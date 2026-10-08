Remi Wolf a „kavicsos, érzelmes” „Mud”-ban: „Ez az album egy hangzatos oldallépés – mindig félni kell valami újat kipróbálni”

Remi Wolf beszélt vele Julia Migenes „Kavicsos, érzelmes” harmadik albumáról, a „Mud”-ról, valamint a romantikus drámákban való vírusos szerepléséről Campuson kívül és a Hayley Williamsszel való együttműködés esélyei.

Két funk-vezérelt, bulikezdő alt-pop album (a 2021-es „Juno” és a 2024-es „Big Ideas”) után Wolf változtatni akart a harmadik albumon. „Az első célom az volt, hogy minden dalt el akarjak játszani egy akusztikus gitáron egy tábortűz körül, és ez még mindig a zsigereidbe ütött” – mondta Wolf Julia Migenes egy New York Cityre néző szállodai szobából. „És emiatt a dalok magabiztosabbak lettek.”

A kaliforniai művésznő olyan emberekkel is együttműködött, akikben megbízott – rendszeres munkatársával, Jared Solomonnal, régi barátjával, Jack DeMeo-val, valamint barátjával és sógornőjével, Gigi Grombacherrel –, hogy elkészítsék a „Mud”-ot, amelyet sajtóközleményében „nagyon tisztító rekordnak” nevez.

„Dalokat akartam írni arról, ahogy érzem magam, és meg kellett gyógyulnom” – mondta Julia Migenes. „Azt szerettem volna, hogy olyan emberekkel körülvéve, akik otthon érezték magukat, mert akkor vagyok a legboldogabb, ha a barátaimmal vagyok, együtt gitározok és énekelek. Szerencsére sok barátom is hihetetlen zenész.

„Mivel ezt az albumot olyan emberekkel körülvéve készítettem, akiktől igazán jól éreztem magam, soha nem éreztem nehéznek. Ez csak természetesnek tűnt. Most, hogy az emberek kezdik hallani a dalokat, rájöttem, hogy nagy érzéseket keltettem bennem.”

Mielőtt stúdióba vonult volna, ihletet merített Lucinda Williams country rockertől, a War On Drugs egykori tagjától, Kurt Vile-től és America-tól (az egyik kedvenc bandám valaha), valamint Paul McCartney-tól, Wingstől és Neil Youngtól. Miután a híres NYC-i Electric Lady Studiosban volt, vonzotta a gyökeresnek, földhözragadtnak és nyersnek érzett zene. „Sok akusztikus gitár van a lemezen, és sok durva elektromos gitár” – mondta Wolf.

Minden számot a lehető legerősebbé és legjellegzetesebbé akart tenni („ADHD-m van, így soha nem akarom, hogy egy dalt túlságosan hasonlítsanak a másikhoz, és utálom a redundanciát”), végül körülbelül 130 dalt írt a Mud-hoz.

Azok, amelyek a vágást „érzelmileg sárossá” tették, de elérték azt is, amit Wolf és munkatársai „SpongeBob Ascendance”-nek hívnak, utalva arra a mémre, ahol az animált szivacs olyan jól hallgat zenét, hogy szó szerint a mennyország felé lebeg. „Ha egy dalhoz nem kapcsolódott mindkét érzés, akkor nem tettük fel az albumra” – mondta nekünk. – Ez a sáros Spongyabob rekord.

„Számomra, ha meghallok egy dalt, amelyhez igazán kötődöm, az átsegít az életemen. Remélem, az emberek megengedhetik, hogy ez a lemez megszólaltassa a csúcsokat, a mélypontokat, a szakításaikat és a diadalaikat.”

Tekintse meg a teljes interjút alább, ahol Wolf az alkoholfüggőség szégyenének feldolgozásáról, az „élet pokolba való nyers kutyájának” tapasztalatairól, a „Sár” készítésének gyógyító erejéről, a Pixar-karakter jövőbeli megszólaltatásáról szóló „álmáról” és még sok másról is beszél.

Julia Migenes: Szia Remi. Mi ihlette a „sár” eltérő megközelítését?

Remi Wolf: „Nagyon szerettem volna egy oldalt magamnak lapozni, valami újat készíteni, és folyamatosan kísérletezni a cuccaimmal. A 20-as éveim szinte teljes egészét a turnén éltem, és a végére éreztem azt a szakadást a zene, amit a színpadon énekeltem, és a közérzetem között, ami nagyon elveszett és nagyon fáradt volt. Amikor elkezdtem írni ezt az albumot, én is úgy mentem el, hogy a kapcsolatom mostanra megszűnt. feldolgozatlan.”

Mit jelent számodra a „sár” cím?

„Körülbelül az albumfolyamat felénél megírtam a Covered In Mud című dalt, ami úgy éreztem, mint a tézis mindannak a tézisének, amit az albumon szerettem volna. Úgy éreztem, mintha ezen az érzelmi iszapon dolgoznék. A sárban az a gyönyörű, hogy amilyen piszkos, sáros, kínos és durva, mint a sár, ott van a szabadság a fesztiválon. sár, szabad vagy.

