Kevin Costner 30 év után bevallotta hogy egész pályafutása alatt ezt az egy westernt bánta meg

2026.09.20.

Kevint Costnert a western-mítosz egyik utolsó, igazi építőmestereként tartják számon. Három évtized távlatából azonban a sztár finoman arról beszél, hogy volt egy projekt, amelyet ma már másképp csinálna. Nem a legenda rombolása ez, inkább egy őszinte helyretétel: egy filmes, aki szembenéz a saját döntéseivel, és levonja a fontos tanulságokat.

Három évtized távlatából

Costner karrierjét a Dances with Wolves diadala indította rakétaként, a film epikus lélegzete és humanista tónusa egyszerre volt régi és új. Azóta a sztár többször is visszatért a poros ösvényekhez, hol rendezőként, hol főszereplőként. A western nála nem nosztalgia, hanem nyelv, amelyen amerikai történeteket beszél el.

Az idővel változik a perspektíva: ami tegnap merész kísérlet volt, mára árnyalt önvizsgálattá érhet. Ilyenkor kerül elő az a cím, amely körül a legtöbb a vita, és amelyhez a sztár ma talán más ritmust, más struktúrát választana.

A vitatott eposz

A kilencvenes évek közepén a Wyatt Earp nagyszabású, lírai életrajz lett, amely a hős mítoszát bontotta rétegeire. Időzítése azonban balszerencsésnek bizonyult: a közönség még a sikeresebb, dinamikusabb Tombstone hullámait lovagolta, így Costner monumentális változata háttérbe szorult. A közönség egy része szerint a film túl hosszú, túl komor, miközben a kritika a részletgazdag világépítést és a karakterdrámát dicsérte.

A visszapillantó tükörben a „megbánás” nem az alkotás lényegére, inkább a formára és a körülményekre vonatkozik. A hiba – ha van – nem az ambíció, hanem a hangsúlyok és a ritmus kérdése. Ahogy a mondás tartja: „A siker nem mindig egyenlő a jó döntéssel, és a jó döntés sem mindig egyenlő a sikerrel.”

Ami a leginkább fájhatott: a túl hosszú játékidő; a „Tombstone” közeli premierje; a komor, lírai hang, amely eltért a kor elvárásaitól; a hős mítoszának realista földelése, amely a látványos ikonográfia helyett a karakter finom ívét emelte.

„A western a türelem műfaja” – szokták mondani, és a Wyatt Earp pontosan ezt követeli: türelmet, elmélyülést, a nagyívű amerikai történet szövését. Csakhogy a kilencvenes évek közönsége sokszor gyorsabb, pergőbb meséket kért.

Nem megbánás, hanem lecke

Az a fajta „bánat”, amelyről egy veterán alkotó beszél, ritkán jelent teljes elutasítást. Inkább arról szól, hogy ma másképp rakná össze a mozaik darabjait: rövidebb szerkezet, keményebb vágás, fókuszáltabb karakterív, és talán más marketing-stratégia. Ez nem kicsinyíti az alkotás értékét – ellenkezőleg, megmutatja, milyen törékeny az egyensúly a mítosz és a mozi tempója között.

A lecke ráadásul termékeny. Az Open Range már feszesebb, mégis lírai, és a zsáner etikai tengelyén forog. Az utóbbi években pedig a Horizon: An American Saga újra az epikus vízió felé fordul, jelezve, hogy Costner nem a merészségét, csak a módszereit finomítja.

„Az idő a legjobb kritikus” – és ez a tétel a westernnél különösen igaz.

A zsáner örök dilemmája

A western egyszerre közösségi mítosz és személyes belső út. Ha túl gyors, elsikkad a morális gravitáció; ha túl lassú, elvész a néző türelme. A mai közönség figyelmét a streaming és a rövid formátumok darabolják. Ebben a zajban külön bátorság a régi, epikus szerkezetekhez ragaszkodni.

Egy alkotó „megbánása” ebben az értelemben szakmai vallomás: pontosabb ritmust, tisztább fókuszt, jobb időzítést kíván. Nem szégyen, hanem alkotói érettség.

Rajongók és újraértékelés

Érdekes módon a megosztó filmek idővel gyakran megnőnek. A rajongói közösségek újra és újra felfedezik a részleteket: a díszletvilág minuciózus textúráját, a karakterek visszafogott, emberi rezdüléseit, a tájak melankóliáját. A Wyatt Earp is egyre több nézőnél kerül a „félreértett nagyfilm” polcára, ahol a csöndes erények későn, de annál erősebben hatnak.

A kritika is hajlamos új keretekben olvasni a múltat: a két Earp-film párbeszéde ma már a zsáner gazdagságát bizonyítja, nem a zéróösszegű versenyt.

Miért számít ez ma?

Mert a bátran vállalt, mégis hibáival együtt őszinte filmek tartják életben a mítoszt. Mert egy világsztár önreflexiója arra emlékeztet, hogy a mozi nem képlet, hanem folyton változó kockázat. És mert a western több, mint nosztalgia: erkölcsi tájkép, amelyben minden döntésnek súlya, minden csöndnek visszhangja van.

Ha van is egy cím, amelyhez Costner ma más ritmust, más metszetet választana, az nem a múlt tagadása, hanem az alkotói jelen kijózanító bölcsessége. Végső soron a „megbánás” itt annyit jelent: legközelebb még pontosabban, még tisztábban, még bátrabban. És ez a zsáner – és a közönség – számára a lehető legjobb hír.