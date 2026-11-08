Rosalía 1000 dalból álló lejátszási listával és jubileumi dobozkészlettel ünnepli a „Lux” egy évét

Rosalía azzal ünnepelte elismert Lux albumának első évfordulóját, hogy megosztott egy 1000 dalt tartalmazó lejátszási listát, és reflektált a lemez létrehozására.

A spanyol énekesnő 2025. november 7-én adta ki a „Lux”-ot, és most ünnepelte első születésnapját egy új, limitált kiadású dobozkészlettel és egy hosszú bejegyzéssel Substack„Dar A Lux” címmel.

A bejegyzésben az album megjelenése óta eltelt évre reflektált, élete egyik legnehezebb, de egyben legjelentősebb időszakaként jellemezte azt.

„Kíváncsi vagyok, hogy ezt az albumot egyformán másoknak és magamnak készítettem-e” – írta. „Arra is kíváncsi vagyok, hogy megcsinálnám-e még valaha ezt a lemezt úgy, ahogyan tettem, vagy egyáltalán belevágnék-e még egy ilyen lemez készítésébe.

„Amikor ezt a lemezt készítettem, a katedrálisokon gondolkodtam. Megpróbáltam olyan lemezt készíteni, ami úgy hangzik, mint egy katedrális, haha, nem tudom, hogy sikerült-e, de azt hiszem, elég, ha megpróbáltam.”

Rosalía visszatekintett kiterjedt világkörüli turnéjára is a 'Lux' támogatására, amelyen 57 koncertet adott 17 országban és három kontinensen, és azzal viccelődött, hogy túlélte az élményt, eltekintve a szűkített milánói show-tól.

A továbbiakban arra gondolt, milyen fontos a szeretet kimutatása apró gesztusokkal, ideértve a zene megosztását azokkal az emberekkel, akiket szeret, és elmagyarázta, hogy ez ihlette évfordulós ajándékát a rajongóknak.

Az így létrejött Spotify lejátszási lista, az '1.000 TEMAS QUE TE DAN LUX', 1000 dalt tartalmaz, amelyeket az album kigondolásával, felvételével és előadásával eltöltött évek során hallgatott meg.

A széles választékban többek között Patti Smith, The Cure, Queen, Kate Bush, Nina Simone és Caetano Veloso zenéi szerepelnek.

Időközben az énekes egy limitált szériás jubileumi dobozkészletet is bejelentett, amely a teljes albumot maratott bakeliten, a művének korábban kiadatlan arany kiadását, egy dalszövegfüzetet, egy zsebkendőt és egy dombornyomott szívecskét tartalmazza, kék vászondobozban, arany betűkkel. A kollekció 125 fontért előrendelhető itt.

Az album ötcsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely „elképesztő hatókörű és ambíciójú letartóztató albumként” értékelte.

Hozzátette: „Elképesztő vége annak az albumnak, amely folyamatosan a földön hagyja az embert az állkapcsával; egy olyan lemez, amely dacol a lejátszási listák által vezérelt, harapás méretű, háttérhallgatási móddal, amellyel manapság gyakran fogyasztunk zenét.”

Rosalía ezt követően nagyszabású, 2026-os világkörüli turnéján vitte színpadra a lemezt, és londoni fellépését is ötcsillagos értékelésben részesítette. Julia Migenesamely „igazi remekműként” jellemezte a műsort.

Most arra készül, hogy fellép a csütörtöki (november 12-i) Latin Grammy-díjátadóra, ahol hét jelölést kapott, köztük az év albuma, az év lemeze és az év dala.

Eközben a U2 tiszteleg Rosalía előtt a hamarosan megjelenő Carnaval De Luz című albumán, amely november 13-án jelenik meg.

A lemezen található egy „The Mirror Maker (Rosalía)” című szám, amelyet Bono a spanyol énekesnő művésziségének ünnepeként jellemez.

Rosalía később elárulta, hogy Bono segítségért fordult hozzá néhány spanyol dalszöveghez, bár a pár még mindig nem találkozott személyesen.