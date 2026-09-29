Frank Turner bejelenti, hogy az utolsó Lost Evenings után szünetet tart a turnétól: „Igazán nem tudom, mikor fogok újra fellépni”

Frank Turner bejelentette, hogy a Lost Evenings fesztivál 2027-es utolsó kiadása után lemond a turnéról, mondván, őszintén nem tudja, mikor lép fel újra élőben.

Az énekes-dalszerző tegnap (szeptember 27-én) megerősítette, hogy a 10. és egyben utolsó Lost Evenings a londoni OVO Arena Wembley-ben lesz 2027. november 4. és 7. között.

A bejelentést most egy hosszadalmas nyilatkozattal követte, amelyben kifejti, hogy a négy Wembley-i randevú egyben az utolsó koncertje is „belátható jövőben”.

„28 évnyi úton, 10 album és jóval több mint 3000 fellépés után itt az ideje a változásnak” – írta Turner. „Amint azt tegnap bejelentettük, a jövő évi Lost Evenings Londonban, az OVO Arena Wembleyben lesz. Ez lesz a fesztivál legnagyobb, legjobb és utolsó kiadása. Az ottani 4 előadás az utolsó lesz a belátható jövőben.”

Turner hangsúlyozta, hogy nagyon várja a következő eseményeket, és felvázolta a meghosszabbított szünet kihúzásának személyes és iparági okainak kombinációját.

„Életem nagy részében úton voltam… és új dolgokat szeretnék kipróbálni” – írta. „Szeretnék feltöltődni, több időt tölteni a barátaimmal és a családommal, és más életutakat szeretnék felfedezni. Izgatott vagyok, hogy más ötleteket és projekteket folytathassak.”

„Azt is érdemes elmondani, hogy a turnézás gazdaságossága egyre nehezebbé vált, a zeneipart elnyelte a közösségi média olyan módon, ami engem nem igazán érdekel, és ahogy öregszem, a fizikai és mentális egészségem is megtehet egy kis odafigyelést. Igaz, izgatott vagyok a jövőért.”

Turner hozzátette, hogy „emelt fővel akarja elhagyni a színpadot”, és úgy jellemezte a Wembley-show-kat, mint „mindannyiunk számára, hogy megünnepeljük az elmúlt 20 évet, és búcsút intsünk tőlük, amit megérdemelnek”.

Köszönetet mondott a régóta fennálló The Sleeping Souls előzenekarának, az Xtra Mile kiadónak, a turnézó csapatának és azoknak, akik a zenéjén dolgoztak, mielőtt a legnagyobb köszönetét a rajongóinak tartaná fenn.

„Sok barátot szereztem, sok arcot ismerek, de őszintén, minden egyes embernek, aki valaha is törődött vele – köszönöm” – írta.

A nyilatkozat befejezéseként Turner világossá tette, hogy a döntés az élő fellépéstől való határozatlan szünet, nem pedig a végleges visszavonulás bejelentése.

„Igazán nem tudom, mikor fogok újra fellépni a jövőben. Egy jó darabig biztosan nem” – mondta. „Tehát ezek az utolsók számítanak. Örömmel, alázattal és hálával a szívemben várlak benneteket a Wembleyben 2027 novemberében néhány utolsó estére.”

A Lost Evenings X visszahozza Turner fesztiválját abba a városba, ahol 2017-ben először elindította a Roundhouse-ban, a későbbi bostoni, berlini, anaheimi, torontói, edinburghi és dallasi kiadásokat követően.

A Turner és a The Sleeping Souls mind a négy estét más-más díszletekkel állítja elő a Wembleyben, a fesztiválon pedig a feltörekvő művészek Nick Alexander Stage-je, valamint a panelek, workshopok és egyéb események napközbeni programja lesz. A teljes felállást még nem közölték.

A bemutatók egyben visszatérnek arra a helyszínre, ahol Turner 2012-ben az első főkoncertjét adta az arénában.

A Lost Evenings X jegyek általános értékesítése szeptember 30-án, szerdán 10 órakor kezdődik. Az előadók előértékesítése már folyamatban van, míg a Live Nation és a helyszín előértékesítése holnap (szeptember 29-én) 10 órakor kezdődik. Jegyek megtalálhatók itt.

Minden hétvégi jegyből 1 fontot adományoznak a PLUS1-en keresztül a The Ally Coalition, a Nick Alexander Music Trust és a Way Out Arts javára.

Turner régóta kiemelkedő kampányolója az Egyesült Királyság alulról építkező élő szektorának túléléséért. 2024-ben 1 GBP illeték kivetését kérte az aréna- és stadionjegyekre, hogy támogassa a kis helyszíneket, később pedig a 2025-ös egyesült királyságbeli turnéja minden eladott jegyéből 1 fontot ajánlott a Music Venue Trustnak.

2024 májusában megdöntötte a 24 óra alatt lejátszott legtöbb műsor világrekordját is, 15 városban 15 koncertet adott független helyszínek és lemezboltok támogatására.

Turner 10. és egyben legutóbbi stúdióalbuma, az 'Undefeated', 2024 májusában jelent meg, és egy évtized után visszatért az Xtra Mile független kiadóhoz.