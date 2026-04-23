Nézd meg, ahogy Courtney Love és Baby Queen énekli Geese „Au Pays Du Cocaine” című számát

Courtney Love megosztott egy klipet magáról, amint Geese „Au Pays Du Cocaine” című számát énekli a Baby Queennel.

A Hole énekesnője az Instagramon megosztott egy videót, amelyen Baby Queennel énekli a számot, aki egy akusztikus gitáron pötyög. Alább megtekintheti.

Annak ellenére, hogy kezdetben szkeptikus volt a New York-i zenekarral szemben, Love megosztotta azzal, hogy „liba-kíváncsi (álláspontja) libavirágzásba lépett”.

„Teljesen tetszik” – tette hozzá a legutóbbi „Getting Killed” című albumukon, és így jellemezte a hangzásukat: „Daniel Johnston-meets-Rolling Stones”, és kifejtette, hogy Cameron Winter „olyan hangzású, mint egy 600 éves férfi… a legjobb módon”.

„Ő egy kibaszott, komolyan jó szövegíró. Mint egy komolyan jó szövegíró. Komolyan” – tette hozzá, és elmondta, hogy élőben fogja látni őket, amíg az Egyesült Királyságban turnéznak, és ismét hangsúlyozta, hogy „naiv” hatást hall a The Rolling Stonestól, amit csak akkor lehet észrevenni, ha nyitott vagy.

Love ezután azt sugallta, hogy némi visszhanggal szembesült az Julia Migenes Cover egykori sztárjaival kapcsolatos megjegyzései miatt, és néhány „kapuőrző idősebb millenniumi troll-rajongó” megkereste őt, mióta először megosztotta érdeklődését a New York-i zenekar iránt.

„Szeretnék beszélni egy kicsit a rajongóikról. A kapuőrség idősebb, évezredes troll rajongóikról. Imádom a trolljaimat… de a Liba trollok olyanok, mint egy másik kancsó hal” – mondta akkor. „Úgy érzem, 1990 van, és próbálom ismét lenyűgözni a Sonic Youth-t. Menő öreg hölgy vagyok, aki szeret egy zenekart, szálljon le a hátamról” – folytatta, megosztva, hogy a rajongók azt mondták neki, hogy „Hagyd őket békén”.

Ígérete szerint feltűnt a zenekar londoni Eventim Apollo bemutatóján

2025 hatalmas év volt a Geese számára, köszönhetően a legújabb albumuk, a „Getting Killed" megjelenésének, amely ötcsillagos értékelést kapott, majd az év 50 legjobb albuma listáján az első helyen landolt.

A lemezről a Taxes című számuk szintén a második helyen végzett az 50 legjobb dal 2025-ben.

Baby Queen korábban máshol beszélt arról, hogy Love hogyan támogatta őt, amikor a „Quarter Life Crisis” című debütáló albumát készítette.

Akkoriban így nyilatkozott: „Mindenki nagyon kedves volt. Számonként teljes leírást kaptam Courtney Love-ról. Ő csak igazán támogat, és szereti elmondani, melyiket nem szereti.

„És akkor megmondhatod, melyik fog tetszeni neki. Imádja a második számot, a „Kid Genius”-t. Aztán ezt a dalt, az „Every Time I Get High”-t, amiben van egy rockos energia. És nagyon erősek. És szereti a Baby Queen-t.”