Hollywoodi sokszínűségi jelentés: A streaming filmek elhagyták a nőket és a színes bőrűeket

A nők és a színes bőrűek képviselete 2025-ben visszaesett, visszaesett a streaming filmekben – és ez az számolás A Netflix nagy sikere KPop Démonvadászok.

Az UCLA legfrissebb Hollywoodi sokszínűségi jelentése szerint a streaming filmek számának csökkenésével párhuzamosan csökkent a kisebbségi foglalkoztatás a rendezők, írók, főszereplők és a teljes szereplőgárda között.

„Azok a nagy számok után, amelyeket néhány évvel ezelőtt tapasztaltunk az eredetiek streamelése terén, most bezárul az út a színes bőrűek és a nők előtt, hogy filmjüket egy nagy streameren mutatják be” – mondta Ana-Christina Ramón, a jelentés társalapítója, a UCLA Entertainment and Media Research Initiative igazgatója.

A színes bőrű főszereplők aránya a 2024-es történelmi csúcsról, 51 százalékról 2025-re 36 százalékra csökkent – ​​a többségről közel harmadára. Három év után ez volt az első alkalom, hogy arányuk az Egyesült Államok lakosságához viszonyított arány alá csökkent. A nő által rendezett streaming filmek aránya tovább csökkent, 23,6 százalékra, ez a legalacsonyabb érték ebben az éves jelentésben, amely 2022-ben kezdte meg a streaming filmek követését.

„Ez egy átalakulóban lévő iparág – és fordítva, különösen, ha diverzifikációról van szó” – mondta Darnell Hunt, a UCLA ügyvezető alelnöke és kancellárhelyettese, a jelentés másik társalapítója. „Sajnos, amint azt a színházi filmeknél láttuk, most nagyon értelmes és konkrét módon látjuk ennek a jelenlegi politikai légkörnek a hatását. A költségvetések szűkülésével mindig az alulreprezentált hátterű filmesek lehetőségei szorulnak ki először.”

A tanulmány szerzői a DEI-vel szembeni visszahatást, az iparág visszaesését és az általános övek meghúzását okolják a szerencse megfordulásáért. Úgy gondolják, hogy a sokszínűséget elkölthetőnek vagy opcionálisnak tekintik, miközben a költségvetést csökkentik.

Nem néznek ki jobban a dolgok a hívási lapon lentebb. A streaming filmek szereplőinek mindössze 25,8 százaléka volt színes bőrű, ez az arány 41 százalék.

„Nem is olyan régen a streaming volt az a hely, ahol a színes bőrűek és a nők megtalálták a lábukat” – mondta Michael Tran szociológus és társszerző.

„A filmek sokszínűségétől távolodó tendenciák riadalmat keltenek” – mondta Hunt. „És cselekvésre ösztönözze az ipart.”

A kiemelkedő 2025-ös streaming film több okból is az volt KPop Démonvadászok.

„A film kiváló példája annak, hogyan kering a kultúra, és hogy a sokszínű reprezentáció nem idegeníti el a közönséget” – mondta Nico Garcia, a UCLA Színházi, Film- és Televíziós Iskola doktorjelöltje, a jelentés társszerzője. – Behozhatja őket.

Egy különösen érdekes statisztika, amelyről beugrik KPop Démonvadászok Az UCLA megállapította, hogy a latin anyákkal rendelkező háztartások nagyobb százaléka nézte a Netflix eredeti filmjét, mint az ázsiai nőkkel élő háztartások. Bár amerikai közönségnek készült, KPop Démonvadászok erősen támaszkodik a koreai kultúrára – és nem csak a popzenére.