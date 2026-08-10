Eddie Vedder tiszteleg Glen Hansard barátja előtt azzal, hogy Dublin belvárosában buszoz

2026.08.10. Eddie Vedder tiszteleg Glen Hansard barátja előtt azzal, hogy Dublin belvárosában buszoz

Eddie Vedder, a Pearl Jam-es tiszteleg Glen Hansard előtt azzal, hogy a dublini belvárosban lévő helyén buszozott.

Hansard, aki a The Frames frontembereként és a The Swell Season duó egyik feleként ismert, tragikusan meghalt egy motorbalesetben a múlt hónapban. 56 éves volt.

A néhai zenész és Oscar-díjas színész 13 évesen kezdte pályafutását a Grafton Streeten.

Vedder a barátja előtt tisztelegve a közelmúltban ugyanazon a helyen buszozott a helyi zenészekkel, miután részt vett Hansard temetésén a Szent Patrik katedrálisban.

Rövid szekciója során a Pearl Jam frontembere Hansard gitárján zenekara klasszikus számát, a „Black”-et és Bruce Springsteen „Drive All Night” című számát játszotta el. Alább megtekintheti a felvételeket.

Korábban Vedder Hansard temetésén is fellépett régi munkatársával, Markéta Irglovával és a The Frames tagjaival a „The Song of Good Hope” című előadásban, tisztelegve a néhai zenész előtt.

A U2 frontembere, Bono a 'Beautiful Day' szóbeli változatát is előadta az istentiszteleten, átdolgozva néhány dalszöveget, hogy tisztelegjenek előtte.

Hansard nemrégiben beszélt erős barátságáról Vedderrel, röviddel halála előtt. A néhai zenész több mint 15 éven keresztül közeli barátja volt a Pearl Jam frontemberének, és 2011-ben, 2012-ben, 2017-ben és 2019-ben csatlakozott hozzá szóló turnéira.

Egy közelmúltbeli interjúban a The Frames frontembere számos különböző dalt azonosított, amelyekkel kapcsolatban állt, köztük a 'Rise' című komor dallal, amely Vedder 2007-es Into The Wild című szólóalbumán szerepelt.

„Nagyon szar helyen voltam. Valaki megölte magát a színpadomon. Egy fiatal férfi öngyilkos lesz, mert megpróbált pontot tenni a barátnőjére” – osztotta meg Hansard. „Nem is lehetne borzalmasabb, a helyzet. Fiatal gyerekek voltak a tömegben… A srác meghalt mellettem, és ez volt a legtraumatikusabb időszak.”

Majd elmondta, hogy miközben azon tanakodott, hogy lemondja-e a túrát, egy ismeretlen számról hívták, és Vedder kereste meg, hogyan boldogul az eset után.

„Annyira kedves volt. Egy órát beszéltünk telefonon, és azt mondta: „Nem bánod, ha holnap felhívlak?”” – tette hozzá az énekes. „Öt napon keresztül hívott, és az öt nap végén azt mondta: „Ez az én számom, ha valaha is Seattle-ben jársz, szívesen lógnék veled. Nagyon sajnálom, ami történt.”

Amikor a The Frames még abban az évben Seattle-ben játszott, felkereste Veddert, aki aztán meghívta a stúdióba, hogy dolgozzon vele a The Everly Brothers „Sleepless Nights” címlapján.

Az együttműködés, amelyet Hansard osztott meg, Vedder azt remélte, hogy katartikus lesz számára, tekintettel az élő show-ban történt incidensre, és katarzisként saját maga számára is – a Pearl Jam 2000-es forgatása után a dán Roskilde fesztiválon, ahol kilenc rajongó vesztette életét a tömegben.

„Ez volt a kezdete egy immár 15 éves, nagyon szoros barátságnak ezzel a gyönyörű férfival” – osztotta meg Hansard, hozzátéve, hogy rendszeresen tartották a kapcsolatot, és azóta többször is turnéztak együtt. „Ez az emberi kedvesség és az emberi tisztesség kútja. Csupa szív. Erős ember, nem szenved hülyéket. Csak megérti, ha ez fontos.”

Nikola G.
Nikola G.
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