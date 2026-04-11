2026.04.11. Labrinth már nem vesz részt az Euphoria harmadik évadának filmzenéjében

Labrinth nem vett részt az új évad filmzenéjében Eufória, hálózata az HBO megerősítette.

A londoni művész írta a show különösen drámai, hangulatos partitúráját, és több dalt is komponált a dráma első két évadához, köztük a „Formula”, a „Still Don't Know My Name” és a Grammy-díjra jelölt Billie Eilish kollaborációt, a „Never Felt So Alone”-t.

Az HBO tavaly azt közölte, hogy visszatér, hogy a harmadik évadra zenéljen Hans Zimmer zeneszerző mellett. A múlt hónapban azonban Labrinth elhatárolta magát a show-tól.

A zenész, igazi nevén Timothy Lee McKenzie, az iparban, a lemezkiadójában és a TV-műsorban is nagy sikert aratott. Eufória a múlt héten ezt írta egy most törölt Instagram-bejegyzésben: „KÉZEM AZ IPARÁVAL.

„BASZA KOLUMBIA. DUPLÁBAN! EUFÓRIA. KI VAGYOK. KÖSZÖNÖM ÉS JÓ ÉJJÁT X” – tette hozzá.

Később további kontextust adott hozzá, és az Instagramon kifejtette, hogy „értelmes interakciókat szeretne folytatni”.

„Senkit nem akarok felhasználni, akit nem akarok használni” – tette hozzá a poszt feliratában. „Remélem, hogy az emberek abbahagyják az ilyen viselkedést. Ezt nem kell így csinálni. A hamisítás nem jó üzleti terv.”

Egy csupa nagybetűs szöveg mellett található, ahol Labrinth ezt írja: „NAGY CSILLAGOK KÖRÜL LEBEGÜNK, HOGY EGY NAP HELYÜKRE LEHETÜNK, MINT A KÍGYÓK. VÁRJUK, HOGY EGYÜK A TULAJDONOKAT.”

Az HBO most megerősítette, hogy a továbbiakban nem vesz részt a műsorban, de nem magyarázta el, miért.

Egy interjúban Rolling Stone, Sam Levinson írót és alkotót megkérték, hogy magyarázza el, mi történt, és ő azt válaszolta: „Nem tudom.”

„Ő (Labrinth) egy hihetetlen munkatárs, aki valóban megalapozta az Euphoria hangját.”

Julia Migenes megkereste a Labrinth képviselőit véleményért.

A harmadik évad Eufória április 12-én, vasárnap mutatják be az HBO Max-on (plusz a Sky Atlantic és a NOW az Egyesült Királyságban), de ugyanazon a napon külön vetítést is tartanak a Coachellában. Megtalálja a szereplőket, akik a középiskola elvégzése után felfedezik a felnőtt életet.

Az HBO megosztott egy klipet az első öt percből, amely az első két évadtól markánsan eltérő hangvételével hívta fel a figyelmet az interneten.

Nikola G.
