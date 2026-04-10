Ma este a tévében: 4/5-ös értékelésű, lélegzetelállító western – a 70-es évek felülmúlhatatlan mesterműve

2026.04.10.

Ma este ritka alkalom kínálkozik: a francia Arte csatorna egy valódi filmtörténeti kincset tűz műsorra, amelyet az AlloCiné közönsége átlagosan 4/5-re értékelt. Terrence Malick lenyűgöző, lírai westernje a hetvenes évek egyik megkerülhetetlen alkotása, amely egyszerre mesél szerelemről, társadalmi feszültségekről és a természet magával ragadó erejéről.

Fény, táj, csönd: a képekből szőtt történet

Malick filmje szinte hipnotikus, mert a történetet döntően a képek beszélik el. A természetes fény használata, a „magic hour” aranyló ragyogása és a táj poézise olyan vizuális szövetet teremt, amelyben minden részlet jelentést nyer.

Néstor Almendros operatőri munkája – amelyért az alkotás Oscar-díjat kapott – úttörő a maga nemében. A keretekben felsejlő csendek és ritkán hallott hangok azt üzenik: a mozi akkor is mesél, amikor a szereplők hallgatnak.

„A képek mesélnek, a szél pedig elviszi a szavakat – ami marad, az az ember és a természet örök, néma dialógusa.”

Három ember, egy nyár, egy döntés

A cselekmény az 1910-es évek Amerikájába, a texasi búzamezők közé visz, ahol Bill, Abby és Linda menekülnek a nyomor elől. A munkát kereső vándorok egy jómódú gazdánál kötnek ki, akiről kiderül, hogy halálos beteg.

A szerelmi háromszög egyszerre intim és társadalmi látlelet: az érzelmek finom rezdülései mögött a kor egyenlőtlenségei lüktetnek. Malick meséje nem a pátoszra, hanem a sejtetésre épít, és ettől válik igazán időtállóvá.

Színészi finomságok és lebegő zene

Richard Gere itt válik a nagyvászon egyik emlékezetes arcává, miközben Brooke Adams és Sam Shepard csendes erővel formálnak hús-vér figurákat. Linda Manz narrációja suttogó meseként vonja be a filmet, amely egyszerre ártatlan és metaforikus.

Ennio Morricone zenéje nem tolakodó, inkább türelmes, rezgő kíséret, amely a képekben megbújó érzelmeket emeli ki. A dallamok úgy simulnak a búzamezőkhöz, mint a szél, amely hol játékos, hol baljóslatú fuvallat.

Díjak, hatás, emlékezet

A film Cannes-ban rendezői díjat kapott, majd elnyerte az Amerikai Filmakadémia operatőri Oscart. Kritikusok és filmrendezők generációi tekintik referenciának Malick képközpontú nyelvét.

A közönségértékelések is tartós rajongást jeleznek: a 4/5-ös átlag azt mutatja, hogy ez a mozi nemcsak a szakmát, hanem a nézőket is mélyen megszólítja. A hetvenes évek amerikai filmreneszánszában külön fejezetet ír, mert a klasszikus western mitológiáját lírai melodrámává alakítja.

Miért nézd meg ma este?

Lenyűgöző, természetes fényben fürdő képek, amelyek szó nélkül is mesélnek .

. Finom, halk, mégis katartikus szerelmi történet társadalmi árnyalatokkal .

. Richard Gere korai, emlékezetes alakítása és Linda Manz narrációja .

. Ennio Morricone zenéje, amely nem ural, hanem érzékenyen kísér .

. Cannes és Oscar-díjas háttér, amely a filmtörténeti rangot megerősíti.

Hol és mikor kapcsolj oda?

Az Arte ma este 20:55-kor tűzi műsorra ezt a kivételes alkotást. Ha eddig kihagytad, most itt a lehetőség, hogy a klasszikusokat a legjobb körülmények között, reklámmentes, gondosan válogatott közegben fedezd fel.

A nagyvászonra komponált képek televízión is lélegeznek: érdemes lekapcsolni a felesleges fényeket, hogy a sötét és az arany derengés kontrasztja teljes erejében hasson. Hagyd, hogy a képek ritmusa diktálja az estéd tempóját.

Egy mozi, amely tovább él benned

Malick filmje úgy ragad meg, hogy közben alig emeli fel a hangját. A búzamezők susogása, a naplementék vibráló aranya és az emberek között húzódó finom hazugságok még napokkal később is a fejedben visszhangzanak.

Ha szereted, amikor a mozi nemcsak elmesél, hanem elvarázsol, ez az este neked szól: egy csöppnyi csend, egy marék fény, és egy történet, amely a szívedben talál otthonra.