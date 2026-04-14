Patrick Schwarzenegger csatlakozik Phoebe Dynevorhoz Emily Henry Bestseller „Beach Read” adaptációjában

Patrick Schwarzenegger csatlakozik az Emily Henry filmes univerzumhoz.

A színész a Henry 2020-as bestsellerének filmadaptációjában fog szerepelni Gus Everett szerepében. Beach Read, A Hollywood Reporter megerősítette. Schwarzenegger lesz a főszerepben Phoebe Dynevor, aki január Andrewst alakítja majd.

Beach Read Január Andrews romantikus írót követi, aki már nem hisz a szerelemben, és Augustus Everettet, egy irodalmárt, aki súlyos írói blokkokat visel el. Amikor a sarki ellentétek a szomszédos michigani tengerparti házakban találják magukat, végül kidolgoznak egy tervet, hogy segítsenek egymásnak kilábalni a kreatív kerékvágásból. Augustus a nyarat valami boldog dolog írásával tölti, január pedig a következő nagy amerikai regényt. Január Gust olyan változatos helyekre viszi, amelyek romantikáról sikítanak, miközben elviszi egy kultusz túlélő tagjaival interjút készíteni. Lehet, hogy a következő könyvük megírása felé tartanak, de lehet, hogy közben rátalálnak a szerelemre.

Yulin Kuang, aki a Henry adaptációjának társszerzője is volt Emberek, akikkel vakáció közben találkozunk a Netflix számára a 20th Century Studios saját forgatókönyve alapján rendezi a filmet. A castingot nagyon várták, a rajongók pedig alig várják, hogy az EmHen univerzum szerelmi történetei hogyan fognak megjelenni a képernyőn – még akkor is, hogy megosszák az álomszereplési lehetőségeket.

Amikor arról beszélünk Beach Read alkalmazkodás – ugratta Kuang THR„Nagyon élvezem, hogy Gust írok Beach Read.” Amikor a munkáról való átállásról gondolkodik Emberek, akikkel vakáció közben találkozunk Henryhez Beach Read Kuang elmondta THR„Nagyon különböző könyvek. Mindkettőjükben benne van Emily írásának az a szála, ami olyan érzés, mint egy meleg ölelés. De szerintem meleg ölelések különböző események után. Nagyon különböző könyvek, ezért nem akartam csak másolni és beilleszteni.”

Neal H. Moritz az eredeti filmjein keresztül fog producerkedni. Karina Rahardja lesz a producer. Sarah Shepard és Catherine Hughes a 20. felügyelők.

Beach Read a rom-coms királynőjének titulált Henry legújabb könyvei, amelyek adaptációs kezelést kapnak. Három másik regénye (Könyvkedvelők, Vicces történet és Boldog hely) is fejlesztés alatt állnak, hogy filmekké váljanak. Emberek, akikkel vakáció közben találkozunkmelynek főszereplője Tom Blyth és Emily Bader, januárban indult el a Netflixen.

Határidő először számolt be a castingról.