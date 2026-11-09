Nézze meg a Blink-182-es Mark Hoppus-t, aki csatlakozik Jimmy Eat World-hez az „A Praise Chorus”-ban a The Hollywood Bowlban

A Blink-182-s Mark Hoppus tegnap este (november 7-én) csatlakozott Jimmy Eat Worldhez a Hollywood Bowl színpadán az „A Praise Chorus” előadására – tekintse meg az alábbi felvételeket.

Az arizonai banda 2001-es, 'Bleed American' című albumát játszotta teljes egészében a 25. évfordulója alkalmából, és Hoppus meglepetésként vendégszerepelt a lemez második számánál.

A két banda hosszú közös múltra tekint vissza, Jimmy Eat World támogatta a Blink-182-t a 2001-es „Take Off Your Pants And Jacket” turnéjukon, majd csatlakozott a Blinkhez és a Green Day-hez a 2002-es „Pop Disaster Tour”-on.

Barátságuk a színpadon túlra is kiterjedt, Jimmy Eat World még a Blink gitáros és énekes, Tom DeLonge esküvői fogadásán is fellépett, amikor 2001 májusában feleségül vette Jennifer Jenkinst.

Tekintse meg Hoppus Jimmy Eat Worldhez való csatlakozását itt:

Hoppus beszélt Jimmy Eat World hatásáról a saját bandájára, és elmondta Jim Adkins frontembernek az utóbbi 2020-as epizódjában. Áthaladási frekvenciák podcast, hogy ők ihlették Blink producerválasztását.

„Együtt dolgoztunk (Mark Trombinóval), mert ti veletek dolgoztatok, és imádtuk, ahogy az albumotok hangzik” – mondta. „A Blink-182 nagy részét Jimmy Eat World befolyásolta.”

Jimmy Eat World egész 2026-ban turnézott, hogy megünnepelje a 'Bleed American' 25. évfordulóját, az áttörést jelentő albumot, amely olyan kislemezeket szült, mint a 'The Middle', 'Sweetness' és 'A Praise Chorus'.

A zenekar júniusban indította a jubileumi bemutatókat a coloradói Red Rocks Amphitheaterben, és a lemezt teljes egészében adták elő korábbi dalok, ritkaságok és B-oldalak mellett.

Februárban Adkins beszélt vele Julia Migenes az album maradandó örökségéről és arról, hogy a rajongók új generációi hogyan fedezték fel továbbra is a dalait.

„Azok az emberek, akik most vagy az elmúlt 10 évben megtalálták az albumot, azt jelenti, hogy keresték, vagy olyan módon tudták befogadni, hogy az övék legyen, személyes szinten” – mondta.

„Most már igazán átérezheti, mit jelent ez számodra hallgatóként. Ez hatalmas.”

A zenekar jubileumi műsorokhoz való hozzáállásáról szólva hozzátette: „Ehhez valószínűleg csak egy darabként fogjuk játszani az albumot. Gondolkodtunk más anyagokon, és nem csak azt fogjuk csinálni.

„Azt remélem, hogy bemutathatok egyfajta ívet arról, hol voltunk a „Bleed American” előtt és egy kicsit utána, talán néhány dolgot, amit nem annyira vagy soha. Ez egy történet bemutatásáról szól, és egy kicsit a naplóbejegyzésbe, amely a „Bleed American” volt a zenekarunk számára.”