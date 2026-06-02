Katharina Grosse a Llotja de Palmában, minden festmény

Katharina Grosse számára a festmény egyszerűen egy képernyő a művész és a néző között, amelyen mindketten különböző szögekből és pillanatokból figyelhetik meg a gondolkodási folyamatokat. Általában in situ készíti őket, bárhol kiállítja, közvetlenül az építészetre, belső terekre és tájakra permetezve színt, átölelve azokat az eseményeket és incidenseket, amelyek végrehajtásuk során felmerülnek, és a felületeket és tereket a lehető legtöbb észlelési élmény előtt kívánja megnyitni. Továbbá, ha ecset helyett pisztolyt használ, eltávolítja a művészi aktust a kéztől, és befolyásolja a gesztus szerepét.

A hatvanas évek elején Freiberg im Breisgauban született Grosse fiatalon kezdett festeni, figyelve arra, hogyan lehet a színeket és a fényt az elme származékaiként megszilárdítani. A kilencvenes évekből készült vászonművein különböző sűrűségű és tartományú tónusokat állított egymás mellé, függőleges és átlátszó ecsetvonásokat ismételve; A következő lépése az lenne, hogy közvetlenül a falon dolgozzon, és a folyosókat és a lépcsőket fenséges mesterséges színű mezőkkel borítsa be. 1998-ban Svájcban, a Kunsthalle Bernben készítette első munkáját ezzel a technikával, egy monokrómot, egy szoba felső sarkát mélyzöldre festve, amelyet részben kiterjesztett két szomszédos válaszfalon és egészen a mennyezetig.

Ugyanebben az időszakban és a 2000-es évek elején Grosse egyesítette a korábbi munkák egymásba fonódó erezetét a felhőszerű formákkal és köddel, amelyeket a szórópisztoly lehetővé tette számára. Ezek a sajátos kompozíciók egyre nagyobb léptékűek lettek, ahogy a művész a médium gördülékenységét és széles hatókörét kutatta: 2004-ben a Houstoni Kortárs Művészeti Múzeumban festéket szórt a galéria belsejére, valamint a padlóra szóródott ruhákat, papírokat, tojásokat és érméket; 2005-ben pedig a párizsi Palais de Tokyo-ban két hatalmas vásznat akasztott a falra: az egyiket már festett, a másikat üresen. Ez utóbbit in situ festette meg, valamint a falat, ahol lógott, majd leszedte a festett vásznat, és a falhoz támasztotta a padlón, így egy üres téglalapot hagyott hátra.

Grosse fejében nincs különbség festészet, szobrászat és építészet között: minden festészet. Amellett, hogy vászonon és talált anyagokon, épületeken és fákon dolgozik, poliuretánból, expandált polisztirolból és olvadt fémből nagyméretű szobrokat is készített, amelyek absztrakt keretként szolgálnak festményeinek.

Legutóbbi kiállításain, amelyeket mindig kifejezetten a kiállítás helyére terveztek, a mennyezetről lelógó, padlóig nyúló festett anyagokat épített be, új dimenziókat adva ezzel amúgy is magával ragadó alkotásaihoz.

Egy gótikus, baleári, 15. századi épület ad otthont legújabb kísérleteinek: a Llotja de Palma ma már David Barro, az Es Baluard Museu jelenlegi igazgatója által gondozott „Arrels” projektnek ad otthont, amelyben amellett, hogy lebontják a kreatív tudományágak közötti korlátokat, a belsőt és a külsőt elválasztó korlátok, a térfogat, a sima padlók és a felületek.

Grosse-t átfogalmazva, minden festett. Mivel ebbe a központba – örökségvédelmi okokból – fizikailag nem lehet beavatkozni, úgy döntött, tájképpé varázsolja: földhalmokat és egy nagy kicsavart, részben eltemetett fát rendezett el, melynek gyökerei, amelyeket úgy manipuláltak, hogy a térben terjeszkedjenek, drámát sugallnak. Az egészet, a földet, a fát és a fedett földet úgy festették le, hogy itt a természet pigmentté, a festék pedig egyfajta háziasított természetté válik.

Pontosan az a tény, hogy a Mallorcai Llotja szerkezetében nem módosítható, és eredeti, átjárható és nyitott kereskedelmi cserehelyi funkciója lehetővé teszi számára Arrels építészetével különösen eltérő viszonyt alakít ki, mint ami a kortárs művészeti múzeumok fehér kockájában látható. A németeknél Mallorcán A konténer és a mű teljesen egy és ugyanaz, minden oldalról hozzáférhető. Szinte olyan, mintha valami valami belsejében lenne valamiben. Ez a kibontakozás érdekes számomra. Azt hiszem, soha nem mutattam ki ilyen egyértelműen.

Amellett, hogy az épületet belülről, érintés nélkül aktiválja, javaslata kitér a festmény alapját képező elemekre: színre, léptékre és kompozícióra.

Grosse következő lépései Oslóba viszik: szeptemberben a Munch Múzeumában avatja fel a „Fekete ágyat”, amely egyik első fontos művének újraértelmezése – Das Bett (2004), amelyben a düsseldorfi hálószobáját festékszóróval festette le – és egy összefoglalót azokról a darabokról, amelyeken nemrég, pontosan a norvég fővárosban dolgozott.

Katharina Grosse. „Arrels”

A LLOTJA

Plaça de la Llotja, 5

Tenyér

2026. május 28-tól 2027. január 31-ig