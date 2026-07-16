Lamorne Morris, Abby Elliott csatlakozik Heidi Gardnerhez a Dramedy „The Swimming Lesson” című filmjében (exkluzív)

A Heidi Gardner és William H. Macy főszereplésével készült dramedy játék készül, hogy feltűnést keltsen, miközben gyarapítja a szereplőgárdát.

Lamorne Morris (Spider-Noir, Fargo), Abby Elliott (A medve, SNL), Michael Strassner (A baltimoronok) és Joey Bicicchi (Kormányát vesztett) csatlakozott a szereplőgárdához Az Úszólecke, A Hollywood Reporter megtanulta. THR Korábban megjelent a hír, hogy Gardner és Macy Casey Tweter író-rendező független filmjének főszereplője lesz, amelynek gyártása a jövő hónapban kezdődik Gardner szülővárosában, Kansas Cityben.

Az Úszólecke Középpontjában Tay (Gardner), egy egyedülálló anya áll, aki hátrahagyja bonyolult életét Los Angelesben, hogy visszatérjen gyermekkori otthonába. Belebonyolódik egy felügyeleti harcba Albee fia miatt, egy autista gyerek miatt, aki megszállottja az óceánnak, de retteg az úszástól. Macy a főszerepben Leonard, Tay rosszszájú apja, akinek tompa természete néha leplezni tudja, hogy hűséges marad lányához és unokájához.

Morris a bájos Caleb úszóoktatót fogja alakítani, Elliott pedig Vickie-t, Tay exének új feleségét. Ezenkívül Strassner játssza Tay régi barátját, Reigert, Bicicchi pedig Albee frissen józan apját, Steve-et.

Az újonc Hudson Escudero debütál Albeeként. A produkció prioritásként kezelte egy fiatal autista előadó szerepét, hogy megélt tapasztalatokkal testesítse meg a karaktert.

Heidi Gardner (balra) és William H. Macy Nina Westervelt/Variety/Getty Images; Kristina Bumphrey/Variety/Getty Images

Tweter szólórendezőként debütál azzal a projekttel, amelyet Jeff Robisonnal közösen írt. Twenter és Robison korábban közösen írták a 2014-es drámát Kormányát vesztettamely a Macy rendezői debütálása volt, és a Sundance premierje után terjesztésre került.

„Felülről lefelé ez a gyilkosok tehetségsora” – mondja Tweter. „Ez egy mélyen személyes történet, és rendkívül hálás vagyok, hogy ezek a színészek úgy döntöttek, hogy velem mesélik el. Az anyag iránti izgalom kezdettől fogva lendületet adott, és ez csak megerősítette a saját hitemet abban, amit készítünk.”

Az úszáslecke”producerei közé tartozik Dan Koetting a KP's Remain és Robison a Kindling Productions esetében, valamint Jen Greenstreet és Mandi Kearns a Just Like You Films-ben. A produceri csapathoz csatlakozik a Unified Pictures-től Keith Kjarval is, akinek további projektjei között szerepel A Szörnyeteg Samuel L. Jacksonnal és A Smack Casey Affleckkel. Mark Williams operatőrként dolgozik, a zenét pedig Mateo Messina komponálja. A Spark Casting játékosa, Stefanie Seifer és Hailey Giles a szereposztással foglalkoznak.

Morrist a CAA, az Entertainment 360 és a The Lede Company képviseli. Elliottot a Paradigm Talent Agency és az OPE Partners képviseli. Strassnert a Paradigm Talent Agency és a Stride Management képviseli. Bicicchit a Luber Roklin Entertainment képviseli. Escuderót a The Osbrink Agency, a Rebel Creative Group és a Campbell Agency képviseli.