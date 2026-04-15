PHotoESPAÑA 2026: negyven újragondolandó kiállítás

Madrid,

A PHotoESPAÑA idén tavasszal ünnepli huszonkilenc kiadását, és ezt a kreativitás, a kísérletezés és a fotózás lehetőségeinek feltárásával teszi, és mint mindig, összehozza a bejáratott és feltörekvő művészeket.

Május 13. és szeptember 13. között negyven kiállítás lesz a Hivatalos szekció része – a többi szekcióval együtt akár százat is kínálnak – és háromszáz művész mutatja meg alkotásait. A mottó ezúttal az lesz képzeld újramivel a szervezet a kíváncsiság és a lázadás értékére kíván rávilágítani, mint eszköz arra, hogy megkérdőjelezze a valóságot, a képek valódiságát és előállítási módjait; a fiatalokat is megcélozza, mint a jövő közönségét.

Hollandia lesz a vendégország, holland művészek javaslatai várnak ránk a Círculo de Bellas Artesben és a Fernán Gómez Színház kiállítótermében.

Az első a „Reimagine” címet viseli, és spanyol és holland alkotók párbeszédeként épül fel a fotográfiai médium, az abban található anyagi és konceptuális kísérletezés, valamint az átalakulás jelenlegi pillanatában érvényben lévő kortárs ábrázolási formák köré.

Geaninne Gutiérrez Guimarães kurátora lesz ennek a kiállításnak, és felhívta Rob Hornstra, Aleix Plademunt, Txema Salvans, Anoek Steketee, Javier Arboledas, Jon Gorospe, Eduardo Nave, Juan Couder, Rafael Trapiello, Lurdes Basolí, Ira Lombardía Essandón duó vagy Grogui Escandón duó.

A szintén holland Viviane Sassen lesz a főszerep a PHotoESPAÑA második nagy fogadásában a „LUX & UMBRA”-val, a Fernán Gómez Színházban. Község Kulturális Központja. A szerzőtől ez az első önálló alkotás hazánkban, amely több mint három évtizedes alkotást tekint át költői szemszögből.

A kenyai gyermekkor jegyében Sassen munkája a fényhez, a tájhoz és az afrikai közösségekhez szorosan kapcsolódó megjelenést fejleszt ki, amellett, hogy felidézi azok láthatóságát és képviseletét a kortárs kultúrában. Az ő univerzumában a nők központi helyet foglalnak el.

A Mapfre Alapítvány a maga részéről ismét csatlakozik a PHotoESPAÑA-hoz az „Amerikai Nyugaton” című kiállítással, amely Richard Avedon 1985-ben kiadott, azonos nevű fotókönyvének képeinek áttekintése, remekműve és a kortárs portréművészet kulcskötete. A helyszín a „Ground Rules” című kiállításnak is otthont ad, amely Alejandro Cartagena pályafutásának több mint két évtizedét mutatja be.

A Telefónica Foundation Space ad otthont a „Robert Frank és az amerikaiak” című filmnek, amely Spanyolországban először mutatkozik be azoknak a fotósorozatoknak, amelyeket a svájciak az ötvenes évek közepén egy egyesült államokbeli utazása során készítettek. David Campany gondozásában elemzi, hogy miért kihívást jelent még ma is az új generációk számára.

A Casa de México Alapítvány ad otthont a „Spectros. Enigmas of the gaze” című filmnek, amely hét mexikói fotós munkáját vizsgálja meg, akiknek alkotásai a látható azonosításán igyekeznek túllépni. A Blanquerna könyvesbolt pedig meghív minket a „Colita. Nosaltres no tenim por, nosaltres som” című kiállításra, amely először mutatja be Isabel Steva teljes fényképes riportját az 1977. június 26-i barcelonai tüntetésen, a homoszexuális emberek jogaiért folytatott első jelentős tiltakozáson Spanyolországban.

Isabel Muñoz eközben a projekt harmadik kiadásának főszereplője lesz Terepfüzetek a Királyi Gyűjtemények Galériájában. Az „Ég kövei”-ben egy tellúrikus és érzékszervi élmény keretein belül a San Lorenzo de El Escorial királyi kolostorra, a környező La Herrería erdőre és II. Fülöp alakjára irányítja tekintetünket.

A Serrería Belga Kulturális Térben a San Sebastian-i Isabel Azkarate kiállítja az „Azkarate vs. Azkarate” című kiállítást, amely több mint négy évtizedes fotóriporterként és utcai fotósként szerzett tapasztalatának a folytatása lesz. Ugyanezen a helyszínen gyűjtik össze a PHotoESPAÑA Az év legjobb fotókönyve díj döntős könyveit.

