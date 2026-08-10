Marco Perego, Zoe Saldaña felesége jelenlétében azt mondja a Locarno Pro-nak: Ne készíts független filmet a pénzért

„Ha úgy döntesz, hogy producer leszel a független világban, ne a pénzért tedd.” Marco Perego producer nem finomkodott a Locarno Pro vitaindító fellépésén. Ha csak a pénz érdekel, „menj [work for] egy bank.”

Az olasz származású, konceptuális művész és filmkedvelő 2023-ban debütált játékrendezőként Az Éden hiányafőszereplője felesége, az Oscar-díjas Zoe Saldaña. A Perego ezután elindította a Leaf Entertainment produkciós céget Michael Cerenzie-vel. Célja: a legjobb globális szerzők támogatása, hogy segítsenek nekik projektjeik megvalósításában.

Idén Cannes-ban a Peregónak három versenyfilmje volt: Cristian Mungiu Arany Pálmája. FjordAndrej Zvjagincev Minotauruszés James Gray-é Papírtigris.

Vasárnap este a 79. Locarnói Filmfesztiválon jelent meg a színpadon Gray-vel, akit a svájci fesztivál Karrier Leopárddal tüntettek ki egy hatalmas verseny előtt. Papírtigris szabadtéri vetítés. Néhány órával azelőtt osztotta meg véleményét a produceri szerepéről a Locarno Pro iparági részében egy olyan ülésen, amelyen a mozgalmas hétvége ellenére is sokan voltak. A közönség soraiban Saldaña is volt.

„A független film azoknak való, akik kockázatot vállalnak” – hangsúlyozta Perego. „A vízió tiszteletben tartásáról van szó, és a vízió nem a tiéd… Csak engedd [directors] azt csinálnak, amit akarnak.” Támogatni szeretné őket, és időnként segíthet javaslatokkal, de általában véve lépjen vissza, és hagyja, hogy a kreatívok varázsolják el a varázslatot – mondta. A producer a művészi integritás biztosításának és megőrzésének jelentőségét és fontosságát hangsúlyozva kiemelte: „Biztosnak kell lennünk abban, hogy valóban megvédjük a filmrendezőt.”

A pénz beszélhet, de Perego a megosztáson túl nem beszélt a pénz részleteiről: „Elég sokat fektetek be.” Jelezte, nincs szigorú szabálya a befektetések nagyságára vonatkozóan.

„Én egy bomlasztó vagyok. Radikális vagyok” – mondta Perego a locarnói közönségnek, hozzátéve, hogy nem fél a felcsúszástól. „El fogok bukni. Annyiszor el fogok bukni, de ígérem, fel fogok állni.”