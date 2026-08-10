26 év után új résszel folytatódik az akciósaga amelynek első filmjét senki nem várta

2026.08.10. The Matrix

Huszonhat év telt el azóta, hogy egy szerény költségvetésű, vakmerő akciófilm halkan megérkezett, és aztán hangos kultuszrobbanással átírta a műfaj szabályait. A stúdió nem hitt benne, a marketing visszafogott volt, a kritika pedig bizonytalan – a nézők viszont azonnal ráéreztek a pulzusára, s a film egy csapásra legendává vált. Most pedig visszatér a saga, immár egy új résszel, amelynek minden rezdülésében ott lüktet a múlt, de a tekintete határozottan előre néz.

A kérdés nem az, hogy kinek szól, hanem az, hogy hogyan szóljon. „Ez nem nosztalgia-projekt, hanem új fejezet” – hangzik a krédó, és ebből a mondatból már sejthető, milyen pályára állt a visszatérés: tisztelet a gyökereknek, de zsigeri törekvés az újdonságra.

Miért működik még mindig ez a világ?

Az első rész nem divatot követett, hanem teremtett. Az erőszak nem volt steril, a humor nem volt cukormázas, az akció pedig kézzel foghatóan fizikai volt. A hős nem szuperkatona, hanem esendő, sebezhető, mégis állhatatos figura – az a fajta anti-hős, akit nem lehet plakátszlogenekkel leírni.

A saga titka három szóban összefoglalható: ritmus, tét, karakter. A vágás tempója nem rejti el az akciók logikáját, a konfliktusok nem videojáték-szintlépések, hanem következményekkel járó döntések, a főszereplő pedig minden ütésnél egy kicsit emberibb lesz.

Mit tudunk az új fejezetről?

Kevés a hivatalos részlet, de a hangütés kivehető. Új rendező, friss akció-nyelv, és az ígéret, hogy a praktikus kaszkadőrmunka nem tűnik el a digitális „varázslat” mögött. „A közönség ma okosabb és türelmetlenebb” – mondják a készítők –, „ezért minden jelenetnek meg kell dolgoznia a helyéért.”

A cél nem a nosztalgia-fürdő, hanem a szerzői kézjegy és a korszerű intenzitás találkozása. A stáb a hangdizájnra és a fényképezésre is ráteszi a hangsúlyt: sötét tónusok, karcos textúrák, és olyan kompozíciók, amelyekben a mozgás nem díszlet, hanem történetmesélés.

Régi ízek, új fűszerezés

A ’90-es évek szemcsézettsége és a mai, tűéles optikák házassága adhatja meg az új rész gerincét. Az akció koreográfiája célirányosabb, a lövések kevesebbek, de hangosabbak, a csapások ritkábban jönnek, de mélyebbre mennek. Nem a számok, hanem az érzet növekedése a tét: kevesebb vágás, több hitelesség.

Zeneileg a dobok lüktetése és a basszus morajlása húzza be a nézőt, miközben a dallamok nem viszik el melodrámába a tempót. A cél: olyan soundscape, amely alatt az adrenalinszint nem ingadozik, hanem folyamatosan emelkedik.

Mit várnak a rajongók?

  • Könyörtelenül feszes, praktikus akciót, kevés CGI-tűzijátékkal és sok ütőképes, testközeli megoldással.

  • Karakter-központúságot: morális dilemmákat, döntéseket, amelyeknek súlya és ára van.

  • Olyan világépítést, amely nem enciklopédiát ír, hanem minden kockával további titkokat sejtet.

A kockázat neve: nosztalgia-csapda

A legnagyobb veszély, hogy a film díszletként használja a múltat, és képeslapként küldi haza a rajongókat. A visszatérés csak akkor lesz több, mint jubileumi vallomás, ha saját jogán áll, és nem idézőjelek között beszél. Az „egyszerre régi és új” álma sokszor szlogenné silányul – itt most kreatív stratégiává kell érnie.

A streaming-korszak kihívása is valós: egy akciófilm akkor születik meg igazán, amikor a vászon remeg, a közönség együtt szisszen, és a hangrendszer a padlódeszkákat is megdobogtatja. Ha a forgalmazás okosan zongorázik a premier-ablakokkal, az esemény-jelleg megmenthető – sőt, felerősíthető.

Hősök, maszkok, mítoszok

Ez a saga mindvégig a határhelyzetekről szólt: mi történik, ha a hős és az ellenfél között elmosódnak a kontúrok; ha a város nem háttér, hanem ellenfél; ha a bosszú és az igazság külön úton, de ugyanarra a kereszteződésre érkezik. Az új rész akkor jár a helyes úton, ha nem felejt el kérdezni: meddig tart az önvédelem, és mikor kezdődik a rombolás?

„A néző nem névjegyet, hanem gerincet keres” – hangzik a kimondatlan elv. Ha a film a karakterben találja meg a motorját, akkor a setpiece-ek nem pazar kirakatok, hanem valódi, narratív ütközések lesznek.

Miért most?

Mert a közönség kifáradt a „még nagyobb, még hangosabb” szabálykönyvben, és visszavágyik a test-szintű, kézzelfogható feszültséghez. Mert a nosztalgia önmagában kevés, de a jól értett örökség kincset ér. És mert a mozi még mindig az a hely, ahol egyetlen, pontosra vágott közeliben elfér egy egész trilógia ígérete.

Huszonhat év után a visszatérés egyszerre gesztus és kihívás. Ha a film mer bátor, szikár és őszinte lenni, újra esélyt adhat annak az érzésnek, amiért valaha mindannyian beleestünk az akciófilmekbe: hogy a sötétben ülve, izzadt tenyérrel, reménnyel várjuk az utolsó vágás utáni lélegzetet – és még percekig nem merünk felállni.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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