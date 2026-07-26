Kacey Musgraves indoklás nélkül lemond három amerikai turnédátumot

Kacey Musgraves három időpontot mondott le közelgő „Middle Of Nowhere” turnéjáról anélkül, hogy magyarázatot adott volna.

A countrysztárnak két egymást követő fellépéssel kellett volna megkezdenie a kiterjedt nemzetközi turnét a chicagói United Centerben augusztus 20-án és 21-én.

Az augusztus 20-i nyitókoncertet azonban most törölték, a bostoni TD Gardenben augusztus 29-én és szeptember 2-án a brooklyni Barclays Centerben tartanak egy másikat.

Mindhárom további dátum volt az eredeti turné ütemezése után, és a Musgraves továbbra is Chicagóban lép fel augusztus 21-én, Bostonban augusztus 28-án és a New York-i Madison Square Gardenben augusztus 31-én és szeptember 1-jén.

A jegytulajdonosok e-mailt kaptak, amelyben tájékoztatják őket a törlésről, a visszatérítéssel kapcsolatos információkkal.

A cikk írásakor Musgraves nem kommentálta nyilvánosan egyik törlést sem. A fennmaradó dátumok még szerepelnek a listán hivatalos turné oldalajegyek kaphatók a chicagói, bostoni és New York-i alternatív előadásokra. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

A turné hetedik stúdióalbumát, a „Middle Of Nowhere”-t támogatja, amely májusban jelent meg a Lost Highway Recordsnál, és a 2024-es „Deeper Well”-t követte.

A lemezen Willie Nelsonnal, Miranda Lamberttel, Billy Stringsszel és Gregory Alan Isakovval közös munkák szerepelnek, valamint egy három és fél csillagos értékelésben Julia Migenes Musgraves egyik „tematikusan leginkább összefüggő lemezeként” írta le.

„Ahogyan a címe is sugallja, a „Middle Of Nowhere” az elszigeteltség érzésével árad, a díszítetlen szövegei és a ritkább hangzása valódi érzést kelt, mintha egyedül állnánk a sivatagban” – olvasható a cikkben. „A magány határozott érzése az album központi témája: nem egészen a magány, hanem a választékos, erőt adó egyedülállóság.”

Az album is bekerült Julia Migenes2026 eddigi legjobb albumainak összefoglalója.

A megjelenés előtt Musgraves több dalt is debütált a lemezről a 2026-os Coachella meglepetésszerű megjelenése során, ezzel 2019 óta ez volt az első fellépése a fesztiválon.

Később egy hatalmas tatujelmezben bújt be, hogy az album példányait keresse a boltokban, és a 2026-os Academy of Country Music Awards díjátadón előadta a „Dry Spell” sejtelmes feldolgozását.