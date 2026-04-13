Scarlett Johansson szerint „kemény volt” a 2000-es évek elején, mert a színésznőket „kinézetük miatt húzták szét”

Scarlett Johansson őszintén beszél a 2000-es évek elején fiatal színésznőként való munka kihívásairól, és azt mondta, hogy „társadalmilag elfogadható”, ha a nők „kinézetük miatt elszakadnak egymástól”.

Az Oscar-díjra jelölt színésznő, aki 2003-ban szerezte kitörési szerepeit Elveszett a fordításban és Lány gyöngy fülbevalóvalmondta egy közelmúltbeli interjú során CBS vasárnap reggel hogy „igazán kemény időszak” volt abban az időszakban.

„Nehéz volt. Nagyon sokat foglalkoztak azzal, hogyan néznek ki a nők” – magyarázta Johansson. „Amit akkoriban az én korombeli nőknek kínáltak, ami a színészi szerepeket vagy a lehetőségeket illeti, az sokkal karcsúbb volt, mint most.”

Több mint két évtizeddel később a Jurassic World: Újjászületés A sztár örül, hogy „sokkal több erőt biztosító szerep áll rendelkezésre” a fiatal nők számára, mint a 20-as éveiben járó korában, mint a „Slim Pickens” korai időszakában.

„Nagyon galamblyukba kerülne, és ugyanazt kínálná [roles]. Olyan lenne, mint a másik nő, vagy az oldalsó darab, a bomba” – emlékezett vissza. „Ez volt az az archetípus, amely elterjedt volt abban a korban.”

Bár a Fekete Özvegy A színésznő időnként „trükkösnek találta a tájékozódást”, végül a New York-i színházi szcénában talált megnyugvást, távol a hollywoodi káosztól. Ez a szünet és a „csendesebb pillanatok” abban is segítettek Johanssonnak, hogy megtanuljon „megfelelő szerepekre” várni, ahelyett, hogy engedne az iparági nyomásnak, hogy „folyamatosan dolgozzon”.

„Ez olyasmi, amit idővel megtanultam, de nehéz” – mondta. „Amikor elkezdesz dolgozni, tényleg úgy érzed, hogy minden munkád az utolsó lesz, és ha van lehetőséged dolgozni, akkor továbbra is élned kell velük. Még akkor is, ha ezek nem olyan változatosak, mint azok a munkák, amelyek igazán örömet okoznak, és amelyekből tanulhatsz és kihívásokkal teheted meg magad.”

Arra a kérdésre, hogy személyesen érezte-e valaha azt, hogy „ha nem vállalom el ezt a munkát, talán ez lesz az utolsó ajánlat”, Johansson így válaszolt: „Minden színész így érzi magát, mert annyira versenyképes, és úgy gondolom, hogy ha egyszer a reflektorfénybe kerül, akkor magán akarja tartani. Úgy értem, ez az ösztön egy fiatal színész vagy bármely színész esetében.”

„Aztán egy bizonyos ponton rájöttem, hogy igen, megvan a lábam, és ez rendben van. Dolgozhatok azokon a dolgokon, amelyek kihívást jelentenek számomra, és a dolgok megjelennek, amikor megjelennek, és az emberek nem feledkeznek meg a korábban végzett munkámról” – tette hozzá. – De eltartott egy ideig, mire odaért.