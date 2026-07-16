Nincs pénz, nincs probléma: A 10 000 dolláros torontói film, amely a lakásválságot sötét vígjátékaranymá változtatja

Tristan Wheelernek van egy egyszerű kérdése: Hogyan készíthetsz filmeket egy olyan városban, ahol a bérleti díjak ölhetnek meg először?

„Olyan városban élünk, ahol meglehetősen drága megélni. Tehát az idő nagy részét azzal tölti, hogy alapvető szükségleteit fedezze: legyen munkája, legyen tető a feje fölött. Ez csak több időt vesz el attól, hogy kreatív ember legyél” – mondja a filmrendező Torontóról, amely őrült sötét komédiájának helyszíne és inspirációja. Torontói apartmanegy bérlőről, aki órára albérletbe adja a helyét, hogy bérbe adjon.

Wheeler beszélt vele THR miután a film világpremierje a kaliforniai Mammoth Lakes Filmfesztiválon volt májusban, és közvetlenül a kanadai premier előtt szerda este a torontói Paradise Theatre-ben a Bleeding Edge showcase keretében. A város krónikus lakhatási válsága – amely tükrözi más költséges kreatív központokét, mint New York, Los Angeles és London – adta a film abszurd előfeltételét, de Wheeler közösségére gyakorolt ​​valós hatása nem vicc.

Tristan Wheeler írta, rendezte és a főszerepben Torontói apartman. Tristan Wheeler

Számára ez osztálykérdés. „Munkásosztálybeli családból származom. Nincs hatalmas bankrollom vagy ilyesmi. Szóval nagyon alacsony költségvetéssel barkácsművészetet kell alkotnom, és ezeket a korlátokat a magam javára kell fordítanom, és támaszkodnom kell rájuk” – magyarázza, rámutatva arra, hogy egyre nagyobb a szakadék a torontói filmesek között, akik megengedhetik maguknak, hogy fenntartsák a kreatív karriert, és azok között, akik nem.

Torontói apartman Azzal kezdődik, hogy Lock O'Hara (akit Wheeler) kidobja barátnője, Ava (Jessica Grossman), aki elköltözik, és nem tudja egyedül fedezni a lakbért. A kilakoltatással szemben Lock kitalál egy tervet: bérbe adja a lakást óránként, amikor éppen nem használja. Nemsokára élénk üzletet bonyolít a nomád torontói bérlőkkel – egy aszexuális, plátói randevúzási csoporttal, egy feminista könyvklubbal és egy titkos terroristasejtnek bizonyuló „kötőcsoporttal” –, akik fizetnek a „közösségi tere” használatáért. A gazdája (Neal Armstrong) kevésbé elbűvöli.

Egy bimbózó románc tovább bonyolítja a dolgokat. Thalia multimédia művész (Alex Jodi Verge) zöld paravánt szeretne beépíteni a lakásba; Lock ellenáll a felújításnak, de vonzódik hozzá. Fokozatosan a film központi dilemmája kerül a középpontba: Lock jóindulatú közösségi szolgáltató, vagy csak egy földesúr, aki beváltja Torontó szárnyaló bérleti díjait?

Torontói apartman 2024-ben forgatták, éppen akkor, amikor egy valós ingatlanpiaci buborék kezdett kipukkadni a városban. Ez úgy történt, hogy Wheeler albérletről albérletre váltott, hogy a felszínen maradhasson, miután a nyugati partról Kelet-Kanadába költözött.

Torontói apartman szerda este van a kanadai premierje a torontói Paradise Színházban. Tristan Wheeler

„Véget vetettem egy kapcsolatomnak, el kellett költöznöm, és szükségem volt egy szállásra” – emlékszik vissza. „Tehát a furcsa albérletről a furcsa albérletre ugrottam, csak próbáltam kreatív emberként élni, és ebben a városban próbáltam élni, pont ebben a városban. És minden nap arra gondoltam, hogy felébredek, és küzdenem kell, hogy rájöjjek.”

