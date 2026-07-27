Tom Holland szerint egyes filmjei „Sh**”, így nehéz reklámozni őket

Tom Holland őszintén beszél azzal a kihívással kapcsolatban, hogy egy olyan filmet reklámozzon, aminek nem éppen rajongott.

Egy nemrégiben készült interjú során a Dish Podcasta színész elmondta, hogy „teljesen szereti” a nyári sajtókörútjait Az Odüsszeia és Pókember: Vadonatúj nap mert nagyon büszke azokra a filmekre. De ezt nem mondhatja el róla minden filmográfiájában szereplő projektek.

„Amikor olyan filmeket keresel, amelyekre igazán büszke vagy, ez nagyon egyszerű” – magyarázta. „Mert amikor kérdéseket tesznek fel arról, hogy az emberek miért menjenek el megnézni ezt a filmet, akkor nem hazudsz senkinek. Tényleg úgy érzed, hogy az embereknek el kell menniük megnézni.”

– Volt már olyan tapasztalatom, amikor az emberek azt mondják, hogy „Miért látod ezt a filmet?” És az elméd mélyén azt gondolod: „Nem szabad, mert ez szar” – tette hozzá nevetve.

Holland nem nevezte meg a konkrét filmeket, amelyekre utalt, mivel sokkal szívesebben folytatta volna legújabb képeinek dicséretét. „Őszintén szólva egy kis győzelmi körnek éreztem” – mondta Holland Az Odüsszeia és Vadonatúj nap. „Nagyon élveztem. Rendkívül büszke vagyok mindkét filmre.”

A Christopher Nolan által rendezett, Homérosz ógörög költeménye alapján készült kép Odüsszeusz király (Matt Damon) veszélyes útját követi vissza Ithakába a trójai háború után, beleértve a mitikus lényekkel vívott csatákat is, miközben megpróbál újra találkozni feleségével, Penelopével (Anne Hathaway) és fiával (Hollandia, Telemachus). A filmben szerepel még Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, John Leguizamo, Elliot Page, Mia Goth, Corey Hawkins, Jon Bernthal, Samantha Morton, Travis Scott és Benny Safdie.

Mivel Az Odüsszeia már megjelent a mozikban – ahol eddig is dominált, a második hétvégéjén globálisan 600 millió dollár felett vitorlázott – A zsúfolt szoba a színész visszafordította a figyelmét Pókember promóció, amely július 31-én jelenik meg.

De még mindig hálás mindazért, amit tőle tanult Odüsszeia társszereplők a film sajtókörútja során. „Nekem volt szerencsém az elmúlt három napban leülni Anne Hathaway-vel és sajtózni vele” – mondta Holland. „Számomra ez egy fantasztikus tanulási élmény volt. Ő olyan profi.”

Ami pedig azt illeti Vadonatúj napHolland újra találkozik feleségével, Zendayával a képernyőn és Jacob Batalonnal a negyedik részben. A filmben a holland Peter Parker teljesen egyedül él Pókemberként egy olyan világban, amely nem emlékszik rá. Ez egészen addig tart, amíg egyre nagyobb nyomás nehezedik arra, hogy régi barátai nélküle továbbmenjenek, és ez veszélyes változást indít el, miközben egy hatalmas, új gazember jelenik meg.