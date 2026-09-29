Sylvester Stallone így reagál az I Play Rocky című életrajzi filmre: „Még nem haltam meg. Ugye nem ugrunk a fegyverrel?”

Sylvester Stallone mérlegeli, hogy élete történetét újra elmesélje a nagy képernyőn a hamarosan megjelenő életrajzi filmben Rocky-val játszom.

A film, amelynek premierje nagy feltűnést keltett a hónap elején a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, az 1976-os filmkészítést követi nyomon. SziklásAnthony Ippolito Stallone fiatal verzióját játssza, miközben egy zűrzavaros produkción fejleszti és viszi végig a filmet.

Hétfőn a 92NY-ben egy csevegés közben új memoárját reklámozta A LépésekStallone reagált a projektre, és bevallotta, hogy kezdetben „kicsit vegyes volt, mert azt mondom: „Még nem haltam meg. Nem ugratunk egy kicsit a pisztolyt?” És akkor láttam ezt a videót erről a gyerekről [Ippolito]. Valójában azt hittem, én vagyok az első pillanatban; volt pár szög. Odamegyek a lányomhoz, és azt mondom: „Ez hihetetlen.”

A sztár hangsúlyozta, hogy „semmi köze” a filmhez, amelyet Peter Farrelly rendezett. „Azt mondtam: „Csak hátradőlök és nézem”. beszéltem a gyerekkel. Azt mondtam: „Ha kérdése van, itt vagyok”, és ennyi. De mindezt maguktól csinálták – ahogy Stallone viccelődött, hogy Ippolito alakítását látva –, azt mondom: „Így beszélek?” Most már értem. Most már értem.”

A beszélgetés egy másik részében Stallone arról beszélt, milyen neki nézni a Sziklás filmek most („Olyan, mintha megnéznél egy fotót magadról, mindenki másnak tetszik, de menj [growl]”), és felfedte, hogy megpróbálja rávenni az Amazont, hogy engedje meg neki az 1990-es éveket Rocky Va filmet „tövisnek” nevezte.

„Halálosan zavar, mert tudom, hogy levettem a lábamat a gázról” – mondta, megjegyezve, hogy neki magának kellett volna rendeznie, és „jobban kellett volna figyelnem arra, hogy nem próbálok hidegvérrel viszonyulni a közönséghez.” Viccelődött, hogy ha képes újravágást végezni, „nem lesz nagyszerű. Elfogadható lesz.”

Stallonét is megkérdezte a moderátorCBS vasárnap reggelTracy Smith, ha úgy gondolja, hogy feljuthatna Hollywood csúcsára, ha csak ma kezdene.

„Ez egy teljesen más ideológia odakint… Nem hiszem. Ez egy teljesen más gondolkodásmód” – válaszolta. „A színészek másképp néznek ki. Másként játszanak – nem a mentalitás, de a téma nem olyan, amihez tudnék kapcsolódni. Mint ahogy a cselekvés most egyfajta anakronisztikus.”

Így folytatta: „Például, ha elkészítenéd A keresztapa ma próbáld meg leadni. Lehetetlen. Az egész előfeltétel – csak egy bizonyos időpontban jött, és ezért teszi olyan egyedivé. Tehát gyakran, amikor feldolgozásokat készítenek, alapvetően megfeledkeznek arról, hogy a film a társadalmi klímán, a dolgokon, a kinézeten, az etnikai hovatartozáson, mindenen alapult, ami akkoriban történt. Ma nem tudtad leadni a filmet.”

Az esemény debütált a „CBS vasárnap reggel at 92NY” című beszélgetéssorozat művészeti, politikai és egyéb híradókkal élő közönség előtt. A Lépések kedden kerül a könyvespolcokra.