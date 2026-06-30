Pamplona 2026 Meetings: kultúra a megdöbbenés mellett

2022-ben ötven éve, hogy a navarrai főváros adott otthont 1972 júniusa és júliusa között a Pamplona Meetings nevű művészeti fesztiválnak, amelynek fejlődése számos meglepetést hozott és nemzetközi visszhangot váltott ki. Tevékenységét a város különböző helyszíneire kiterjesztve, a kifejezés, a kapcsolat és a játék különböző formáit felölelő rendezvény áttekintette a hatvanas években Spanyolországban folytatott kísérleti gyakorlatokat, amikor ezek közül sokan hanyatlásnak indultak, és lehetővé tette számunkra, hogy szemléljük a különböző médiumokban (festészet, szobrászat, költészet, film vagy zene) megvalósított alkotásait, amelyek a létező művészetet és a művészet közötti összefüggéseket érintik. fogalmi utak, amelyek túlmutattak a popon, az absztrakción vagy a szocreálon.

A Huarte csoport által finanszírozott és a Luis de Pablo zeneszerzőből és José Luis Alexanco művészből álló Alea kollektíva által szervezett Találkozókat nagyságrendjükben a Documenta V-höz hasonlítanák, és Zaj, Valcárcel Medina, Nacho Criado, Navarro Baldeweg, Francesc Muntadas, illetve Antoni művekhez kapcsolódó kísérletek megnyilvánulásaival együtt. kibernetikus művészet, spanyol vagy külföldi szerzők versei, kreatív zenék és videók, például azok, amelyek a ciklus részét képezték Ez a te tetődWilloughby Sharp, a már említett Muntadas és Dennis Oppenheim készítette.

Összesen 350 alkotó vett részt Ignacio Gómez de Liaño koordinálásával, közülük százan spanyolok, és legnépszerűbb munkáik között szerepelt a Prada Poole pneumatikus kupolái, a találkozások és a művészi cselekvés szimbolikus tere; Lugán véletlenszerű telefonjai, a kommunikáció és a kommunikáció hiányának metaforája; vagy konkrét és elektroakusztikus zene bemutatása, mert az érzékek együttélését, a hagyomány és az avantgárd fúzióját hirdették.

Röviden, ez az esemény a spanyolországi művészeti fejlődés fordulópontja volt a Franco-rezsim utolsó éveiben, és egyúttal – amint sokan rámutattak – szimbolikus végét jelentette az informalista festészet és absztrakció dominanciájának, amelyet akkor a hivatalos kultúrpolitika is felvállalt.

Ettől az évfordulótól kezdve a navarrai kormány és a Baluarte Alapítvány a „la Caixa” alapítvány támogatásával és a Pamplona Városi Tanács közreműködésével újraindítja e Találkozók megünneplését kétévente, Ramón Andrés esszéíró és költő gondozásában és rendezésében, valamint Berta Areses újságíró és kutató irányítása alatt.

Következő kiadása október 2. és 12. között jelenik meg, és a felelősök szerint a párbeszéd és a rácsodálkozás képességére kíván felhívni a figyelmet, amellyel a kultúra még mindig rendelkezik. Pamplonában számos festői és művészeti tevékenységen, párbeszédeken, konferenciákon, zenei javaslatokon, hangos sétákon vagy workshopokon vehetünk részt, amelyek Ramón Andrés szerint az emberi lények újrapozícionálását a technológiai birodalommal szemben, valamint a közösségi érzést megszilárdító új együttélési formákat javasolnak.

A MISZTIKÁTÓL A NIHILIZMUSIG, A BIRODALOMBÓL A KÖZÖSSÉGIG

Az új Pamplonai Találkozások harmadik kiadása tizenegy útiterv köré épül fel, és Victoria Cirlot és Blanca Garí középkori tudósok közbelépésével kezdődik, akik a feminizmus két előfutára, a misztikus Hildegarda de Bingen és Margarita Porete munkáiról és gondolatairól fognak beszélni; Az utolsó simítást egy másik történész, Irina Scherbakowa szintén aktivista adja, aki jelenleg a Memorial nevű szervezet élén áll, amelyet Szaharov alapított és Nobel-békedíjjal tüntettek ki az emlékezetért és az állampolgári jogokért oroszországi viszonylatban folytatott harcáért. Ezt követően Carlos de Castellarnau zeneszerző egy darabját hallgatjuk meg OlajPasolini posztumusz regénye.