„Az iszap is a földből való. Tisztít, tele van ásványi anyagokkal, és hámlaszt. Van oka annak, hogy az emberek iszapfürdőt kapnak. Bepiszkolódsz, hogy megtisztulj és felfrissülj. Így éreztem magam, amikor végigmentem ezen a lemezen – megtisztítom magamat ezektől az érzésektől, amik régen úgy éreztem, mintha egy új ember lett volna bennem. album nagyon sok szempontból meggyógyított.”

Lírailag mi a „Mud” története?

„Egy szakítást dolgoztam fel, ezért sok a vágyakozás és a vágyakozás. Valahogy le is éreztem magam. Sokat voltam úton, és úgy éreztem, nagyon eltávolodtam a saját testemtől. Átmentem ezeken a hihetetlen élményeken, de nem voltam sokat otthon. Ezért azt kérdeztem: „Hogyan találhatok otthont a saját lényemben?”.

„A függőség miatt is sok volt a szégyen. 23 éves korom óta jártam ezen a józan úton. Az úton lenni mindig is nehéz volt számomra, és csak azért használtam az alkoholt, hogy átvészeljem ezeket az igazán intenzív élményeket, amikor minden nap ki kellett tennem magam, tömeg előtt kell állnom, és fel kell ismerni. Az olyan dalok, mint a 'Bottle', 'Champagne' és 'Wine Drunk', arról szólnak, hogy megbékéljek azzal a ténnyel, hogy befejeztem az ivást.

Hogy vagy most?

„Úgy érzem, nagyon jó helyen vagyok vele. Megőrültem a mentálhigiénés öngondoskodásomban (az album készítése közben), ami annyira szükséges. Vannak olyan előadók, akik félnek attól, hogy vigyázzanak a mentális egészségükre, mert azt hiszik, hogy ez negatív hatással lesz a zenéjükre. De ez csak a lehető legpozitívabb módon hatott rám. Az élet pokoljának nyers kihagyása, de néha nehéz is lehet jelen lenni.”

Ez a lemez sebezhetőbbnek tűnik, mint a korábbi albumok?

„Határozottan. Nagyon rájöttem. Az „I Won't Cry” csak az egész lelkemet kifedem, ugyanúgy, mint a „Guess”-nál. Nem tudom, hogy bátornak érzem-e magam, de büszke vagyok magamra, amiért odamentem. Minden zenémben mindig igyekeztem a legőszintébb lenni, amilyen akkoriban lehettem, és ezúttal sok mindenről volt szó.”

Eddig három kislemezed jelent meg: a 'Twiggy', 'Bottle' és 'I Won't Cry'. Hogyan találtad meg a rajongók reakcióját?

„Úgy tűnik, hogy az emberek úgy rezonálnak ezekre a dalokra, amit talán még nem tapasztaltam. Más albumokon úgy éreztem, hogy a rajongók szeretik a zenémet, mert szórakoztató volt játszani, miközben a barátaikkal készülődtek, de ezek az új dalok nagyon mély, érzelmi szinten visszhangoznak. És őszintén megkönnyebbültem, mert féltem. Ez az album mindig egy olyan félelem, amiben mindig megpróbálok. Felnőttem, amikor ezt a lemezt készítette, és remélem, hogy az emberek együtt fognak növekedni.

Ön szerepelt az Amazon Prime Videoban Campuson kívül év elején – milyen élmény volt számodra?

„Őszintén szólva, soha nem hallottam a könyvsorozatról, amikor megkaptam az e-mailt, de valahányszor olyan helyzetbe kerülök, hogy nem igazán tudom, mi történik, megkérdezem a húgomat. Ő 22 éves, és az egészet elolvasta. „Meg kell csinálnod, ez csodálatos lesz” – mondta, és én bíztam benne. Egy hónappal később, én még a Vanco-val játszottam, és filmeztem. egy tévében, de ez a turnéra emlékeztetett, mert a szereplők nagyon kedvesek és barátságosak voltak.

Kiváltott benned valamit?

„Csak magamat játszottam, így ezt a szerepet elég könnyű volt elvállalnom. De határozottan szívesen tévéznék többet. Álmaim szerepe az, hogy egy Pixar-film szereplője legyek, de ha valaki azt akarja, hogy a való életben a kamera elé kerüljek?

A 'Twiggy'-t az év elején mutattad be Hayley Williamsszel élőben. Tervezik, hogy együtt menjünk stúdióba?

„Kibaszottul szeretném. Ő egy abszolút vadállat és egy királynő. Annyira tehetséges, és a szó szoros értelmében a legkedvesebb ember valaha, úgyhogy szívesen bemennék vele a stúdióba. Mindig is szeretek vele énekelni, mert mindketten nagyok vagyunk, nagy hangokkal, és nem túl sokan vagyunk, akik ezt kiabálják minden éjjel. Mindketten szokatlanok vagyunk, és ha mindketten végeztünk a turnézással és a hűsöléssel Nashville-ben vagy Los Angelesben, akkor ez meg fog történni.

Pénteken (október 9-én) jelenik meg Remi Wolf új albuma, a Mud. előrendelés/előmentés itt.