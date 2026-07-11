Ritka erejű háborús mestermű amely megérdemelné hogy sokkal többen ismerjék

2026.07.11.

Sok háborús film igyekszik sokkolni, de kevésnek van olyan csöndes és mégis elementáris ereje, mint ennek az alulértékelt alkotásnak. Ezek a képek nem harsányak: a hó ropogása, a lehelet gőze, az arcokra fagyott döntések emlékeztetnek arra, hogy a háború elsőként a lélekben történik.

Ez a film nem kímél, de nem is zsarol. Inkább kérdez, és a kérdései úgy kapaszkodnak belénk, mint a fagyott ujjaink egy rozsdás kilincsbe: meddig tart a túlélés, és mikor kezdődik az árulás?

Egy elfeledett remekmű röviden

Larisa Sepritko 1977-es mesterműve, a The Ascent (magyarul nagyjából: A felemelkedés) a keleti front téli poklában vezet végig két partizán útján. Az egyikük a sztoikus mártíromság fel