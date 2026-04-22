Jon Favreau elismeri, hogy „tévedtem”, hogy ellenállt Tony Stark megölésének a Bosszúállók: Végjátékban

Jon Favreau író-rendező sikeresen elindította a Marvel Cinematic Universe-t 2008-ban. Vasemberde volt egy MCU-mozdulat, és bevallotta, hogy ellenállt a színfalak mögött: megölte Robert Downey Jr. szeretett, Tony Starkot 2019-ben. Bosszúállók: Végjáték.

Megjelenik Jimmy Kimmel élőben! kedden, hogy népszerűsítse hamarosan megjelenő Star Wars-filmjét A mandalori és a groguFavreau azt mondja, hogy felhívta Anthony-t és Joe Russót, hogy visszautasítsák tervüket, hogy véget vessenek annak a karakternek, amelynek megalkotásában segített.

„Beszéltem az oroszokkal, azt mondtam: „Nem tudom, hogy az emberek tetszeni fognak-e… Nem tudom, ez tényleg hatással lesz az emberekre, mert gyerekek voltak, akik ezzel a karakterrel nőttek fel” – mondta Favreau. – De meg kell mondanom, hogy ezt olyan jól kezelték, és Gwyneth is [Paltrow] Robert pedig csodálatos színészi munkát végzett, és azt hiszem, ez még megrendítette a dolgot. Szerintem csodálatos munkát végeztek. tévedtem.”

Favreau bevallotta, hogy még ő is érzelmes lett, amikor megnézte a filmet. „Fogadt voltam” – mondta. „Bár ez egy film, ezek az emberek, azok a karakterek olyan régóta az életem részei.”

Favreau hozzátette, „izgatottan várja, hogy Downey Doom Doom szerepét láthassa a közelgőben” Bosszúállók: Végítélet. Megjegyezte, hogy a „legokosabb dolog, amit valaha tettem”, hogy egy cameo-t adott magának Happy Hogan karaktereként az elsőben. Vasember filmben, mert annyiszor hívták vissza, hogy szerepeljen a franchise-ban, hogy a szerep „végig vitte a gyerekeimet az iskolába”.

Arra a kérdésre, hogy ki a „rémisztőbb”, a Star Wars-rajongók vagy az MCU-rajongók, Favreau diplomatikusan azt válaszolta, hogy „egyformán fektetnek be” a megfelelő franchise-ba, de a Star Wars-rajongóknak hosszabb a kötődésük, mivel az első film 1977-ben jelent meg.

Favreau új klipet mutatott be A Mandalorian és Groguamelyet a 9 perc környékén nézhet meg az alábbi felvételen. A film május 22-én debütál.