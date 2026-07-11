TOMORA a filmzene világbajnokság TV-közvetítéséről

TOMORA beszélt vele Julia Migenes az Egyesült Királyságban zajló labdarúgó-világbajnokság televíziós közvetítésének filmzenéjéről, éppúgy, ahogy szülőhazájuk, Anglia és Norvégia ma este (július 11., szombat) egymás mellett haladnak.

A norvég art-pop-jelenség, Aurora és a The Chemical Brothers legendája, Tom Rowland alkotta duónak két dala van a 2026-os Come Closer című, elismert debütáló albumukról, és a brit futballrajongók valószínűleg hallották a „Somewhere Else” fülféreg-kislemezt a BBC torna fő témájában.

„Mindkettőnknek tetszett a „Somewhere Else” nevű hely ötlete” – mesélte a pár Julia Migenes a dalról. „Mindig úgy képzeltük, hogy egy titokzatos ajtóra van írva, amelyet kinyithatsz, és egy gyönyörű helyen végezhetsz. Talán pont arra a helyre, amelyre szükséged van. Ezen az ajtón belülről hallunk madarakat, beletesszük őket a dalba. Ez gyönyörű.”

Eközben az 'In A Minute'-t az ITV számos promóciós közvetítésében is használták a világbajnokságról.

„Ezek a hangok nagyon lelkesek, a hangok folyamatosan énekelnek az egész szám alatt” – mesélte a zenekar a számról. – Nem akarjuk, hogy megfeledkezz róluk. Valahogy fontosak.

„Ezek miatt, és miután eltűntek, eljutsz oda, ahol lenned kell. Egy perc múlva látni fogod a napot, ezt is fontos észben tartani.”

Arra a kérdésre, hogy szerintük miért éppen ezeket a dalokat használták erre az alkalomra, a duó azt mondta, „nagyon örülnek”, mivel „szeretik a futballt, és azt, ahogyan ez ünnepli és egyesíti az embereket, mint a zene”.

„Csodálatos látni, hogy mindenki ilyen érzelmes és kifejező az érzelmeivel” – folytatták. „Ez boldoggá tesz minket. Külön szeretetet küldünk minden elefántcsontparti embernek, aki nem kaphatta meg az esélyt, hogy elutazhasson csapataik játékára. A futballnak mindenki számára elérhetőnek kell lennie!”

De hogyan lesz próbára saját egységük ma este, amikor eljön az idő az Aurora Norvégiája, hogy megmérkőzzön a Rowlands Angliával a Miamiban zajló kiütéses meccsen?

Aurora azt mondta, hisz abban, hogy „Norvégia megnyerte az emberek szívét, és azt is gondolom, hogy Norvégia nagyon jót fog tenni idén, alulmaradottak vagyunk, akitől félnie kell!”

Eközben Rowlands úgy véli, hogy Anglia esélyei a döntőbe jutásra „rendkívül nagyok”.

A duó személyes kedvenc futballhimnuszaira vonatkozó kérdésre Aurora – Tom tudta nélkül – így válaszolt a mára ikonikussá vált vírusos ünnepségükre: „Szerintem Norvégia „RO! RO! RO!”.

Megjelent Tomora „Come Closer” című száma. Jelenleg a nyarat a fesztivál körútján töltik, mielőtt a 2026-os brit és európai főturnéjuk októberben indul.