Suede bejelentette a „Coming Up” 30. évfordulójának újrakiadását, valamint a 12 hüvelykes kislemez kollekciót

A Suede bejelentette, hogy 30. évfordulójára tervezi a 'Coming Up' című, mérföldkőnek számító nagylemezük és a 12 hüvelykes kislemezgyűjtemény újrakiadását.

Az album, amely a harmadik volt, a brit albumlista első helyére került, és öt slágert szült a britpop csúcsa idején. Ezzel a zenekar második Mercury-díjra jelölték is.

Az olyan slágerek, mint a 'Trash', 'Saturday Night' és 'Beautiful Ones', mind a mai élő szettjük alapdarabjai.

A lemez volt a banda első albuma, amelyen Richard Oakes gitározott, miután Bernard Butler távozott az előző album, a Dog Man Star 1994-es megjelenése körül.

Az albumról Oakes azt mondta: „A legkreatívabb akkor vagy egy bandában, ha van valami, ami ellen felrúghatsz, és a Coming Up volt, hogy mi csináltuk. Ez olyan volt, mint „Nem, nem végeztünk. Csak nézd meg.”

Szeptember 25-én a banda egy különleges újrakiadást ad ki az albumból a Demon Musicon keresztül, amely többféle formátumban elérhető, felújított grafikával, a Coming Up korszak bónuszszámaival, B-oldalakkal, BBC session-ökkel, új Steven Wilson mixekkel és bővített digitális kiadásokkal. Előrendelheti itt.

Kóstolóként a banda megosztott egy ritka BBC-felvételt a „Beautiful Ones”-ról, amelyet Mark Radcliffe BBC Radio 1 Evening Session műsorában adtak elő 1996. augusztus 29-én, amelyet alább meghallgathat.

A 'Beautiful Ones' eredeti videóját is remasterelték, amit alább meghallgathattok.

Jövőre a banda egy 12 hüvelykes kislemez-gyűjteményt is kiad jövőre, a 'Trash' 30. évfordulójának idei augusztus 14-i megnyomásával kezdődően. Előrendelheti itt.

A 'Coming Up' 30. évfordulós újrakiadása félsebességű masterelt fekete bakeliten, rózsaszín és kék kevert színes bakeliten, 5 CD-s deluxe dobozban és digitálisan is megjelenik.

Az 5 CD-s deluxe dobozos készlet tartalmazza az újonnan masterelt eredeti albumot, a 2026-os Steven Wilson sztereó mixeket, az eredeti kislemezformátumok összes B-oldalát, valamint bónuszszámokat, köztük a 'Shipbuilding' és a 'Coming Up Live At The BBC'-t.

A Steven Wilson verziók Atmos és 5.1 mixei Blu-ray hangon is elérhetők lesznek a Super Deluxe Editionon keresztül, amely a 2026-os Steven Wilson Stereo Mix exkluzív zöld és sárga kevert színes vinyl kiadását is kínálja.

A digitális kiadás mind az öt CD-t, valamint a 2026-os instrumentális mixeket tartalmazza majd, míg a Steven Wilson Atmos mixek az Apple Spatial Audio-n keresztül is elérhetőek lesznek.

Az eredeti tervezőcsapat Peter Saville-lel és Nick Knight fotóssal együttműködve a műalkotást is helyreállította az eredeti fájlokból, és Miranda Sawyer zenei újságíró és életrajzíró új ujjjegyzeteit is tartalmazza.

A 'Coming Up 30' számlistája az öt CD-s deluxe dobozon a következő:



CD1 2026 mester

1. „Kuka”

2. „Filmsztár”

3. „Lusta”

4. „A tenger mellett”

5. „Ő”

6. Szépek

7. „Csillagőrült”

8. „Piknik az autópályán”

9. „A kémia köztünk”

10. „Szombat este”

CD2 Steven Wilson mix

1. „Kuka”

2. „Filmsztár”

3. „Lusta”

4. „A tenger mellett”

5. „Ő”

6. Szépek

7. „Csillagőrült”

8. „Piknik az autópályán”

9. „A kémia köztünk”

10. „Szombat este”

CD3 A B oldalak

1. „Europe Is Our Playground (eredeti single mix)”

2. „Minden hétfő reggel eljön”

3. „Volt valaha ilyen alacsonyan?”

4. „A másik senki”

5. „Fiatal férfiak”

6. „Az utcák hangja”

7. „Pénz”

8. „Sam”

9. „WSD”

10. 'Kiárusító anyukák

11. „Ezúttal”

12. „Saturday Night (eredeti demó)”

CD4 A B oldalak / bónusz számok

1. „Ezek a szomorú dalok”

2. „Feel Full-Length” (egyetlen változat)

3. „nyereg”

4. „Gödör ásása”

5. „Graffitis nők”

6. „hercegnő”

7. „Bérlés” (élő)

8. „Saturday Night” (élő)

9. „Asda Town”

10. „Együtt”

11. „Bentswood Boys”

12. „Hajóépítés”

CD5 „Coming Up At The BBC”

1. „Kuka”

2. „Filmsztár”

3. „Lusta”

4. „A tenger mellett”

5. „Ő”

6. Szépek

7. „Csillagőrült”

8. „Piknik az autópályán”

9. „A kémia köztünk”

10. „Szombat este”

Hagyatékukra reflektál egy nemrégiben készített interjúban Julia Migenes, Brett Anderson frontember így nyilatkozott: „Büszke vagyok a 90-es évek dolgaira, de nem gondolok rá állandóan. Erre a lemezre és a következőre gondolok.”

Anderson azt mondta, hogy nem tudna folytatni a Suede-t, hacsak nem fektetik be teljes mértékben a jelenbe és a jövőbe.

„Beszélhetünk (a '90-es évekről), de semmi érdekeset nem tudok elmondani róla” – ismerte el. „Ez nem érdekel annyira. Az utolsó dolog, amit valaha is szerettem volna, hogy Suede legyen, egy nosztalgiázás volt. Mindig is úgy éreztem, hogy egyedül vagyunk. Úgy éreztem, '92-ben, amikor senki nem akart énekelni a brit életről, és mi voltunk az egyetlenek, akik ezt csináltuk. Azt hiszem, túléltük, és most egyedül vagyunk.

„A korszellem változik és mozog. Néha rezonálunk ezzel, néha pedig homlokegyenest ellentétesek vagyunk a korszellemmel, de csak folytatjuk a saját dolgunkat.”

A Suede a közelmúltban bejelentette a tavalyi „Antidepressants” újbóli kiadását, az „Emotionally Unavailable” című új dallal.

Egy közös turnéra készülnek a Manic Street Preachersszel még idén, korábban 1994-ben, 2022-ben és 2024-ben, első randevújuk pedig a glasgow-i OVO Hydroban lesz október 28-án.

Leedsben, Manchesterben, Cardiffban, Londonban, Birminghamben, Nottinghamben és Bournemouthban lépnek pályára, a további részleteket pedig itt találja, valamint a fennmaradó jegyeket. itt.