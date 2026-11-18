Skylar Gray nagy sikert aratott, hogy Olivia Rodrigo és Phoebe Bridgers „rock” kategóriában jelölték a 2027-es Grammy-díjra.

A díjak jelöltjeit hétfőn (november 16-án) jelentették be, és idén Raye végzett a legtöbb bólintással, őt Rosalía, Ella Langley, Bridgers, Miranda Lambert és Rodrigo követte.

Bridgers és Rodrigo is két-két helyezést ért el a legjobb rockdal és a legjobb rockelőadás kategóriájában – Bridgers a Lost Boysért az új, Lost Weekend című albumáról, és Rodrigo a Robert Smith-szel folytatott „What's Wrong With Me” együttműködéséért, amely szerepelt a „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love” albumán.

A Rock Performance kategóriában további nevek között szerepel az Angine de Poitrine, a Geese és a The Rolling Stones, míg a Rock Song kategóriában Yungblud, Foo Fighters, Bruce Springsteen és mások szerepelnek.

A bejelentést követően Skylar Gray wisconsini énekes-dalszerző a közösségi médiában sütött néhány olyan előadót, akiket a Grammy-díj „rocknak” tart.

Az énekesnő először azután tört be a zeneiparba, hogy 17 évesen aláírt a Linkin Park Machine Shop Recordings-hoz, majd dalszerzőként és producerként nőtte ki magát – olyan slágereket írt, mint Eminem és Rihanna Love The Way You Lie. A közelmúltban új szólóalbumot adott ki „Wasted Potential” címmel, és a Motionless In White-val is egyesítette erőit a „RIP” című slágerükhöz.

Az X/Twitteren megosztott új videóban Gray lefilmezte magát, amikor megkéri Alexát, hogy játsszon el „egy dalt, amelyet Grammy-díjra jelöltek a rock kategóriában”, és elkezdte csóválni a fejét, amikor mind Rodrigo What's Wrong With Me, mind Bridgers Lost Boys című dalát játszották.

Ezután megkérte Alexát, hogy játssza el „a Number One rockdalt most”, és mosolyogva bólogatni kezdett a Motionless In White számra, amelyen szerepelt. „Hé Alexa, elfelejtették a Grammy-díjasok, hogy mi az a rockzene?” olvasható fölötte a videóban, és Gray is közzétette a klipet azzal a felirattal, hogy a Grammy-díjasokat „jobban csinálják”.

Gray nem az egyetlen művész, aki a héten kritizálta a Grammy-díjakat, amiért bizonyos kategóriákba több mainstream fellépőt sorol be. John Summit az akadémián is felütötte a fejét, amiért nem vették fel az elektronikus zenei listák egyikére sem, és ehelyett olyan előadók zenéit választották, amelyekkel „egy DJ sem játszik a klubokban”.

„Soha többé nem adja be magát a Grammy-díjnak, hacsak nem változik a helyzet. Ez az egész egy kibaszott vicc” – írta az X-en. „Én sem csak magamról beszélek. A valódi elektronikus tánczene és DJ-k iránti tisztelet nulla. az egész tánckategória csak a zeneipar által táplált popsztárok.”

A hozzászólások felfigyeltek Charli XCX-re – aki a legjobb alternatív zenei album kategóriában a „Music, Fashion, Film” címmel, valamint a legjobb vizuális médiához készült válogatás és a legjobb vizuális médiára írt dal díjra pályázik. Wuthering Heights filmzene – aki csak annyit válaszolt neki, és azt mondta: „Még egyszer ne ez a srác!”

A Grammy-díj további nagy kategóriái közé tartozik a legjobb új előadó, amelyre Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf és a The Womack Sisters is jelöltek.

Az év dalai között szerepel Rosalía „Berghain” című száma, amelyet Björkkel és Yves Tumorral együtt adott ki, valamint Rodrigo „The Cure”, Ariana Grande „Hate That I Made You Love Me”, Bruno Mars „Risk It All”, Olivia Dean „Taylor I Need” című száma. Toy Story 5 szám „I Knew It, I Knew You”. Nézze meg a jelöltek teljes listáját itt.