Ebbe a küzdelembe beletartozott Torontói apartman Wheeler rendezte 10 000 dolláros költségvetéssel, egy 200 dolláros kamerával, helyi barkácsfilmesek közreműködésével hétvégenként 11 forgatási napon keresztül. Legénységében Braden Sitter Sr. operatőr és executive producer, Austin Birtch pedig társult producer volt.

A lo-fi esztétika teljesen szándékos. „Amikor látja ezt a filmet, nagyon alacsony költségvetésűnek tűnik, és ez szándékos” – magyarázza Wheeler. „Nem tehetem azt, hogy a filmem úgy nézzen ki, mintha Christopher Nolan vagy Ari Aster, vagy bármi hasonló.

Megkerülte a kanadai kormányzati finanszírozást is, amelytől sok helyi filmes függ, és amely meghozta saját szabadságjogait. „Egy filmes napot nem lehet elrontani, mert nincs pénzünk egy újraforgatásra, de az is, hogy csak 10 000 dollár. Nem kell a végén 1 millió dollárt adnom valakinek. Nincsenek ilyen intenzív befektetőim. Így egy kicsit jobban szórakozhatnánk, kísérletezhetnénk, és pillanatok alatt izgalmat találhatnánk.”

„Ez egyszerre áldás és átok, mert lehetővé teszi, hogy művészetet alkoss, önmagad olyan kifejeződését hozd létre, amely annyira leszűkített és tiszta, és meg kell küzdenie a felszínre jutásért – mindazokkal az erőforrásokkal szemben, amelyek egy kicsit megkönnyítik ezt a folyamatot” – ragaszkodik Wheeler. Alkotói szabadsága is volt a készítés során Torontói apartman.

„Egyrészt nem lehet elrontani egy filmes napot, mert nincs pénzünk egy újraforgatásra. De az is csak 10 000 dollár. Nem kell a végén 1 millió dollárt adnom valakinek. Nincsenek ilyen intenzív befektetőim. Így egy kicsit jobban szórakozhatnánk, kísérletezhetnénk, és izgalmat találhatnánk a felidézett Wheeler pillanataiban.” A címében szereplő Toronto pedig a sötét vígjáték folytatja a kanadai filmek legújabb trendjét, ahol a rendezők szereplőként olyan városokat használnak, ahol élnek, és többé nem álcázzák a helyszíneket, mint bárhol az Egyesült Államokban.

Ezek közé tartozik a Sophy Romvari saját debütáló játéka, kék gém, amelyet Vancouverben és környékén forgattak, a torontói díszletben Nirvana a zenekar, a show, a film Matt Johnson és Jay McCarrol és Chandler Levack's Mérföldvégi rúgások, egy Barbie Ferreira főszereplésével készült romantikus vígjáték, amely egy divatos montreali negyedben játszódik. „Ezek a filmek most nagyon nagyok Kanadában… Nem próbálnak olyanok lenni, mint New York City. És az én filmem egy srácról szól, aki Torontóban él, mert én egy srác vagyok, aki Torontóban él” – ragaszkodik Wheeler.

Végül olyan fiatal művészek számára készítette a filmet, akik ugyanazt a szorítást érzik, mint ő – és a mesterséges intelligencia által okozott új fenyegetésekkel néznek szembe a régiek mellett, mint például a bérleti díj.

Wheeler így nyilatkozott: „A filmem a hozzám hasonló embereknek szól. Azért jöttem ebbe a városba, mert kreatív ember akartam lenni, és tudtam, hogy sok mókás, érdekes dolog történt itt. És nem volt és nincs is sok pénzem. De sikerült rájönnöm, és remélhetőleg az emberek, akik megnézik ezt a filmet, azt mondják majd: oké, meg tudom csinálni. Mindaddig, amíg tisztában vagy a filmeddel és a költségvetéseddel, készíthetsz valamit, amihez az emberek kapcsolatba lépnek.”