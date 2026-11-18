Az ülések mozognak. Fúj a szél. Vízpermet az arcba. Ez a 4DX, a mozi formátum, amelyet arra terveztek, hogy a közönség úgy érezze, hogy benne van az akcióban. Általában ez egy székremegő autós üldözést vagy szuperhőscsatát jelent. Azoknak, akik nézik Fonottez azt jelentette, hogy minden alkalommal, amikor Olivia Colman egy kosárral szexelt, le kellett ülniük.

A formátum 2009-es kifejlesztése óta a halásznőről szóló dramedy, aki megbíz egy kosárkészítőt, hogy fonja férjét, az első románc, amely megkapta a kezelést. Fonott „különleges eset volt” – mondja Erik Dane, a CJ 4DPLEX, a formátum mögött álló cég digitális marketingvezetője, mert „a 4DX világában nincs olyan sok erotikus jelenet”.

Az egyik néző beszámolójából ítélve rájöttek – még akkor is, ha a portáson elkövetett gyilkosságról van szó. „Az ülések kezdenek tolódni” – írta online kritikájában a Tumblr-felhasználó, cranberrymoons, és leírja, hogy a mozilátogatókat „elborította a pattogatott kukorica és a diétás kóla… mindenhová repült”. Amikor a képernyőn megjelenő pár összetörte az ágyat, az ülések megremegtek. „A hajam az arcomban van, és az ülésem kartámaszaiba kapaszkodva próbálok nem kihullani” – írta. Utána „döbbent csend következett… miközben mindenki lélegzethez jut”. Aztán „az egész szoba ujjongani és tapsolni kezd”.

A 60 részt vevő színház elkelt az október 28-i eseményre (november 4-ig meghosszabbították). A november 16-i bemutató két epizódból Fűtött rivalizálásaz HBO két meleg hokisról szóló románca is gyorsan elfogyott.

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Ez a történet a The Hollywood Reporter magazin november 18-i számában jelent meg. Kattintson ide az előfizetéshez.