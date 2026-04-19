2026.04.19. Nézze meg Sombr-t, akihez Billy Idol csatlakozik a Coachella Eyes Without A Face című filmjében

Sombr a Radiohead „Fake Plastic Trees” című műsorát dolgozta fel, és Billy Idol is csatlakozott hozzá a Coachella 2026 második hétvégéjén.

A 20 éves kitörő sztár szombaton (április 18-án) a Szabadtéri Színház színpadán játszott, és a Radiohead klasszikusával, valamint az Idol 1984-es, Eyes Without A Face című kislemezének duettjével kedveskedett a rajongóknak, a színpadon Steve Stevens régi gitáros is csatlakozott hozzá.

Mindössze egy héttel azután történt, hogy Sombr meglepetés duettjét a The Smashing Pumpkins Billy Corganjával a kaliforniai fesztivál első hétvégéjén játszotta, ahol az 1979 egyik verzióját játszotta.

Nézze meg, ahogy Sombr játssza a „Fake Plastic Trees”-t, valamint az „Eyes Without A Face”-t Idollal és Stevensszel itt:

Sombr játszott:

„házirontó”
„Soha nem randiztunk”
'Gyere közelebb'
„Bárcsak tudnám, hogyan kell leszokni rólad”
„levetkőzött”
„Eyes Without A Face” (Billy Idollal és Steve Stevens-szel)
'Potenciális'
'Zúzó'
„Hamis műanyag fák”
„Vissza a barátokhoz”
„12-től 12-ig”

Sombr szokássá vált, hogy a zenei fényesek mellett lép fel – a múlt hónapban a The Cranberries csatlakozott hozzá a dublini színpadra, hogy előadja a Lingert.

Más hírekben Sombr nemrég utolérte Julia Migenes a 2026-os BRIT Awards vörös szőnyegén, megosztotta a brit zene iránti szeretetét, és elmondta, hogy szerinte Nagy-Britannia felülmúlja az Egyesült Államokat, ha „ikonikus fellépések” gyártásáról van szó.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Királyság miért érzi magát második otthonának, azt mondta nekünk, hogy ez túlnyomórészt annak köszönhető, hogy olyan előadók rezonáltak vele, mint a „The Beatles, a Stones, David Bowie és Elton John”, valamint a helyi manchesteri tehetségek, köztük a The Stone Roses, a The Verve és az Oasis.

„A lista folytatódik” – mondta, hozzátéve, hogy azt tervezi, hogy az élő esemény alatt körbejárja a termet, hogy „megpróbáljon bemutatkozni” néhány kedvenc művészének.

„Egyszerűen szeretek itt lenni” – tette hozzá. „Ez az Egyesült Királyságból származó zene (ami kattan velem). Véleményem szerint szeretem Amerikát, de azt hiszem, az Egyesült Királyságból származó színészek felülmúlják őket az ikonikus fellépések tekintetében.”

Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
Szólj hozzá!