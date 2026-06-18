Gorillaz a Tottenham Stadionban: nézze meg a színpadi időket és az exkluzív árucikkeket

A Gorillaz részleteket osztott meg közelgő Tottenham Stadion bemutatójáról – itt van minden, amit tudnia kell.

Damon Albarn és társai. arra készülnek, hogy lejátsszák első stadionbemutatójukat, amelyre ezen a szombaton (június 20-án) kerül sor – keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

A műsor a Gorillaz legújabb albumát, a 'The Mountain'-t támogatja. Eddig lenyűgöző vendégelőadók listáját erősítették meg, köztük Johnny Marr, Shaun Ryder, Little Simz és mások.

A zenekar most további részleteket osztott meg a hatalmas koncertről. A kapuk 17:00-kor nyitnak, az első nyitó Trueno pedig 18:00-kor lép színpadra. A Sparks egy újabb támogatási résszel követi majd 18:55-kor BST, míg a Gorillaz 20:00-kor BST-kor el nem kezdi a szettet.

Ezen kívül exkluzív áruk is megvásárolhatók lesznek a kiállításon. Az ingek mellett nyakláncok, gitárcsákányok, sapkák és poszterek is kaphatók a Tottenham Experience Shopban.

Az árut június 19-től 13:00 és 18:00 között, június 20-án 10:00 és éjfél között lehet megvásárolni.

Ajtók:

Általános belépő: 17:00

Színpadi időpontok:

Trueno: 18:00

Sparks: 18:55

Gorillaz: 20:00

Albarn, a Chelsea FC szurkolója játékosan ugrott, amikor riválisa hazai stadionjában játszott, amikor fellépett a A Graham Norton Show.

Tavaly februárban Norton megemlítette a Gorillaz közelgő fellépéseit, és konkrétan megkérdezte Albarnt a 62 850 férőhelyes helyszínen való megállásukról: „Azt hiszem, a valaha volt legnagyobb koncertjét csinálja? Tottenham Hotspur Stadion?”

Albarn aztán tréfásan így válaszolt: „Egy nagy zenei helyszín Észak-Londonban, igen”, nem volt hajlandó megemlíteni a csapat nevét.

Eközben a Gorillaz a közelmúltban a Primavera Sound legújabb kiadásának főcímévé vált, amely Julia Migenes három és fél csillagos értékelést adott.

A Gorillaz címsorát Aarab Barghouti palesztin aktivista vezette be, akinek édesapja, Marwan 2002 óta van Izrael börtönében. „Apám egyike annak a 10 000 palesztin fogolynak, amelyet Izrael tart fogva, de palesztinok milliói számára olyasmit képvisel, amit Izrael nem tud bebörtönözni: a reményt” – mondta Barghouti a tömegnek.

Hozzátesszük, hogy annak ellenére, hogy a súlyos időjárási problémák miatt sok fellépés, például a Massive Attack lemondta a szettjeit, a Gorillaz egy „zseniális” szettet készített.

Damon Albarn máshol elárulta, miért hagyták el a Gorillaz Netflix-filmet – és hogyan ihlette meg a „Cracker Island”-t.