMZETI MÚZEUM REINA SOFÍA MŰVÉSZETI KÖZPONT. MNCARS

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