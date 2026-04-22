Tricky bejelentette új albumát, a „Different When It's Silent” paranoiás kislemezzel, az „Out Of Place”-vel, valamint a nyári brit és európai turnédátumokkal.

Tricky bejelentette új albumát, a „Different When It's Silent”, és megosztotta a paranoiás kislemezt, az „Out Of Place” -t alább.

A 2020-as „Fall To Pieces” után hat év után ez lesz a bristoli trip-hop luminary első szólóalbuma saját neve alatt, és július 17-én jelenik meg a False Idols gondozásában – mentsd el a példányt. itt.

Tricky egy hosszadalmas brit és európai turnét is bejelentett, amelyről alább tájékozódhat, és megosztotta az „Out Of Place” című kislemezt, amelyen régi munkatársa, Marta Złakowska szólaltat meg.

A dal a Tricky karrierjéhez kapcsolódó klasszikus éjszakai, paranoiás energiát idézi, frenetikus dobmintákkal és gyászos vonósokkal párosítva Złakowska kísérteties énekével. Nézze meg a videót itt:

2020 óta Tricky számos projekten dolgozik, köztük a „Lonely Guest” együttműködési projekten, a „Fiften Days”-en Mike Theis producerrel Theis Thaws néven és a tavalyi „Out The Way”-n, amely Złakowskával közös kiadás.

Tricky – 'Different When It's Silent' számlista:

„Láss még engem ott” 'Tiéd vagyok' „Légy még mindig fájdalmadban” 'kipróbáltam' „Olyan hideg” „Párizs talán” „ágyútöltelék” „Mert nem tudom” „marinád” „Radana” 'Zongora' „Frontier Town” „Hengrove Blues” „Nincs a helyén”

Tricky útnak indul, és a nottinghami The Palaisban indul május 10-én. Innen Dublinba, Londonba, Manchesterbe és Bristolba utazik, majd körbeutazza a kontinenst. Jegyek kaphatók itt.

Tricky fog játszani:

MÁJUS

10 – The Palais, Nottingham, Egyesült Királyság

12 – Vicar St, Dublin, Írország

15 – Troxy, London, Egyesült Királyság

16 – Aviva Studios, Manchester, Egyesült Királyság

17 – Beacon, Bristol, Egyesült Királyság

23. – Drums Fusion Festival, Bydgoszcz, Lengyelország

24 – Ancienne Belgique, Brüsszel, Belgium

25 – Trianon, Párizs, Franciaország

26 – Radiant, Lyon, Franciaország

28 – De Roma, Antwerpen, Belgium

29 – Doornroosje, Nijmegen, Hollandia

30 – Muziekgieterij, Maastricht, Hollandia

JÚNIUS

1 – Paard, Den Haag, Hollandia

3 – De Oosterpoort, Groningen, Hollandia

4 – Huxleys, Berlin, Németország

5 – Progresja, Varsó, Lengyelország

7 – Meet Factory, Prága, Csehország

8 – Wuk, Bécs, Ausztria

9 – A38 Hajó, Budapest, Magyarország

11 – Quantic Pub, Bukarest, Románia

12 – FOMO a klub, Szófia, Bulgária

13 – Boogaloo, Zágráb, Horvátország

14 – Kaufleuten Zurich, Svájc

16 – Bierhübeli, Bern, Svájc

18 – Mojo Club, Hamburg, Németország

20 – Vega, Koppenhága, Dánia

24 – Kantine, Köln, Németország

26 – Slagthuset, Malmö, Svédország

27 – Parksnäckan, Upsala, Svédország

28 – Filmstúdió, Göteborg, Svédország

JÚLIUS

4 – Mimo Fesztivál, Portugália

9 – Trienale (Művészetek Palotája) – Milánó, Olaszország

AUGUSZTUS

23. – Green Man Festival, Egyesült Királyság

29. – Forwards Fesztivál Bristol, Egyesült Királyság

SZEPTEMBER

2 – Kably's, Vilinus, Litvánia

3 – Spelet Koncertterem, Riga, Lettország

4 – STATION NARVA Fesztivál, Észtország

2023-ban Tricky beszélt vele Julia Migenes klasszikus debütáló albumának, a 'Maxinquaye' újbóli kiadásáról azt mondta, hogy „nagyra értékeli” a lemez örökségét, de hozzátette: „Azt is látom, hogy az elmémben milyen károk keletkeztek.”