2026.04.22. Tricky bejelentette új albumát, a "Different When It's Silent" paranoiás kislemezzel, az "Out Of Place"-vel, valamint a nyári brit és európai turnédátumokkal.

Tricky bejelentette új albumát, a „Different When It's Silent”, és megosztotta a paranoiás kislemezt, az „Out Of Place” -t alább.

A 2020-as „Fall To Pieces” után hat év után ez lesz a bristoli trip-hop luminary első szólóalbuma saját neve alatt, és július 17-én jelenik meg a False Idols gondozásában – mentsd el a példányt. itt.

Tricky egy hosszadalmas brit és európai turnét is bejelentett, amelyről alább tájékozódhat, és megosztotta az „Out Of Place” című kislemezt, amelyen régi munkatársa, Marta Złakowska szólaltat meg.

A dal a Tricky karrierjéhez kapcsolódó klasszikus éjszakai, paranoiás energiát idézi, frenetikus dobmintákkal és gyászos vonósokkal párosítva Złakowska kísérteties énekével. Nézze meg a videót itt:

2020 óta Tricky számos projekten dolgozik, köztük a „Lonely Guest” együttműködési projekten, a „Fiften Days”-en Mike Theis producerrel Theis Thaws néven és a tavalyi „Out The Way”-n, amely Złakowskával közös kiadás.

Tricky – 'Different When It's Silent' számlista:

  1. „Láss még engem ott”
  2. 'Tiéd vagyok'
  3. „Légy még mindig fájdalmadban”
  4. 'kipróbáltam'
  5. „Olyan hideg”
  6. „Párizs talán”
  7. „ágyútöltelék”
  8. „Mert nem tudom”
  9. „marinád”
  10. „Radana”
  11. 'Zongora'
  12. „Frontier Town”
  13. „Hengrove Blues”
  14. „Nincs a helyén”

Tricky útnak indul, és a nottinghami The Palaisban indul május 10-én. Innen Dublinba, Londonba, Manchesterbe és Bristolba utazik, majd körbeutazza a kontinenst. Jegyek kaphatók itt.

Tricky fog játszani:

MÁJUS
10 – The Palais, Nottingham, Egyesült Királyság
12 – Vicar St, Dublin, Írország
15 – Troxy, London, Egyesült Királyság
16 – Aviva Studios, Manchester, Egyesült Királyság
17 – Beacon, Bristol, Egyesült Királyság
23. – Drums Fusion Festival, Bydgoszcz, Lengyelország
24 – Ancienne Belgique, Brüsszel, Belgium
25 – Trianon, Párizs, Franciaország
26 – Radiant, Lyon, Franciaország
28 – De Roma, Antwerpen, Belgium
29 – Doornroosje, Nijmegen, Hollandia
30 – Muziekgieterij, Maastricht, Hollandia

JÚNIUS
1 – Paard, Den Haag, Hollandia
3 – De Oosterpoort, Groningen, Hollandia
4 – Huxleys, Berlin, Németország
5 – Progresja, Varsó, Lengyelország
7 – Meet Factory, Prága, Csehország
8 – Wuk, Bécs, Ausztria
9 – A38 Hajó, Budapest, Magyarország
11 – Quantic Pub, Bukarest, Románia
12 – FOMO a klub, Szófia, Bulgária
13 – Boogaloo, Zágráb, Horvátország
14 – Kaufleuten Zurich, Svájc
16 – Bierhübeli, Bern, Svájc
18 – Mojo Club, Hamburg, Németország
20 – Vega, Koppenhága, Dánia
24 – Kantine, Köln, Németország
26 – Slagthuset, Malmö, Svédország
27 – Parksnäckan, Upsala, Svédország
28 – Filmstúdió, Göteborg, Svédország

JÚLIUS
4 – Mimo Fesztivál, Portugália
9 – Trienale (Művészetek Palotája) – Milánó, Olaszország

AUGUSZTUS
23. – Green Man Festival, Egyesült Királyság
29. – Forwards Fesztivál Bristol, Egyesült Királyság

SZEPTEMBER
2 – Kably's, Vilinus, Litvánia
3 – Spelet Koncertterem, Riga, Lettország
4 – STATION NARVA Fesztivál, Észtország

2023-ban Tricky beszélt vele Julia Migenes klasszikus debütáló albumának, a 'Maxinquaye' újbóli kiadásáról azt mondta, hogy „nagyra értékeli” a lemez örökségét, de hozzátette: „Azt is látom, hogy az elmémben milyen károk keletkeztek.”

Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
Szólj hozzá!