A többi alkalomhoz hasonlóan most is három művészi installáció vár ránk a Citadella területén: Web by Mona Hatoum (Sütőépület) és 3-as szökőkút Susana Solano (Sala de Armas), a „la Caixa” Alapítvány Kortárs Művészeti Gyűjteményétől kölcsönözve; és A múzeum csatatér? Hito Steyerl (Polvorín épület), a Reina Sofia Múzeumtól kölcsönözve. A kiadás plakátjának elkészítésére felkért Perejaume beavatkozást is végez a Baluarte épület halljában, a Navarrai Múzeumban egy darab installáció mellett; Mind a négyen jelen lesznek Pamplonában, és részt vesznek a találkozók párbeszédeiben.

Más út utakA Biennálét a már említett misztikus szerzők körüli beszélgetéssel nyitó útitervben Chiara Bottici filozófus is részt vesz, aki a narráció erejével ás a gender feltétel konstrukcióján belül, valamint Marie Bardet filozófus és táncosnő, aki a testtudomány, a társadalomtudomány és a filozófia, a szociáltudomány és a filozófia területéről származó különböző ismereteket fonja össze. gesztusok.

A mesterséges intelligenciának, korunk egyik legnagyobb kihívásának szentelt útiterv két tevékenység köré szerveződik: Juan Ignacio Cirac tudós, a kvantumszámítástechnika és -optika szakértője és Daniel Innerarity filozófus közötti párbeszéd, valamint egy Yuk Hui gondolkodó, aki megvilágítja a humanizmus és a humanizmus új, az oppozíciót képessé tevő technológia közötti kommunikáció lehetőségeit.

Egy másik, az imperializmusra összpontosító útvonalon a fasizmus történészének, Emilio Gentilenak a hangja lesz; Natascha Strobl politológus, a szélsőjobboldal újjáéledésének elemzője; és a fent említett Irina Scherbakowaé.

Egy másik pedig a demokráciáról és a nihilizmusról szóló elmélkedésnek lesz szentelve. Meghallgathatjuk majd Ray Brassier-t, a jelenkori társadalom jelenségének elemzőjét; Barbara Stiegler, aki jól jártas Nietzsche munkásságában; valamint Barbara Cassin arendti filológus és filozófus. Ezt az útvonalat a demokrácia és a színház körüli eseménnyel zárjuk, amelyhez Szpunberg Viktória drámaíró csatlakozik, a 2025-ös Nemzeti Drámai Irodalmi Díj és idén a színházi szerzői Max-díj.

Még néhány a javasolt útvonalak közül, Miért építettük így magunkat?Thomas Macho és Víctor Gómez Pin filozófusokat, a filozófia és a tudomány gondolkodóit fogja össze, míg a Stanford Egyetem tudománytörténeti professzora, Robert N. Proctor a tudatlanság felépítéséről és a hatalom perverz stratégiáiról tart konferenciát. A Találkozók másik útvonala az lesz Mennyi maradt még a világból?amelyen Sonia Contera fizikus konferenciája, valamint María Sánchez és Luis Arranz biodiverzitás-védők párbeszéde zajlik majd.

CARTARESCU, ERICE VAGY MARÍA NEGRONI PAMPLONABAN

Másrészt minden biennálén három alapvető útvonal az irodalomnak, a mozinak és a zenének szentelt. Az első olyan írókat hívott meg, mint Mircea Cărtărescu, Adanía Shibli vagy Marion Poschmann, valamint olyan költőket, mint María Negroni, Fermín Herrero, Antoni Clapés, Miren Agur Meabe és Aitana Monzón.