Más kiállítások a fotográfiának a testhez, az identitáshoz, a politikához vagy a társadalmi struktúrákhoz, az emlékezethez vagy a területhez való viszonyát tárgyalják kritikai és kísérleti szemszögből.

A Lázaro Galdiano Múzeum bemutatja Talia Chetrit első spanyol egyéniségét, a Nyuszit, portrékból, színpadi jelenetekből (táblázatok) és csendéletek. A maga részéről Laia Abril egy példátlan installációt mutat be a Nemzeti Romantika Múzeumban, „Endometriózis” címmel, amely a nemi elfogultságról az orvostudományban, a szülészeti erőszakról vagy a szexuális és reproduktív egészségről szól.

A test intim dimenziója Sonia Celma „Columnájához” is kapcsolódik, amely a COAM-on az anyai kötelék, az építészet és a testi törékenység bensőséges elmélkedését mutatja be.

Ugyanebben a központban az argentin Matías Costa, aki első kiadásában elnyerte a PHotoESPAÑA Discoveries díjat, elhozza nekünk a „Mi születik”, fejlődésének összefoglalóját.

Ezenkívül Matadero Madridban a navarrai Greta Alfaro bemutatja az „Ofertorio”-t, a kortárs élet rituáléinak és nyilvános tereinek felfedezését, a Gema Polanco pedig a Nemzeti Dekoratív Művészeti Múzeumban állítja ki az installációt. Az egész házam egy oltárpárbeszéd a hazai, a szimbolikus és a hétköznapok között.

Az intézményi struktúrákat kritikai megközelítésből tanulmányozó Tanit Plana a Cerralbo Múzeum „Disfunctionas” című művének főszereplője, egy sajátos beavatkozás, amely a múzeumot támogató intézményi logikák és a gyűjtemények élő valósága közötti feszültséghez kapcsolódik. Bego Antón a maga részéről bemutatja a Casa de Américában az „Everybody Loves to Cha Cha Cha” című sorozatot, amely a nők és kutyáik közötti érzelmi kapcsolatokkal foglalkozó humor jellemzi.

Másrészt a kép, a terület és az emlékezet közötti kapcsolatok képezik a gerincét Linarejos Moreno „A folyó földrajzáról” című kiállításának a Nemzeti Régészeti Múzeumban; és a „Ruina Montium”, Raphaëlle Peria a Círculo de Bellas Artes-ban, ahol Las Médulas tája a vizuális kísérletezés terepévé válik.

Szintén a Körben találjuk a lengyel Rafał Milachot és a „Megutasítás. Második törés” című könyvét, amely a Kelet-Európa hivatalos beszámolóinak felépítési és hasadási mechanizmusait elemzi.

A fotográfiai médium határairól való elmélkedés a maga részéről José Quintanilla CentroCentro „The Revealed Garden” című kiállításának középpontjában áll. A festészet nyelvéhez közeledve Quintanilla a dokumentarista hagyománytól távol eső, új kifejező utakat vázol fel a kortárs város városi és társadalmi feszültségeivel kapcsolatban.

Az ICO Múzeum ad otthont az „Ugyanazok a helyeknek”, Jorge Yeregui munkáinak körútjának, a Bernabéuban pedig José Manuel Ballester munkásságához is közelebb kerülhetünk, aki hat éven át szinte építészeti precizitással dokumentálja a stadion átalakulását.

A Kortárs Művészeti Múzeum a maga részéről ad otthont a „Kontraszt topográfiájának”, Madridnak a fotózáson keresztül történő felolvasásának, olyan szerzők szerint, mint Ramón Masats, José Manuel Ballester vagy Alberto García-Alix.

A Complutense Művészeti Központ ad otthont a „Ways of Seeing”, ötven kortárs képzőművész végső projektjének, amelyek személyes és formális kutatási folyamatokból származnak olyan témákkal kapcsolatban, mint az identitás, az emlékezet és az összetartozás érzése.

Végül a Canal de Isabel II Room már a fényképezés és a divat összefüggéseit kutatja a „Nosztalgia / Utópia” című kiállításon, amely Ana Locking tervező két évtizedes alkotásait öleli fel, a szomszédos Parque de Santanderben pedig Jesús Madriñán által a ruhákról készített fényképek válogatását mutatják be. Ugyanezen a helyszínen Chema Madoz is kiállít néhány vizuális költeményét.

A hivatalos szekció további városai: Alcalá de Henares, Barcelona, ​​Corao Castiellu (Asztúria), Gijón, Santander, Sevilla, Valencia és Zaragoza, és körülbelül harminc galéria csatlakozik az OFF fejezethez.