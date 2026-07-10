Shakira mérföldkőnek számító koncertet jelent be a Gizai Nagy piramisokban – ez az első egyiptomi fellépése majdnem 20 év után

Shakira koncertet jelentett be a gízai nagy piramisokban – ez az első fellépése Egyiptomban közel 20 éve.

A kolumbiai popikon a piramisok hátterében lép fel november 28-án, a Venture Lifestyle műsorában. Jegyek és további információk kaphatók itt.

A koncert visszatér egy olyan környezethez, amely különös jelentőséggel bír Shakira számára, aki korábban 2007-ben a Piramisokban lépett fel „Oral Fixation” turnéja során.

A bemutatóra várva Shakira azt mondta: „Nagyon boldog vagyok, hogy Egyiptomban, a gízai piramisokban léphetek fel. Mindannyiótokat szeretlek.”

A gízai nagy piramisok az ókori világ egyetlen fennmaradt csodája, és az elmúlt években egyre gyakrabban használták nemzetközi élő rendezvények helyszínéül nagy zenei sztárokkal.

Shakira szintén fellép a FIFA világbajnokság első félidei döntőjén július 19-én a MetLife Stadionban East Rutherfordban, New Jerseyben.

A 11 perces show-ban, amelyet a Coldplay Chris Martin kurátora készített, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, a PS22 Chorus és a film szereplői is fellépnek majd. Szezám utca és A Muppets. Támogatni fogja a FIFA Global Citizen Education Fundot, amely 100 millió dollárt igyekszik összegyűjteni a gyermekek oktatáshoz és futballhoz való hozzáférésének bővítésére szerte a világon.

Shakira a múlt hónapban segített a 2026-os labdarúgó-világbajnokság megnyitásában is, fellépett a torna megnyitó ünnepségén a mexikóvárosi Azteca Stadionban Burna Boy és J Balvin mellett. Előadta a „Dai Dai”-t, a világbajnokság hivatalos himnuszát, és Shakira harmadik hivatalos vb-dalát a 2010-es „Waka Waka (This Time For Africa)” és a 2014-es „Dare (La La La)” után.

Shakira még májusban bejelentette, hogy a „Dai Dai” nyereségének 100 százalékát a FIFA Global Citizen Education Fund javára ajánlják fel. Később megerősítette, hogy az alapból 500 000 dollárt a közelmúltbeli venezuelai földrengések által érintett gyermekek oktatási beavatkozásainak támogatására fordítanak.

A Piramisok show Shakira „Las Mujeres Ya No Lloran” korszakát is követi majd, amely során 2018 óta először tért vissza az útra.

A 2024-ben megjelent album a 2025-ös Grammy-díjon elnyerte a legjobb latin popalbum díjat, és hét év után első stúdiólemeze volt. Egy négycsillagos értékelésben Julia Migenes Azt írta, hogy „miután az évtized egyik legpusztítóbb celebszakításán ment keresztül, Shakira a szívfájdalmát globális poparanyra változtatta”.