A dialógus mozinak szentelt szekción részt vesz Víctor Erice és José Luis Guerin, valamint Angela Schanelec német filmrendező; Ugyanígy lesznek filmvetítések és workshop, amelyet Álvarez Mercedes filmes tart.

Zenei téren az itiner A hangok, amik voltunk Arra hív bennünket, hogy antropológiai megközelítésből gondolkodjunk a hangról, és foglalkozik azzal, hogyan fejlődött az idők során. Ott lesz Björn Schmelzer zenetudós is, aki a Graindelavoix együttessel a 15. és 16. századi polifónia történeti értelmezésének szentelt koncertet vezényel.

Ezt a ciklust Isabelle Duthoit vokális kísérletező előadása, Beñat Achiary és Xabier Erkizia hangsétái és Raquel Andueza szoprán workshopja zárja. Szintén kiemelkedő zenei tevékenység lesz Alim Qasimov (Teatro Gayarre), egy azerbajdzsáni művész koncertje, akinek hangját az UNESCO örökségévé nyilvánította.

Végül ismét a Pamplona Meetings lehetőséget ad arra, hogy testközelből megismerjük a kortárs komolyzenei zeneszerzők munkásságát; Ez lesz Unsuk Chin esete, aki Ramon Lazkanóval, vagy Beat Furrerrel és Mauricio Sotelóval fog párbeszédet folytatni. Ezt a zenei útvonalat kiegészítjük természetesIsabel Villanueva navarrai brácsa, Conrado Moya (marimba) és Héctor Varela (elektronika) javaslata.

A műsort előadóművészet és tánc egészíti ki: a Baluarte főelőadója ad otthont hamuShantala Shivalingappa indiai táncos tánca, valamint a TAO Dance Theater, egy kínai társulat előadása, amelynek koreográfiái társadalmi szempontokhoz kapcsolódnak.

A maga részéről a Gayarre Színház ad otthont ritkaföldfémeka La Phármaco társulattól, Luz Arcas (2024 National Dance Award) rendezésében, a geopolitikai irányításért, a természeti katasztrófákért és a technológiai fejlődésért folytatott küzdelemről szóló cselekmény. Az előadóművészet a közteret is átveszi a Voladores de Papantla lelki liturgiájával, amely az ókori mezoamerikai népek egyik legvonzóbb szertartását idézi.

A kamcsatkai színtársulat is „meglepően” fejleszti alkotását Fugit (Max Award a legjobb utcai show-nak 2025), a Rochapea negyedben. A repülést harcként és ellenállásként kezeli.

A TALÁLKOZÓK MŰVÉSZEK ÉS DIÁKOK SZÁMÁRA NYITOTT

A korábbi alkalmakhoz hasonlóan a felhíváson keresztül ezen a rendezvényen is részt vehetnek művészek A Találkozók művészi emléke. A spanyol szerzők vagy Spanyolországban élő szerzők lehetőséget kapnak arra, hogy a program párbeszédei, konferenciái és tevékenységei során kidolgozott ötletek és témák által ihletett új alkotásokat készítsenek, így 90 000 eurós támogatást hoznak létre, amelyet hat kiválasztott pályázat között osztanak fel.

A Találkozók másik fontos projektje az év közben a vidéki iskolákban és középiskolákban zajlik különböző navarrai városokban. A diákok, tanárok és művészek több hónapon keresztül kísérleteznek, reflektálnak és keresztezik a művészeti ágakat, amelyek gyümölcsei a Palacio del Condestable kiállításán láthatók, ahol családi műhelyeket is tartanak.

Aki szeretne részt venni, vegye figyelembe: a többséget kitevő ingyenes foglalkozások készletére szeptember 7-től lehet meghívni. Személyenként maximum kettőt lehet visszaváltani online vagy személyesen a Baluarte jegyirodákban.

Ami a színpadi előadásokra fizetős belépőket illeti, azok már most megvásárolhatók, a maximális elérhetőséget garantáló akciós árakkal a www.losencuentrosdepamplona.com weboldalon és a rendezvények helyszínein.

Minden információ megtekinthető ugyanazon a portálon: www.losencuentrosdepamplona.com