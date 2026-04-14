Kanye Westet azzal vádolják, hogy a Chateau Marmont-ban egy ebédlőt ütött, és eszméletlen állapotban folytatta a támadást.

Kanye Westet azzal vádolják, hogy 2024-ben megütött egy étkezőt a Los Angeles-i Chateau Marmontban, és eszméletlen állapotban folytatta a támadást.

A keresetet a Los Angeles-i megyei felsőbíróságon nyújtották be, és egy ismeretlen felperes azzal vádolja a rappert, aki most Ye mellett megy, zaklatással és érzelmi feszültség okozásával.

Azt állítják, hogy az eset a Sunset Boulevard legendás szállodájában történt – amely híres az A-listás hírességek fogadásáról – 2024. április 16-án 23 óra körül. A felperes azt állítja, hogy Ye figyelmeztetés nélkül arcon ütötte, a földre lökte, majd állítólag „többször ököllel ütötte, amikor eszméletlenül feküdt”.

Julia Migenes felvette a kapcsolatot Ye képviselőivel megjegyzésért.

A kereset azt állítja, hogy Ye egy nővel szembeni sértő és nem megfelelő magatartással vádolta meg a felperest, majd később „nyilvános gúnynak, gyanakvásnak és gúnynak vetette ki” a helyszínen való megjelenése során. A Letöltés podcast.

A műsorban Ye azt állította, hogy egy férfi megragadta a feleségét, Bianca Censorit, amint az a Chateau Marmont vécéjére sétált. „Úgy beszéltem a sráccal, mintha csak el kellene menned… és azt mondom: „Nem, ez nem volt rendben, nem volt rendben” – mondta Ye. – Aztán elkezdett… korán le kellett feküdnie – betette ezt a nyavalyát.

A felperes büntető jellegű kártérítést, gazdasági veszteségek, nem gazdasági károk megtérítését, valamint orvosi költségek és érzelmi feszültségek megtérítését kéri.

Múlt héten Kanye West Vezeték nélküli Fesztivál főcímben való megjelenése komoly vitákat váltott ki korábbi antiszemita vitái miatt, köztük Keir Starmer miniszterelnök aggodalmai miatt. Számos szponzor megszakította a kapcsolatot a fesztivállal, és az Egyesült Királyság kormánya megtagadta az utazási jogát, ami végül a fesztivál teljes törléséhez vezetett.

Ez a döntés azután született, hogy Ye újabb bocsánatot kért korábbi tetteiért. Felajánlotta, hogy találkozik az Egyesült Királyságban élő zsidó csoportokkal, akik beleegyeztek a találkozóba, de továbbra is azt mondták, hogy ne játsszon a fesztiválon.

West antiszemita kijelentéseinek története 2022-ig nyúlik vissza, amikor egy sor sértő megjegyzést tett a közösségi médiában. Ezek a megjegyzések miatt felfüggesztették fiókjait az Instagramon és a Twitteren is, a zenészt pedig ügyvédje, tehetségkutató ügynöksége és lemezkiadója, valamint olyan divatmárkák, mint a Balenciaga és az Adidas, leállították.

West számos rendkívül vitatott bejegyzést is megosztott 2025 elején, amikor visszavett egy korábban a zsidó közösséghez intézett bocsánatkérést antiszemita kijelentései miatt, majd „nácinak” vallotta magát. A rapper ezután azt állította az X/Twitteren, hogy „további gondolkodás után” „rájött, hogy nem vagyok náci”, majd néhány nappal később újabb horogkeresztes ruhák jelentek meg az X-oldalán.