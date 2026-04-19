Nézze meg Sombr-t, akihez Billy Idol csatlakozik a Coachella Eyes Without A Face című filmjében

Sombr a Radiohead „Fake Plastic Trees” című műsorát dolgozta fel, és Billy Idol is csatlakozott hozzá a Coachella 2026 második hétvégéjén.

A 20 éves kitörő sztár szombaton (április 18-án) a Szabadtéri Színház színpadán játszott, és a Radiohead klasszikusával, valamint az Idol 1984-es, Eyes Without A Face című kislemezének duettjével kedveskedett a rajongóknak, a színpadon Steve Stevens régi gitáros is csatlakozott hozzá.

Mindössze egy héttel azután történt, hogy Sombr meglepetés duettjét a The Smashing Pumpkins Billy Corganjával a kaliforniai fesztivál első hétvégéjén játszotta, ahol az 1979 egyik verzióját játszotta.

Nézze meg, ahogy Sombr játssza a „Fake Plastic Trees”-t, valamint az „Eyes Without A Face”-t Idollal és Stevensszel itt:

Sombr ma este a Radiohead 'Fake Plastic Trees'-jét adja elő a Coachella hétvégén 2! pic.twitter.com/NnN9CsxM61 — SombrMusic (@sombrmusic) 2026. április 19

Para seguir con las sorpresas en #Coachella SOMBR megvalósítja a Radiohead „Fake Plastic Trees” borítóját

¿Cumple vagy nem? 🎥 @coachella / @youtube pic.twitter.com/h3rBplYr2c — Hypermúsica (@HypermusicaCL) 2026. április 19

sombr kihozza Billy idolt és Steve Stevanst, hogy elfedje az arc nélküli szemeket a Coachellában!!

04.18.26 pic.twitter.com/aFaGnK4Syr — sombrshq 𝜗𝜚⋆₊˚ (@sombrshq) 2026. április 19

Sombr játszott:

„házirontó”

„Soha nem randiztunk”

'Gyere közelebb'

„Bárcsak tudnám, hogyan kell leszokni rólad”

„levetkőzött”

„Eyes Without A Face” (Billy Idollal és Steve Stevens-szel)

'Potenciális'

'Zúzó'

„Hamis műanyag fák”

„Vissza a barátokhoz”

„12-től 12-ig”

Sombr szokássá vált, hogy a zenei fényesek mellett lép fel – a múlt hónapban a The Cranberries csatlakozott hozzá a dublini színpadra, hogy előadja a Lingert.

Más hírekben Sombr nemrég utolérte Julia Migenes a 2026-os BRIT Awards vörös szőnyegén, megosztotta a brit zene iránti szeretetét, és elmondta, hogy szerinte Nagy-Britannia felülmúlja az Egyesült Államokat, ha „ikonikus fellépések” gyártásáról van szó.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Királyság miért érzi magát második otthonának, azt mondta nekünk, hogy ez túlnyomórészt annak köszönhető, hogy olyan előadók rezonáltak vele, mint a „The Beatles, a Stones, David Bowie és Elton John”, valamint a helyi manchesteri tehetségek, köztük a The Stone Roses, a The Verve és az Oasis.

„A lista folytatódik” – mondta, hozzátéve, hogy azt tervezi, hogy az élő esemény alatt körbejárja a termet, hogy „megpróbáljon bemutatkozni” néhány kedvenc művészének.

„Egyszerűen szeretek itt lenni” – tette hozzá. „Ez az Egyesült Királyságból származó zene (ami kattan velem). Véleményem szerint szeretem Amerikát, de azt hiszem, az Egyesült Királyságból származó színészek felülmúlják őket az ikonikus fellépések tekintetében.”