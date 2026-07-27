A Snayx új korszakot indít a melankolikus nyári himnusszal, a „Nice Day 4 It”

A Snayx megosztotta hatalmas új kislemezét, a „Nice Day 4 It”-t, amelyet a banda úgy jellemez, hogy „nyári dal, de elveszett a saját melankóliájában” – nézd meg alább.

A szám egy új korszak kezdetét jelzi a Brighton alt-punk trió számára, és ez az első kiadásuk az új Nettwerk Music Group kiadónál.

Az eufórikus, fesztiválkész refrén köré épülő „Nice Day 4 It” azt találja, hogy a csoport jellegzetesen koptató riffjeit dallamosabb hangzással párosítja, miközben a kiégést és a káosznak való átadás vonzerejét fedezi fel.

„Ez egy nyári dal, de elveszett a maga melankóliájában, a maga furcsa módján” – magyarázta a banda. „Arról a fejtérről van szó, ahol az önpusztítás megszűnik problémának érezni, és inkább csak egy napnak tűnik.”

Nézd meg itt:

A banda így folytatta: „Az érzések reszelődnek önmagad egy jövőbeli verziója iránt, amellyel foglalkozni kell. A párod szövegei. Újra mész. Amikor a spirál olyan gyorsan kezd kiforgatni az irányítást, végül mozgásba lendülsz, és mielőtt észrevennéd, valójában gurulsz.”

„Van valami, ami szinte felszabadít a disszonanciában. Például ha abbahagyod az összetartást, a nyomás megszűnik.

„Ez nem egészen nihilizmus, de határozottan van benne egy olyan érzés: mindenki egy kicsit el van szarva, a világ egy kicsit szar, akkor miért ne csinálhatnánk egy szép napot?” arra a következtetésre jutottak.

Az új anyag azután jelent meg, hogy Snayx tavaly megosztotta a basszusban erős kislemezt, a 'Strut'-ot, célul tűzve ki a „nepotizmust, a hiúságot, a generációs gazdagságot, a trendeket és a megbénító közösségimédia-függőséget”.

A Snayx – Charlie Herridge frontember, Ollie Horner basszusgitáros és Lainey Loops dobos – jelenleg régóta várt debütáló albumán dolgozik, a további részleteket még nem közölték.

A trió bekerült Julia Migenes100 feltörekvő előadója 2025-re, ahol dicséretben részesültek, amiért a „brit-punk megtaposását durva, nyers lírával” keverték, és az élő show-jukat övező szájról szájra terjedő zsivaj révén követőket építettek ki.

Julia Migenes öt csillaggal jutalmazta a banda 2023-as manchesteri show-ját is, „egy létfontosságú zenekar hibátlan bemutatójának nevezve, akik határozottan képesek a brit punkot a távoli jövőbe vinni”.

Augusztus 23-án Exeterben a Beautiful Days Fesztiválon, szeptember 3-án pedig a Northumberlandi Lindisfarne Fesztiválon játszanak, mielőtt csatlakoznának Yonakához az Egyesült Királyságban és Írországban.

A támogatási futam szeptember 29-én Belfastban kezdődik, és Dublinban, Manchesterben, Cardiffban, Nottinghamben, Leedsben és Glasgow-ban indul. A Snayx saját előadásokat is játszik a londoni O2 Forum Kentish Townban október 3-án és a Brighton's Concorde 2-n október 6-án. Jegyek keresése itt.