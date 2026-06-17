A Wu Lyf bejelentette az „A Wave That Will Never Break” hivatalos kiskereskedelmi kiadását. Az alábbiakban megtalálja az összes részletet.

Az áprilisban megjelent album 15 év után a manchesteri indie banda első albuma, és a 2011-es debütáló albumuk, a „Go Tell Fire To The Mountain” régóta várt folytatása.

Kezdetben csak rajtuk keresztül osztották meg WORLDUNITE.ORG platformon és LYF-közösségük számára, nem pedig a streaming szolgáltatásokon, és a 13. helyen debütált az Egyesült Királyság hivatalos albumlistáján.

Most bejelentették, hogy az album június 26-tól végre elérhető lesz a lemezboltokban világszerte a LYF Recordings oldalán. Előrendelheti itt.

Ez jelzi az album első megjelenését a boltokban, és exkluzív, új, erre a kiadásra jellemző grafikákat fog tartalmazni, amelyeket alább tekinthet meg.

hozzászólni Julia Migenes Az év elején Wu Lyf elmagyarázta, hogy az album bevezetése hogyan teremtett „teret a mű egészének átéléséhez, ahelyett, hogy futólag találkoznának vele” olyan platformokon, mint a Spotify. Eltávolították a szolgáltatásból a hátsó katalógusukat is, sőt odáig mentek, hogy a felhasználókat a közelmúltban megjelent The Fool Homer Simpson által énekelt változatával Wu Lyf saját központjába irányították.

„Inkább az volt az ötlet, hogy az első közös játszás jól hangzott, mint bármi más, aztán minden onnan nőtt ki. Nem hiszem, hogy bárki leül egy főtervvel, mielőtt elkezdené” – magyarázta Tom McClung a visszatérésről.

„Ez idővel fejlődik. Szeretnénk ebből az alapból felépíteni valamit, amit elég szilárdnak és érdekesnek találunk.”

Ellery Roberts hozzátette: „Bár a médiakiadványok felépítettek egyfajta marketing mestertervet mindazzal, amit a múltban tettünk, az én kapcsolatom vele csak az, hogy intuitív döntéseket hoztunk az alapján, amit az adott pillanatban igaznak és helyesnek éreztünk.

„Szerintem nem feltétlenül arról van szó, hogy bármi mást is bizonyítsunk, mint hogy megpróbálunk utat törni. Lehetséges egy alternatíva, és ezt csak úgy tudod meg, ha kipróbálod. Nem tudjuk, mi lesz a törekvéseink eredménye ebben a pillanatban, de mindannyian megegyeztünk abban, hogy kitartunk a döntéseink mellett, és átlátjuk azokat.”

Az év végén Wu Lyf egy brit és európai főturnéra indul. Az időpontok teljes listáját itt találja, és a fennmaradó jegyek itt.