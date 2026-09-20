Nicki Minaj a Donald Trump támogatásával kapcsolatos kritikákra válaszol: „Egyszerűen szeretem őt”

Nicki Minaj megvédte Donald Trump elnök támogatását.

A rapper az elmúlt évben az Egyesült Államok Republikánus Pártjának szószólója lett, és nemrégiben megjelent a A Fox News The Ingraham Angle hogy megvitassák a Trump-adminisztrációval való együttműködést.

„Megtiszteltetés számomra, hogy lehetőségem nyílt együtt dolgozni ezzel a kormányzattal és Trump elnökkel” – mondta. „Sok embert inspirált, nem csak engem. És ő – szórakoztató.”

– Nemcsak okos, és nem csak az elnök – folytatta. „De ő is olyan valaki, akihez tudok kapcsolódni, aki, tudod, valahányszor látom, vagy amikor látom, hogy másokkal beszél, ő csak önmaga. Nagyon… nagyon földhözragadt. Könnyű kapcsolatba lépni vele. Könnyű úgy érezni, hogy meghallotta; megért téged. És én csak… én csak szeretem őt. És soha nem fogok kifogást tenni.”

Laura Ingraham műsorvezető ezután megkérdezte Nickit, van-e valami mondanivalója az Ön kritikusainak, amiért az ülő amerikai elnökkel dolgozott.

– Abszolút semmit – válaszolta gyorsan. – Nem tudom, miért kellene.

Nicki Minaj Donald Trumpot dicséri a Fox News-ban: „Valahányszor látom őt, vagy amikor látom, hogy másokhoz beszél, ő csak önmaga. Nagyon földhözragadt. Könnyű kapcsolatot teremteni vele.” pic.twitter.com/4Maw3U47LB — Pop Crave (@PopCrave) 2026. szeptember 19

Még decemberben Minaj volt a meglepetésvendég egy Turning Point USA eseményen, ahol Erika Kirkkel – a meggyilkolt politikai kommentátor, Charlie Kirk özvegyével – beszélgetett. Ott „tiszteletét és csodálatát” fejezte ki a „jóképű, lendületes” Trump iránt, és bírálta Gavin Newsom kaliforniai kormányzót.

Ezt követően deaktiválta Instagram-fiókját a megjelenésével kapcsolatos visszásságok közepette, és számos petícióval kellett szembenéznie, hogy kitoloncolják az Egyesült Államokból, mivel ötéves korában Trinidadból költözött az országba.

Azóta az Egyesült Királyság politikájában is részt vett, és májusban csatlakozott az Azealia Bankshoz a konzervatívok vezetőjének, Kemi Badenochnak a támogatásáért.

Májusban is méltatta Elon Muskot, megköszönve a megosztó milliárdosnak „mindent, amit az emberiségért tesz” a SpaceX végül elbaltázott rakétakilövése során.