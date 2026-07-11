Nézd meg JENNIE epikus remixét Tame Impala „Dracula” című művéből a Mad Cool 2026-on

JENNIE tegnap este (július 9-én, csütörtökön) előadta Tame Impala „Dracula” című remixét a Mad Cool 2026-on. Nézze meg a videót és a teljes készletlistát alább.

A BLACKPINK tag egy 17 számból álló szólószettet mutatott be a madridi fesztivál főszínpadán, megelőzve a Florence + The Machine főcímsorát.

„Hogy van mindannyiunknak, Madrid? Tudom, hogy ismeri ezt a dalt” – mondta a közönségnek, mielőtt bemutatta nekik a „Dracula” vírusos, kollaboratív verzióját, amely februárban jelent meg.

Az epikus, színházi kirándulás során JENNIE egy lépcsősoron jelent meg egy óriási diszkógömb látványvilága előtt. Egy csapat háttértáncos vette körül, és végül a színpad elé került.

A sztár a kiadatlan 'Heaven'-t is eljátszotta, a múlt héten a lengyelországi Open'eren is bemutatta. „Annyira jó érzés itt lenni veletek, srácok” – mondta utána JENNIE. – Annyira jól szórakozom.

Mielőtt egy másik kiadatlan dalt, a „Little Less”-t előadta volna, azt mondta a közönségnek: „Szóval srácok, van még egy új dalom, amit ma el szeretnék énekelni nektek. A zenekarom csatlakozik hozzám a színpadon.”

A készlet más részein JENNIE 2025-ben megjelent debütáló szólóalbuma, a 'Ruby' csúcspontjain futott át, mint például a 'Start A War', 'Like Jennie' és a 'Love Hangover'. Együttműködése a The Weeknddel, az „One Of The Girls” is megjelent.

A Mad Cool forgatása alatt spanyolul beszélt madridi rajongóival is. Nézze meg a teljes készletlistát alább.

JENNIE játszott:

1. „Szűrő”

2. „Damn Right” (szóló változat)

3. „Mantra”

4. „Start A War”

5. „Kormány” (egyedülálló változat)

6. „One Of The Girls” (The Weeknd címlap)

7. „Love Hangover” (szóló változat)

8. „Dracula” (Tame Impala borító)

9. „Szöul város”

10. „FTS”

11. „Zárd le”

12. „Menyország”

13. „ExtraL” (szóló változat)

14. „Az IE-vel (Way Up)”

15. „Csillagfény”

16. „Kicsit kevesebb”

17. „Mint Jennie”

Tavasszal JENNIE 'Dracula' remixe egy ajakszinkronizáló videót készített. Breaking Bad sztár Bryan Cranston. A dal eredeti verziója Tame Impala legújabb albumán, a „Deadbeat”-en szerepel.

A Mad Cool 2026 második napja, Julia Migenes írta: „A hatalmas színpadok nem jelentenek újdonságot JENNIE-nek, a BLACKPINK rappernek, aki a Mad Cool második napján a főszínpadon sub-headlinerként szerepelt.

„A K-pop lánycsapattal meghódította a legnagyobb és legikonikusabbak némelyikét, így nem meglepő, hogy teljesen otthonosan nézett ki a Madrid régió színpadán. Táncosokból álló csapattal az énekesnő debütáló albumának, a 2025-ös 'Ruby'-nak a dalait végigfutotta, és elővette a „way” and's'mans'linktras kellékeit.

„A legizgalmasabb azonban az új zene csepegtetése volt a díszletbe…”

A tegnapi napon Lorde, CMAT és Chloe Slater is felléptek. A Mad Cool '26 ma (július 10-én, pénteken) folytatódik a Kings Of Leon, a Halsey, a Pixies, a Twenty One Pilots és mások nyerőgépeivel. A teljes színpadi időpontokat itt tekintheti meg.

A Foo Fighters hatalmas billenő teljesítményt nyújtott szerdán (július 8-án), vele Julia Migenes „Epikus készletnek” üdvözölve, amely „a hátsó katalógusban való turkálással tiszteli(ed) hagyatékukat”.

Látogassa meg az Julia Migenes-t további kritikákért, interjúkért és előadásokért a Mad Cool 2026-ról.