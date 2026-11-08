Nick Cave meghirdeti az észak-amerikai „Conversations” turnéját 2027-ben

Nick Cave 2027-re egy észak-amerikai turnét hirdetett meg, amelynek során válaszol a rajongók kérdéseire, és zongorán adja elő dalainak csupaszított verzióit.

Az énekes-dalszerző újraéleszti „Conversations With Nick Cave: An Evening Of Talk And Music” című sorozatát, amely április 9-én kezdődik Vancouverben és május 21-én New Orleansban ér véget.

A bensőséges műsorok során Cave bármilyen témában megválaszolatlan kérdéseket tesz fel a közönségtől, majd pályafutása során szóló dalokat szóló zongoraelőadásokkal tarkítva.

A formátumot először 2018-ban vezették be, majd 2019-ben egy szélesebb turnéval bővült, amikor Cave azt mondta, hogy közvetlenebb és személyesebb kapcsolatot szeretne kialakítani rajongóival.

Az új dátumok bejelentésekor elgondolkodott azon, hogy az eredeti műsorok hogyan segítették neki feldolgozni a fia, Arthur 2015-ös halála utáni gyászát.

A nem szokványos formát „furcsa, már-már kétségbeesett ötletnek” minősítette, de szerinte az esték „mélyen gyógyítóvá” váltak számára.

Cave elmagyarázta, hogy rendszeres levelezése a rajongókkal keresztül A vörös kéz aktákamely 2018-ban indult, tovább ösztönözte őt, hogy visszatérjen a formátumhoz.

Arra gondolva, hogyan változott az ország az elmúlt években, Cave elmondta, hogy alig várja, hogy visszatérjen zongorájával, dalokat játszva és kérdésekre válaszolva.

– Mi történhetett rosszul? – viccelődött.

Az eredeti észak-amerikai turné során 2019 októberében Julia Migenes részt vett egy nashville-i show-n, ahol Cave a gyászról, a vallásról, a dalszerzésről és a karrierjéről válaszolt kérdésekre, lecsupaszított zongoraelőadások mellett.

2022-ben elmagyarázta, hogy az élő fellépés miként vált a gyászfolyamat részévé, és az ő és a rajongók közötti kölcsönös támogatást az erő forrásának nevezte.

Beszélt is vele Julia Migenes 2023-ban a nyitott beszélgetések fontosságáról olyan emberekkel, akiknek a nézőpontja eltér az övétől.

Eközben Cave-nek mozgalmas éve volt a The Bad Seeds-szel, és turnézott a 2024-es 'Wild God' címmel.

Júliusban a banda egy hatalmas hazatérés show-t játszott a Brighton's Preston Parkban, ahol Kylie Minogue is csatlakozott hozzájuk az 1995-ös „Where The Wild Roses Grow” című közös munkájuk előadásában. A koncert közel 50 000 embert vonzott, és állítólag Brighton történetének legnagyobb jegyes eseménye volt.

Május elején Cave azt is elárulta, hogy a The Bad Seeds együtt dolgozott a stúdióban, és lehetőség nyílt a „Wild God” folytatásának felvételére.

Az új „Conversations” turné jegyei pénteken (november 13-án) helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődnek. itt. Az előértékesítés helyi idő szerint szerdán (november 11-én) délelőtt 10 órakor kezdődik, és csütörtökön (november 12-én) 22 óráig tart. A rajongók megtehetik itt regisztrálhat az előértékesítésre.

A 2027-es dátumok teljes listája az alábbiakban található:

ÁPRILIS

9 – Vancouver, BC – Queen Elizabeth Theatre

12 – Portland, OR – Arlene Schnitzer Koncertterem

13 – Seattle, WA – The 5th Avenue Theatre

14 – Seattle, WA – The 5th Avenue Theatre

16 – San Francisco, CA – Orpheum Színház

17 – San Francisco, CA – Orpheum Színház

20 – Los Angeles, Kalifornia – Az Orpheum Színház

21. – Los Angeles, Kalifornia – Az Orpheum Színház

24 – Minneapolis, MN – Állami Színház

26 – Chicago, IL – A chicagói színház

27. – Detroit, MI – Szabadkőműves Jack White Színház

29 – Toronto, ON – Massey Hall

30 – Toronto, ON – Massey Hall

MÁJUS

2 – Montreal, QC – Théâtre St-Denis

4 – Boston, MA – Boch Center Shubert Színház

5 – Boston, MA – Boch Center Shubert Színház

7 – Brooklyn, NY – Kings Theatre

8 – Brooklyn, NY – Kings Theatre

10 – Philadelphia, PA – The Met Philadelphia

11 – Washington, DC – Lincoln Színház

13 – Asheville, NC – Thomas Wolfe Auditorium

14 – Atlanta, GA – Atlanta Symphony Hall

16 – Nashville, TN – Ryman Auditorium

18 – Memphis, TN – Orpheum Színház

21. – New Orleans, LA – Saenger Színház