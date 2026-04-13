David Byrne rengeteg Talking Heads klasszikust hoz elő a Coachella 2026 színházi díszletén

David Byrne színházat és koreográfiát hozott a Coachella színpadára ezen a hétvégén – lásd lent a teljes szettek listáját és a felvételeket.
Az energikus szett miatt bőségesen belemerült hátsó katalógusába, hogy előadjon egy szettet, amely nagyrészt a Talking Heads klasszikusaiból állt – köztük a „Psycho Killer”, az „Once In A Lifetime”, a „This Must Be The Place” és a „Burning Down The House”.
A 73 éves színész műsorai híresen pompásan épültek fel, és kísérőénekesek és táncosok társulatát mutatják be, és minden számhoz személyre szabott rutin tartozik.
A díszletben a legutóbbi, 'Who Is The Sky?' című szólóalbumának számai is keveredtek. és a 2008-as „Everything That Happens Will Happen Today” című klasszikus Brian Eno-kooperációjához, a „Strange Overtones”-hoz is kirándultak.
Byrne megengedte, hogy a politika is bekerüljön a díszleteibe, és a Talking Heads „Élet a háború alatt” című filmjének feldolgozását az ICE-ellenes és Palesztina-párti tüntetések képeivel egészítette ki a nagy képernyőkön a színpad mögött.
Nézze meg a felvételeket itt:
— Tráfico Cultural (@traficocultural) 2026. április 12
— #ConcertPeople ✌❤🎶𝄞 (@Concert_People) 2026. április 12
David Byrne a Coachella SZABADTÉRI SZÍNHÁZ Napján2
デヴィッド・バーンが観れる日が来るなんて。
今までコーチェラの会場の何処にいたのって程の老齢の方々が前方に。
25分押して結果ジャスティンビーバーの裏アクト。そんな中ジャスティンの裏で踊るギャルがいて素晴らしい#Coachella #Coachella2026
— ロイ (@suberubar) 2026. április 12
David Byrne この体制で„Psycho Killer"やるの⁉️これはサマソニめちゃくちゃ期待しちゃうじゃんね✨…しかしこれ諸々対応できるのかサマソニ😅
フェスで観るよりガーデンシアターとかでしっかりガッツリ向き合いリ向き合いた
— yumyum_ma_mi (@yy_ma_mi) 2026. április 12
Szeretem David Byrne-t… remélem a Coachella gyerekek odafigyeltek és értékelték azt a zsenialitást, aminek tanúi voltak tegnap este
„A szeretet és a kedvesség az ellenállás egyik formája"
– Wu Tang a gyerekekért szól (@WUTangKids) 2026. április 12
DAVID BYRNE A HOUSES IN MOTION ELŐADÁSA A COACHELLA 2026-on
— Xochitl👀 | LÉTTE DAVID BYRNE-T (4/7) (@lazybanana123) 2026. április 12
David Byrne játszott:
„Mindenki nevet”
„És ő volt”
„Strange felhangok”
„Mozgásban lévő házak”
„(Semmi, csak) Virágok”
„Itt kell lennie a helynek (naiv dallam)”
– Mi ennek az oka?
„Csúszós emberek”
„Amikor énekelünk”
„Pszichogyilkos”
„Élet a háború alatt”
„Egyszer az életben”
„Leég a ház”
Byrne a közelmúltban végzett egy brit és európai turnéval a „Who Is The Sky?” támogatására, és júniusban visszatér a kontinens számos fellépésére, beleértve a Latitude, az Open'er, a Bilbao BBK, a Mad Cool és a Roskilde fesztiválok helyszíneit, valamint a Cardiff Castle-ben, valamint Halifaxban és Edinburgh-ban is lefoglalt időpontokat. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.
Hetekkel az album megjelenése után Byrne megosztott egy új kislemezt, a 'T-shirt'-t, melynek társszerzője Eno. A jelenlegi politikai légkörben mások segítésének fontosságáról írták, és élőben olyan szlogenek kísérték, mint a „Make America Gay Again” és „No Kings”.
Byrne korábbi politikai nyilatkozatai között szerepelt, hogy 2018-ban megosztotta a „The Beautiful Shitholes” nevű lejátszási listát, válaszul Donald Trumpnak az „a szar országokkal” kapcsolatos megjegyzéseire.
Az év elején Olivia Rodrigo „Drivers License” című kislemezét dolgozta fel a szám ötéves évfordulója alkalmából. Egy Instagram-bejegyzésben Rodrigo úgy jellemezte Byrne-t, mint „minden idők egyik hősömet”, mondván: „Valójában sírtam, amikor meghallottam ennek a dalnak a verzióját”.
Ennek a kislemeznek a B-oldala, amely egy speciális kiadásban, áttetsző rubin 7”-en jelent meg, tartalmazta a Talking Heads „Burning Down The House” című számának élő változatát, amelyet Rodrigo és Byrne adott elő a New York-i Governors Ball-on tavaly nyáron.