Locarno: Rick Baker, hétszeres Oscar-díjas és sminkeffektus-művész kapja a Vision-díjat

A Locarnói Filmfesztivál a Ticinomoda által átadott Vision-díjat Rick Bakernek, a hétszeres Oscar-díjasnak ítéli oda, aki a mozi legfantasztikusabb lényei mögött áll.

Baker augusztus 12-én, szerdán este a svájci város Piazza Grandén veszi át a díjat. A fesztivál programjában bemutatja pályafutása két kulcsfilmjét is, mégpedig Egy amerikai vérfarkas Londonban (1981) és A diós professzor (1996).

„Az 1970-es években a műfaji filmeken végzett korai sminkes munkáitól kezdve a nagyszabású stúdióprodukciók kifinomult lény- és karakterterveiig Rick Baker új vizuális nyelvtant kovácsolt a filmes metamorfózishoz, rekordszámú Oscar-díjat kapott a legjobb sminkért, és megerősítette státuszát a művészek generációinak referenciapontjaként” – mondta Locarno. „Hosszú karrierje során Rick Baker zombivá változtatta Michael Jacksont Krimi és Jim Carrey-t Grincsé változtatta.”

Így zárta: „Ő volt a felelős azért, hogy felejthetetlen vérfarkasokat alakítsanak ki a valaha filmre megalkotott legrealisztikusabb gorillák közül, minden alkalommal újradefiniálva a közönség érzékelését arról, hogy mi a valóság és mit képzelnek el a nagy képernyőn.”

A Vision Díj olyan ember előtt tiszteleg, akinek alkotómunkája hozzájárult a filmművészeti imaginária megújításához.

„Rick Baker volt a felelős a kopernikuszi forradalomért a moziban: látnok és forradalmár, új utakat nyitott meg egész generációk képzelete előtt, megmutatva, mit jelent valójában a fizikai transzmutáció szemtanúja a nagy vásznon” – mondta Giona A. Nazzaro, locarnói művészeti igazgató. „Filmográfiája többek között George Lucasszal és David Cronenberggel, Brian De Palmával és Joe Dante-val, Tim Burtonnal és Peter Jacksonnal, John Carpenterrel és Mike Nichols-szal dolgozott együtt. A Vision Award átadása Locarnóban egy olyan úttörőnek és újítónak, mint ő, abszolút zseni és páratlan mesterember, megtiszteltetés a filmes lehetőségek tárházában.”

A 79. Locarnói Filmfesztivál augusztus 5-15. Darren Aronofsky kapja idén a Locarnói Tiszteletbeli Leopárdot, Isabella Rossellini a Kiválósági Díjat, Asia Argento életműdíjjal jutalmazzák, és Twin Peaks, Szívben vad, Beverly Hills, 90210 Sigurjón „Joni” Sighvatsson producer kapja a Raimondo Rezzonico-díjat.