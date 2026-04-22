Mimmo Rotella, töredékes és töredezett

Genova,

Volt, aki fel akarta hívni az olasz Andy Warholde az a színpad, amelyben Mimmo Rotellát a pop-art befolyásolta, csak egy arca volt a több közül, amelyek megfogalmazzák ennek a calabriai művésznek az összetett pályáját, aki az újrealizmus emblematikus alakjává vált Franciaországban, és nemzetközileg is elismert kollázsaival, amelyeket úgy emlegetett. dupla dekoltázs és amit a sok kopott plakátból készített, amelyeket Róma óvárosának falairól letépett.

Az ötvenes évek óta dolgozott rajtuk, és nem volt úttörő az ilyen típusú művek létrehozásában (Hains és Villegle, mindketten franciák, már közösen indítottak hasonló projekteket), de ezeket a dolgozatokat nem úgy mutatta be a galériákban, ahogyan kibontotta őket – szakadt és a maga részéről beavatkozás nélkül, mint azok a kortársak -, hanem ezekre a túlélő városi hullámokra, töredékekre alkalmazta a képanyagot. más töredékeket. A három szerző François Dufrene-nel együtt így vált ismertté Az affichistákhogy ezt a támogatást a termelés alapjává alakítsa át.

Ennek a munkafolyamatnak a gyümölcse és kezdeti festményei alapvetően absztraktak voltak, de Rotella irányvonala megváltozott, amikor a hatvanas években elkezdte beépíteni munkáiba a fogyasztási tárgyak képeit, valamint a színészek és színésznők képeit, kísérletezett fotózással, audiovizuális technikákkal és vizuális gyártási módszerekkel. Érdekelte a tömegmédia, elmélkedett a második világháború utáni növekvő hatalmán, ezért Pierre Restany meghívta, hogy csatlakozzon ezekhez az új francia realistákhoz, egy olyan csoporthoz, amelyben 1960-ra már más plakátokkal dolgozó alkotók is részt vettek, mint például Tinguely, Yves Klein, Spoerri vagy Arman, mindannyian a mindennapi hangszerek művészi lehetőségeinek felfedezői.

Ráadásul Rotella nemcsak festő volt: kísérletező költészetet művelt, amely a fonémák erején alapult, amelyet „episztaltikának” nevezett.

Jövő április 24-től szeptemberig a genovai Doge's Palace egy retrospektív tárlattal várja Önt, amely száz darabon keresztül a művész pályafutásának több mint hatvan évét öleli fel, a második világháború utáni időszaktól egészen a művész pályafutásáig. Új ikonok döntő.

Két évtizeddel a catanzarói születésű szerző milánói halála után az Alberto Fiz kurátora és a Mimmo Rotella Alapítvánnyal együttműködésben megrendezett kiállítás célja, hogy visszaállítsa a komplexitást, a belső koherenciát és érvényességet egy olyan művész alkotásaiban, aki gyakran galamblyukú, de képes volt radikálisan felfogni és értelmezni a képfelhasználás átalakulásait, és kiemelni a művészet végső szakaszában a vizuális kommunikáció és a művészet utolsó szakaszában a 20. század nagyon mély kapcsolatát.

A kiállítás útvonala, mint mondtuk, az 1940-es és 1950-es években végzett kutatásain alapul, amikor Rotella absztrakciós és szürrealista javaslatokkal foglalkozott, olyan formai megoldásokkal kísérletezett, amelyek már megmutatták a festészet hagyományos korlátainak leküzdésére irányuló vágyát. Ezekben az években alakult ki benne a kép és az anyag iránti kritikai attitűd, amely a későbbi években éri el teljes kifejezését.

