Jonah Hill „nem volt boldog”, de megnősült, apa lett, és készen áll arra, hogy újra vicces legyen

Jonah Hill készen áll arra, hogy ismét vicces legyen.

Így mondta a vicces ember szombat este, miközben a SiriusXM meglepetésvendégeként megjelent a hollywoodi Palladium színpadán. Oktalan ÉLŐ házigazda: Jason Bateman, Will Arnett és Sean Hayes. Hill, aki 20 éve tört ki a szerepekkel Felütött, Superbad és Sarah Marshall elfelejtése hogy igényes vígjátéksztár legyen, akit két Oscar-díjra jelöltek Moneyball és Martin Scorsese-é A Wall Street farkasaaz elmúlt években alacsony profilt tartott.

De az új Apple TV eredeti filmjének kiadásának nyomában Eredmény – egy hollywoodi szatíra, amelyet Keanu Reeves, Cameron Diaz és Matt Bomer mellett írt, rendezett és a főszerepben – Hill a közelmúlt egyik leghosszabb interjújához ült, és elmagyarázta visszavonulását a reflektorfény elől, és üvöltve vágyott vissza.

„Egy ideje elmentem, úgyhogy valahogy visszatérek, és izgatott vagyok, mert egy ideig mindent komolyra vettem, és nem voltam olyan boldog” – magyarázta Hill. Oktalan Csendes néhány év triója, akik Kenya Barris után egyetlen nagyobb filmben sem szerepeltek Ti Emberek és Adam McKay-é Ne nézz fel. „És aztán megszületett a családom, és boldog lettem, és most már csak annyit szeretnék, hogy újra vicces legyek. Ezért mondtam igent [to being on Smartless]. Olyan vagyok, mintha vicces akarnék lenni tömeg előtt, és az fantasztikus lenne.

Az általa említett család a felesége, Olivia Millar és két gyermekük, egy 3 éves fiú és egy baba. Ragyogott, miközben mindhármukról beszélt, különösen a feleségéről, aki a hallgatóságban volt. „Nagyon gyorsan, mielőtt továbbmennénk, itt van a feleségem. A legjobb barátom. Kiabálj gyönyörű feleségemnek, Livnek. Hol van? Ó, mi van kicsim” – mondta, miközben rámutatott a helyszín második emeletén lévő privát dobozban. A házaspár akkor költözött San Diegóba Hill szülővárosából, Los Angelesből, amikor három évvel ezelőtt megszületett első gyermekük. „Egy nagyon kis városban élek San Diego-ban, és ez csodálatos, a szomszédaim pedig hihetetlen emberek” – magyarázta Hill. „El akartam hagyni LA-t, és Los Angelesen kívül családot alapítani.”

Hayes, Bateman, Hill és Arnett közben SmartLess ÉLŐ. Hill dicsérte Batemant, mint olyasvalakit, akire „nagyon felnéz”, és hozzátette: „mentornak nevezném, mert csodálom a kapcsolatát csodálatos feleségével, Amandával, és a gyermekei apjával, és nagyszerűen végzi munkáját.” (Fotó: Rodin Eckenroth/Getty Images a SiriusXM-hez)

Hill valóban szédültnek tűnt a színpadon, miközben a reflektorfényben ázott, egy pillanatban, amikor sok rajongója azt hitte, soha többé nem látja, miután 2022 augusztusában hosszas nyilatkozatot tett közzé, amelyben bejelentette, hogy a 20 éve tartó szorongásos rohamok miatt visszavonul a médiában való szerepléstől és a nyilvános eseményektől. Családjának köszönheti a hangulatváltást.

„Ha ideges vagy, nincs kedved olyan viccesnek lenni, igaz? Az első dolog, ami eszembe jutott, amikor gyerekeim születtek, és annyira izgatott voltam, mintha 12 éves koromban kapcsolódtam volna össze, és csak a móka kedvéért voltam vicces” – magyarázta. – Ez az, amibe beleszerettem egész életemben.

Hill kreditek A Simpson család azzal, hogy beleszeretett a vígjátékba. Azt mondta, annyira megszállottja volt az ikonikus animációs műsornak, hogy felvette az epizódokat VHS-re, és leállította a felvételek alatt, hogy feljegyezhesse az írók nevét, és írjon nekik rajongói leveleket. „Ha valaki megrázna az éjszaka közepén, és megkérdezné: „Mit csinálsz?” Azt mondanám: „Vígjátékíró vagyok.” Én ezt csinálom. Minden nap írok vicceket. Megyek és forgatókönyveket írok. Ezt nem tudod, mert csak az elülső oldalát látod. De a munkám nagy része vígjátékok írása. Leginkább ezt csinálom.”

Apropó, legközelebb Hill lesz a főszerepben Kristen Wiig mellett Vágja le a Warner Bros.-tól A vígjátékot Hill írta és rendezte, és „tiszta hülyeségnek” és „butának” nevezte a termet.

„A leghülyébb szart futni készülök, amit valaha láttál egész életedben. Remélem otthon hagytad az agyad. Úgy hívják Vágja le és Kristen Wig és én két ostoba örököst játszottunk, a negyvenes éveik közepén járó gazdag gyerekeket, akiket elvágnak gazdag szüleiktől, akiket Bette Midler és Nathan Lane alakít. Ez olyan, mint Mostohatestvérek, Tanácstalan és Kereskedési helyek. Nagyon jó. Kristen Wig egy amerikai kincs.”

Vágja le a tervek szerint július 17-én kerül a mozikba. „Megpróbáljuk visszahozni a vígjátékokat a mozikba” – tette hozzá.

Miután egymás után bemutatott filmeket, amelyekben több kötőjeles tehetségét mutatta be, Hill azt mondta, készen áll arra, hogy színész legyen. – Lehet, hogy munkát vállalok – mondta. „Annyira izgatott vagyok, hogy felvehetem azt a pólót, amit mondasz, és menjek szórakozni. Olyan izgatott vagyok, mint fiatal koromban. Ez egy szórakoztató érzés.”

Hill még azt is megígérte, hogy „minden évben megpróbál olyan filmet készíteni, ami vicces”, még ha Eredmény kevésbé zseniális értékeléseket kapott. „A kritikusok mindent megtesznek, ti ​​kakasok” – viccelődött. – És akkor meg fogom nevettetni az embereket, hát bassza meg.

A SiriusXM új epizódjai Oktalan debütál minden hétfőn.