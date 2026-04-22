Tricky bejelentette új albumát, a „Different When It's Silent” paranoiás kislemezzel, az „Out Of Place”-vel, valamint a nyári brit és európai turnédátumokkal.

Tricky bejelentette új albumát, a „Different When It's Silent”, és megosztotta a paranoiás kislemezt, az „Out Of Place” -t alább.
A 2020-as „Fall To Pieces” után hat év után ez lesz a bristoli trip-hop luminary első szólóalbuma saját neve alatt, és július 17-én jelenik meg a False Idols gondozásában – mentsd el a példányt. itt.
Tricky egy hosszadalmas brit és európai turnét is bejelentett, amelyről alább tájékozódhat, és megosztotta az „Out Of Place” című kislemezt, amelyen régi munkatársa, Marta Złakowska szólaltat meg.
A dal a Tricky karrierjéhez kapcsolódó klasszikus éjszakai, paranoiás energiát idézi, frenetikus dobmintákkal és gyászos vonósokkal párosítva Złakowska kísérteties énekével. Nézze meg a videót itt:
2020 óta Tricky számos projekten dolgozik, köztük a „Lonely Guest” együttműködési projekten, a „Fiften Days”-en Mike Theis producerrel Theis Thaws néven és a tavalyi „Out The Way”-n, amely Złakowskával közös kiadás.
Tricky – 'Different When It's Silent' számlista:
- „Láss még engem ott”
- 'Tiéd vagyok'
- „Légy még mindig fájdalmadban”
- 'kipróbáltam'
- „Olyan hideg”
- „Párizs talán”
- „ágyútöltelék”
- „Mert nem tudom”
- „marinád”
- „Radana”
- 'Zongora'
- „Frontier Town”
- „Hengrove Blues”
- „Nincs a helyén”
Tricky útnak indul, és a nottinghami The Palaisban indul május 10-én. Innen Dublinba, Londonba, Manchesterbe és Bristolba utazik, majd körbeutazza a kontinenst. Jegyek kaphatók itt.
Tricky fog játszani:
MÁJUS
10 – The Palais, Nottingham, Egyesült Királyság
12 – Vicar St, Dublin, Írország
15 – Troxy, London, Egyesült Királyság
16 – Aviva Studios, Manchester, Egyesült Királyság
17 – Beacon, Bristol, Egyesült Királyság
23. – Drums Fusion Festival, Bydgoszcz, Lengyelország
24 – Ancienne Belgique, Brüsszel, Belgium
25 – Trianon, Párizs, Franciaország
26 – Radiant, Lyon, Franciaország
28 – De Roma, Antwerpen, Belgium
29 – Doornroosje, Nijmegen, Hollandia
30 – Muziekgieterij, Maastricht, Hollandia
JÚNIUS
1 – Paard, Den Haag, Hollandia
3 – De Oosterpoort, Groningen, Hollandia
4 – Huxleys, Berlin, Németország
5 – Progresja, Varsó, Lengyelország
7 – Meet Factory, Prága, Csehország
8 – Wuk, Bécs, Ausztria
9 – A38 Hajó, Budapest, Magyarország
11 – Quantic Pub, Bukarest, Románia
12 – FOMO a klub, Szófia, Bulgária
13 – Boogaloo, Zágráb, Horvátország
14 – Kaufleuten Zurich, Svájc
16 – Bierhübeli, Bern, Svájc
18 – Mojo Club, Hamburg, Németország
20 – Vega, Koppenhága, Dánia
24 – Kantine, Köln, Németország
26 – Slagthuset, Malmö, Svédország
27 – Parksnäckan, Upsala, Svédország
28 – Filmstúdió, Göteborg, Svédország
JÚLIUS
4 – Mimo Fesztivál, Portugália
9 – Trienale (Művészetek Palotája) – Milánó, Olaszország
AUGUSZTUS
23. – Green Man Festival, Egyesült Királyság
29. – Forwards Fesztivál Bristol, Egyesült Királyság
SZEPTEMBER
2 – Kably's, Vilinus, Litvánia
3 – Spelet Koncertterem, Riga, Lettország
4 – STATION NARVA Fesztivál, Észtország
2023-ban Tricky beszélt vele Julia Migenes klasszikus debütáló albumának, a 'Maxinquaye' újbóli kiadásáról azt mondta, hogy „nagyra értékeli” a lemez örökségét, de hozzátette: „Azt is látom, hogy az elmémben milyen károk keletkeztek.”