A kiállítás szíve a várakozásoknak megfelelően ennek lesz szentelve dekoltázsez a gesztus, amely minden másnál jobban az európai avantgárd releváns alakjává tette Rotellát. Az utcáról elvett reklámplakátok letépését esztétikai és egyben politikai aktussá változtatta; olyan cselekvésben, amely képes megzavarni a kép eredeti jelentését, és művészi anyaggá alakítani azt, amit emésztés nélkül fogyasztásra szántak. Ahogy Fiz kurátor rámutat, „már nem az számít, ami a felszínen van, hanem egy valós dimenzió töredékes és töredezett aspektusa, amely a megfigyelő cinkos pillantása alatt megváltozik.”

keresztül a dekoltázsa Rotella mintha elkapta volna a médiatársadalom zsibongóját, és leleplezné annak mechanizmusait, felfedve az őt benépesítő képek törékenységét és mulandóságát. Ezek a tudatosan tépett, az idő és az emberi cselekvés által egymásra rakott és felemésztett plakátok egy új esztétika megszületésének színterévé válnak, amelyben a rendezetlenség és a rétegződés a tudás eszközévé válik. Ebben az értelemben a szakítás sohasem pusztító gesztus, hanem adott esetben olyan kinyilatkoztatás, amely felfedheti a tömegkommunikáció csábító burkolata mögött megbúvó igazságot.

A kiállításon a művész legemblematikusabb alkotásai is láthatók, amelyek kutatásának alapvető állomásait jelzik. Közülük említhetjük Természethű1953-ból egy tükrös és üveges vászonkollázs, amely lendületes anyagkísérleteiről tanúskodik; A tigris 1962-től és A lényeg és a mezzo 1963-tól két első közvetlen beavatkozása a reklám világában; és Tenera è la notte1962-től. Különös figyelmet szentelnek Marilyn Monroe-nak, a média képzeletének akkori ikonjának dedikált alkotásai is, akinek arculatát a Rotella is megismétli, megszaggatja és a tömegkultúra szimbólumává emeli.

Az antológia a következő évek műveinek válogatásával folytatódik, amelyek tanúskodnak arról, hogy a szerző folyamatosan képes megújítani nyelvét anélkül, hogy feladná a koherenciát. Későbbi genovai darabjai között szerepel egy nagy dekoltázs a kilencvenes évek fémlemezén cím nélkül, ami igazolja a gesztus monumentalitását és fizikai erejét; és Attentiaz utolsó ilyen típusú produkciója, extrém tanúbizonysága egy gyakorlatról, amelyet egészen a végéig életben tartott.

Ezzel az eljárással együtt a kiállítás feltárja azokat a többi bomlasztó technikát is, amelyet Rotella pályafutása során fejlesztett ki: artypo a hatása frottázs az emulgeált vásznakig, a fényképezéstől az extroflexiókig. Ezek a kalandok – korántsem pusztán formai variációk – feltárják folyamatos érdeklődését az anyag, a töredék és a képátalakítás folyamatai iránt, és megerősítik a társadalmi jóléthez kapcsolódó technológiai és médiaforradalom világos tanújaként betöltött szerepét.

A nyolcvanas években ez a technikai feszültség vitte rá a művészt átfestésamelyet párhuzamosan, de autonóm módon fejlesztett ki a festészethez való visszatéréshez, amelyet olyan áramlatok támogattak, mint a Transavantgarde. Rotella még ebben az időben is megőrizte független szerepét, anélkül, hogy programszerűen bekapcsolódott volna bármilyen mozgalomba; Valójában a graffiti iránti érdeklődése folytonosságot mutat az utcai és városi nyelvek iránti szeretettel, amelyet már korai éveiben uralt.

A túrát archív és audiovizuális anyagok teszik teljessé, amelyek a Rotella munkája és a kidolgozás történelmi időszaka közötti létfontosságú kapcsolatokra összpontosítanak.

A genovai Palazzo Ducale számára a halála után húsz évvel megemlékezni alakjáról azt a lehetőséget rejti magában, hogy újragondolják a képek kortárs társadalomban betöltött szerepét és a kollektív percepciót befolyásoló képességüket. A közösségi hálózatok és a vizuális tartalmak végtelen körforgása által uralt korszakban öröksége továbbra is kritikai eszközöket biztosít számunkra a valóság értelmezéséhez, az emlékezet törékenységének, a töredék erejének megértéséhez és a rendezetlenség érvényes esztétikai formává alakításának lehetőségéhez.

„Mimmo Rotella 1945-2005”

PALAZZO DUCALE

Piazza Matteotti 9

Genova

2026. április 24-től szeptember 13-ig